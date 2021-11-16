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Общество
https://uz.sputniknews.ru/20211116/xokimiyatam--zapretyat-vmeshivatsya-v-proizvodstvo-zerna-21379436.html
Хокимиятам запретят вмешиваться в производство зерна
Хокимиятам запретят вмешиваться в производство зерна
Ежегодно до 1 августа в средствах массовой информации начнут публиковать ожидаемые ориентировочные цены на урожай пшеницы в следующем году.
2021-11-16T18:45+0500
2021-11-16T20:08+0500
общество
постановление
производство
хокимият
зерновые
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ТАШКЕНТ, 16 ноя – Sputnik. В Узбекистане внедрят рыночные принципы производства и реализации зерна, информируется в постановлении президента страны Шавката Мирзиёева. В соответствии с документом хокимиятам всех уровней и правоохранительным органам запретят вмешиваться в проведение агротехнических мероприятий при производстве зерновых колосовых культур. Также они не смогут повлиять на использование выделенных льготных кредитов или заключение договоров с заготовительными и перерабатывающими предприятиями. К тому же эти ведомствам не разрешат принимать участие в организации транспортировки между регионами республики.Кроме того, органам местной власти теперь запрещено давать письменные или устные инструкции о включении животноводства, птицеводства, рыболовства и других направлений в зерновые кластеры.Поэтапное внедрение рыночных принциповЕжегодно до 1 августа в средствах массовой информации намечено публиковать ожидаемы ориентировочные цены на урожай пшеницы в следующем году. До 1 марта 2022 года также планируется осуществить запуск электронной платформы, где в онлайн-режиме будет предоставляться информация о ценах на зерно и другую основную сельхозпродукцию на центральных дехканских рынках всех районов.В ближайшие три года кластеры и фермеры смогут свободно продавать свыше 2,5 тонны пшеницы с каждого гектара, засеянного зерном выращенного урожая, через свободные биржевые торги, а остальное – по прямым контрактам.Фермеры и другие производители начнут самостоятельно размещать сорта пшеницы, рекомендованные к посеву на территории республики с 2022 года, исходя из земельно-водных условий.Кроме того, планируется продать на открытых торгах зерновые предприятия системы АО "Ўздонмаҳсулот" субъектам предпринимательства, предложившим организовать зерновой кластер, с условием неизменения направления деятельности.Центру развития семеноводства и полной модернизации передается 20 цехов по заготовке семенного зерна зерновых предприятий в системе АК "Уздонмахсулот".Наряду с этим льготные кредиты для покрытия расходов на производство зерна выделят за счет кредитных ресурсов Фонда государственной поддержки сельского хозяйства.В ближайшее время также запускается электронная платформа по мониторингу земель, на которых выращивается сельхозпродукция, в том числе зерновые колосовые культуры. Проверка будет осуществляться с использованием дронов.
https://uz.sputniknews.ru/20210122/V-2020-m-v-Uzbekistane-urozhay-zernovykh-uvelichilsya-na-17-do-757-mln-tonn-15845584.html
https://uz.sputniknews.ru/20210922/mirziyoev-poobeschal-sokratit-12-tys-gektarov-xlopkovyx-i-zernovyx-poley-v-xorezme-20612888.html
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постановление, производство, хокимият, зерновые

Хокимиятам запретят вмешиваться в производство зерна

18:45 16.11.2021 (обновлено: 20:08 16.11.2021)
© Sputnik / Виталий ТимкивУборка пшеницы
Уборка пшеницы - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.11.2021
© Sputnik / Виталий Тимкив
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Ежегодно до 1 августа в средствах массовой информации начнут публиковать ожидаемые ориентировочные цены на урожай пшеницы в следующем году.
ТАШКЕНТ, 16 ноя – Sputnik. В Узбекистане внедрят рыночные принципы производства и реализации зерна, информируется в постановлении президента страны Шавката Мирзиёева.
В соответствии с документом хокимиятам всех уровней и правоохранительным органам запретят вмешиваться в проведение агротехнических мероприятий при производстве зерновых колосовых культур. Также они не смогут повлиять на использование выделенных льготных кредитов или заключение договоров с заготовительными и перерабатывающими предприятиями. К тому же эти ведомствам не разрешат принимать участие в организации транспортировки между регионами республики.
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Кроме того, органам местной власти теперь запрещено давать письменные или устные инструкции о включении животноводства, птицеводства, рыболовства и других направлений в зерновые кластеры.

Поэтапное внедрение рыночных принципов

Ежегодно до 1 августа в средствах массовой информации намечено публиковать ожидаемы ориентировочные цены на урожай пшеницы в следующем году.
До 1 марта 2022 года также планируется осуществить запуск электронной платформы, где в онлайн-режиме будет предоставляться информация о ценах на зерно и другую основную сельхозпродукцию на центральных дехканских рынках всех районов.
В ближайшие три года кластеры и фермеры смогут свободно продавать свыше 2,5 тонны пшеницы с каждого гектара, засеянного зерном выращенного урожая, через свободные биржевые торги, а остальное – по прямым контрактам.
Фермеры и другие производители начнут самостоятельно размещать сорта пшеницы, рекомендованные к посеву на территории республики с 2022 года, исходя из земельно-водных условий.
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Кроме того, планируется продать на открытых торгах зерновые предприятия системы АО "Ўздонмаҳсулот" субъектам предпринимательства, предложившим организовать зерновой кластер, с условием неизменения направления деятельности.
Центру развития семеноводства и полной модернизации передается 20 цехов по заготовке семенного зерна зерновых предприятий в системе АК "Уздонмахсулот".
Наряду с этим льготные кредиты для покрытия расходов на производство зерна выделят за счет кредитных ресурсов Фонда государственной поддержки сельского хозяйства.
В ближайшее время также запускается электронная платформа по мониторингу земель, на которых выращивается сельхозпродукция, в том числе зерновые колосовые культуры. Проверка будет осуществляться с использованием дронов.
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