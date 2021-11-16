https://uz.sputniknews.ru/20211116/xokimiyatam--zapretyat-vmeshivatsya-v-proizvodstvo-zerna-21379436.html

Хокимиятам запретят вмешиваться в производство зерна

Хокимиятам запретят вмешиваться в производство зерна

Ежегодно до 1 августа в средствах массовой информации начнут публиковать ожидаемые ориентировочные цены на урожай пшеницы в следующем году.

2021-11-16T18:45+0500

2021-11-16T18:45+0500

2021-11-16T20:08+0500

общество

постановление

производство

хокимият

зерновые

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/951/24/9512466_0:255:2733:1792_1920x0_80_0_0_ef2af88eda2fd37118743746e1fdf1e9.jpg

ТАШКЕНТ, 16 ноя – Sputnik. В Узбекистане внедрят рыночные принципы производства и реализации зерна, информируется в постановлении президента страны Шавката Мирзиёева. В соответствии с документом хокимиятам всех уровней и правоохранительным органам запретят вмешиваться в проведение агротехнических мероприятий при производстве зерновых колосовых культур. Также они не смогут повлиять на использование выделенных льготных кредитов или заключение договоров с заготовительными и перерабатывающими предприятиями. К тому же эти ведомствам не разрешат принимать участие в организации транспортировки между регионами республики.Кроме того, органам местной власти теперь запрещено давать письменные или устные инструкции о включении животноводства, птицеводства, рыболовства и других направлений в зерновые кластеры.Поэтапное внедрение рыночных принциповЕжегодно до 1 августа в средствах массовой информации намечено публиковать ожидаемы ориентировочные цены на урожай пшеницы в следующем году. До 1 марта 2022 года также планируется осуществить запуск электронной платформы, где в онлайн-режиме будет предоставляться информация о ценах на зерно и другую основную сельхозпродукцию на центральных дехканских рынках всех районов.В ближайшие три года кластеры и фермеры смогут свободно продавать свыше 2,5 тонны пшеницы с каждого гектара, засеянного зерном выращенного урожая, через свободные биржевые торги, а остальное – по прямым контрактам.Фермеры и другие производители начнут самостоятельно размещать сорта пшеницы, рекомендованные к посеву на территории республики с 2022 года, исходя из земельно-водных условий.Кроме того, планируется продать на открытых торгах зерновые предприятия системы АО "Ўздонмаҳсулот" субъектам предпринимательства, предложившим организовать зерновой кластер, с условием неизменения направления деятельности.Центру развития семеноводства и полной модернизации передается 20 цехов по заготовке семенного зерна зерновых предприятий в системе АК "Уздонмахсулот".Наряду с этим льготные кредиты для покрытия расходов на производство зерна выделят за счет кредитных ресурсов Фонда государственной поддержки сельского хозяйства.В ближайшее время также запускается электронная платформа по мониторингу земель, на которых выращивается сельхозпродукция, в том числе зерновые колосовые культуры. Проверка будет осуществляться с использованием дронов.

https://uz.sputniknews.ru/20210122/V-2020-m-v-Uzbekistane-urozhay-zernovykh-uvelichilsya-na-17-do-757-mln-tonn-15845584.html

https://uz.sputniknews.ru/20210922/mirziyoev-poobeschal-sokratit-12-tys-gektarov-xlopkovyx-i-zernovyx-poley-v-xorezme-20612888.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

постановление, производство, хокимият, зерновые