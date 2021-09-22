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Паспорт и бланк в руках избирателя - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2021
Выборы президента Узбекистана-2021
В соответствии с изменениями, внесенными в статью 117 Конституции Республики Узбекистан, президентские выборы в стране пройдут 24 октября 2021 года. Избирательная кампания официально стартовала 23 июля.
https://uz.sputniknews.ru/20210922/mirziyoev-poobeschal-sokratit-12-tys-gektarov-xlopkovyx-i-zernovyx-poley-v-xorezme-20612888.html
Мирзиёев пообещал сократить 12 тыс гектаров хлопковых и зерновых полей в Хорезме
Мирзиёев пообещал сократить 12 тыс гектаров хлопковых и зерновых полей в Хорезме
Об этом он заявил в среду на встрече с избирателями в Хиве, куда он поехал со своей предвыборной программой. 22.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-22T20:38+0500
2021-09-22T20:38+0500
выборы президента узбекистана-2021
шавкат мирзиёев
хива
хорезмская область
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ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Кандидат в президенты Узбекистана и действующий глава государства Шавкат Мирзиёев пообещал сократить двенадцать тысяч гектаров хлопковых и зерновых полей в Хорезмской области в ближайшие пять лет.Об этом он заявил в среду на встрече с избирателями в Хиве, куда он поехал со своей предвыборной программой. Кандидат отметил, что за этот период в области планируется создать более 250 тысяч новых рабочих мест, в том числе 100 тысяч — за счет широкого развития предпринимательства в махаллях.Анонсировал он также принятие отдельной программы по увеличению объема туристических услуг не менее чем в пять раз и озвучил планы в области транспорта, образования, здравоохранения, экологии и других социальных сфер.Выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября, 23 июля стартовала избирательная кампания. Все пять официально действующих в стране партий зарегистрировали в ЦИК своих кандидатов.Мирзиёев зарегистрирован от УзЛиДеП. Его соперниками являются лидеры партий "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), "Адолат" ("Справедливость") и Экопартии — Алишер Кадыров, Бахром Абдухалимов, Нарзулло Обломурадов, а также заместитель председателя Народно-демократической партии Узбекистана (НДПУ) Максуда Варисова.Агитационная предвыборная кампания кандидатов началась 20 сентября. Мирзиёев начал ее с Каракалпакстана.
https://uz.sputniknews.ru/20210914/dvadtsat-odnu-mejdunarodnuyu-organizatsiyu-priglasili-nablyudat-za-vyborami-v-uzbekistane-20489239.html
https://uz.sputniknews.ru/20210920/agitatsionnaya-kampaniya-kandidatov-v-prezidenty-startuet-v-uzbekistane-20560645.html
хива
хорезмская область
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шавкат мирзиёев, хива, хорезмская область

Мирзиёев пообещал сократить 12 тыс гектаров хлопковых и зерновых полей в Хорезме

20:38 22.09.2021
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© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.09.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
Об этом он заявил в среду на встрече с избирателями в Хиве, куда он поехал со своей предвыборной программой.
ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Кандидат в президенты Узбекистана и действующий глава государства Шавкат Мирзиёев пообещал сократить двенадцать тысяч гектаров хлопковых и зерновых полей в Хорезмской области в ближайшие пять лет.
Об этом он заявил в среду на встрече с избирателями в Хиве, куда он поехал со своей предвыборной программой. Кандидат отметил, что за этот период в области планируется создать более 250 тысяч новых рабочих мест, в том числе 100 тысяч — за счет широкого развития предпринимательства в махаллях.
“Двенадцать тысяч гектаров хлопковых и зерновых полей будут сокращены и переданы в аренду населению на основе открытого конкурса”, — приводит слова Мирзиёева его пресс-служба.
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Анонсировал он также принятие отдельной программы по увеличению объема туристических услуг не менее чем в пять раз и озвучил планы в области транспорта, образования, здравоохранения, экологии и других социальных сфер.

“У нас есть все возможности — природные ресурсы, экономический, человеческий, интеллектуальный и духовный потенциал — для реализации таких амбициозных планов”, — сказал Мирзиёев.

Выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября, 23 июля стартовала избирательная кампания. Все пять официально действующих в стране партий зарегистрировали в ЦИК своих кандидатов.
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Мирзиёев зарегистрирован от УзЛиДеП. Его соперниками являются лидеры партий "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), "Адолат" ("Справедливость") и Экопартии — Алишер Кадыров, Бахром Абдухалимов, Нарзулло Обломурадов, а также заместитель председателя Народно-демократической партии Узбекистана (НДПУ) Максуда Варисова.
Агитационная предвыборная кампания кандидатов началась 20 сентября. Мирзиёев начал ее с Каракалпакстана.
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