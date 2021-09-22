https://uz.sputniknews.ru/20210922/mirziyoev-poobeschal-sokratit-12-tys-gektarov-xlopkovyx-i-zernovyx-poley-v-xorezme-20612888.html

Мирзиёев пообещал сократить 12 тыс гектаров хлопковых и зерновых полей в Хорезме

Мирзиёев пообещал сократить 12 тыс гектаров хлопковых и зерновых полей в Хорезме

Об этом он заявил в среду на встрече с избирателями в Хиве, куда он поехал со своей предвыборной программой. 22.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-22T20:38+0500

2021-09-22T20:38+0500

2021-09-22T20:38+0500

выборы президента узбекистана-2021

шавкат мирзиёев

хива

хорезмская область

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ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Кандидат в президенты Узбекистана и действующий глава государства Шавкат Мирзиёев пообещал сократить двенадцать тысяч гектаров хлопковых и зерновых полей в Хорезмской области в ближайшие пять лет.Об этом он заявил в среду на встрече с избирателями в Хиве, куда он поехал со своей предвыборной программой. Кандидат отметил, что за этот период в области планируется создать более 250 тысяч новых рабочих мест, в том числе 100 тысяч — за счет широкого развития предпринимательства в махаллях.Анонсировал он также принятие отдельной программы по увеличению объема туристических услуг не менее чем в пять раз и озвучил планы в области транспорта, образования, здравоохранения, экологии и других социальных сфер.Выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября, 23 июля стартовала избирательная кампания. Все пять официально действующих в стране партий зарегистрировали в ЦИК своих кандидатов.Мирзиёев зарегистрирован от УзЛиДеП. Его соперниками являются лидеры партий "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), "Адолат" ("Справедливость") и Экопартии — Алишер Кадыров, Бахром Абдухалимов, Нарзулло Обломурадов, а также заместитель председателя Народно-демократической партии Узбекистана (НДПУ) Максуда Варисова.Агитационная предвыборная кампания кандидатов началась 20 сентября. Мирзиёев начал ее с Каракалпакстана.

https://uz.sputniknews.ru/20210914/dvadtsat-odnu-mejdunarodnuyu-organizatsiyu-priglasili-nablyudat-za-vyborami-v-uzbekistane-20489239.html

https://uz.sputniknews.ru/20210920/agitatsionnaya-kampaniya-kandidatov-v-prezidenty-startuet-v-uzbekistane-20560645.html

хива

хорезмская область

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шавкат мирзиёев, хива, хорезмская область