https://uz.sputniknews.ru/20211116/v-tashkente-postroyat-novuyu-podzemnuyu-liniyu-metro-21375134.html

В Ташкенте построят новую подземную линию метро

В Ташкенте построят новую подземную линию метро

Как именно будет проложена линия пока не решено. В разработке два варианта строительства.

2021-11-16T16:11+0500

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общество

ташкент

метро

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ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. В ближайшие пять в столице Узбекистана появится новая подземная линия метрополитена, сообщает пресс-служба президента страны.Соответствующий проект Шавкату Мирзиёеву презентовали накануне. Отмечается, что протянется она от станции "Буюк ипак йули" до массива "Ташкентский тракторный завод".Как именно будет проложена линия пока не решено. На данный момент прорабатываются два проектных предложения и, соответственно, два варианта строительства — через улицу Мирзо Улугбека и улицу Буюк ипак йули.В первом случае протяженность линии составит 8,6 километра, пассажиропоток — 62 тысячи человек в сутки. Во втором длина маршрута составит 8 километров, а провозная способность — 55 тысяч пассажиров в сутки. Это предварительные оценки.Вместе с тем, власти намерены реализовать и второй этап строительства надземного кольцевого метро. Он предусматривает прокладку более 11 километров эстакадных путей от массива Куйлюк до станции №5 Сергелийской ветки.Планируется, что линия будет состоять из семи станций, пропускная способность которых составит 38 тысяч пассажиров в сутки.Также главе государства представили проект по расширению путепровода от улицы Бабура до Ташкентского международного аэропорта имени Ислама Каримова со строительством объездного кольцеобразного моста.В декабре прошлого года в столице Узбекистана была открыта новая Сергелийская линия метро. Ее проектирование началось в 2017 году. За строительством следил лично президент.Она имеет пять станций, ее протяженностью 7 километров. В месте примыкания линии со станцией метро "Олмазор" Чиланзарской линии проложен 580-метровый тоннель-связка, сооружены подземные и надземные переходы.Станции оформлены в национальном стиле, оснащены современной техникой, электронными турникетами, эскалаторами и лифтами. Линия способна перевозить до 35 тысяч пассажиров в сутки.

https://uz.sputniknews.ru/20211022/tashkentskoe-metro-pomolodeet-21026718.html

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