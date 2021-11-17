https://uz.sputniknews.ru/20211117/aviasalon-v-dubae-nasladilsya-proizvedeniem-iskusstva--rossiyskim-su-75-21402674.html

Авиасалон в Дубае насладился произведением искусства — российским Су-75

Авиасалон в Дубае насладился произведением искусства — российским Су-75

Новейший истребитель пятого поколения Су-75 (Checkmate) стал звездой международной аэрокосмической выставки DubaiAirshow 2021 в ОАЭ.

2021-11-17T21:30+0500

2021-11-17T21:30+0500

2021-11-17T21:30+0500

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Иностранных специалистов поразили скорость и дальность полета, низкая радиолокационная заметность, беспилотные возможности, и конкурентоспособная по отношению к американскому F-35 цена российского самолета.Авиасалон DubaiAirshow 2021 стал зарубежным дебютом легкого истребителя Су-75, конечная цель которого – завоевание господствующих позиций в небе и на мировом рынке, оттеснение американского F-35. Для этого у изделия Checkmate Комсомольского-на-Амуре авиазавода имеются высокие боевые качества и технические характеристики.По данным разработчиков, Checkmate способен преодолевать без дозаправки до 3000 км, разгоняться до 2460 км/час, нести 7400 кг боевой нагрузки, одновременно атаковать до шести воздушных, морских и наземных целей, включая ударные дроны и зарубежные самолеты пятого поколения.Российская платформа Су-75 (Checkmate) пятого поколения имеет открытую архитектуру и оценивается примерно в 20-30 млн долларов, то есть в 3-4 раза дешевле F-35. Весомый аргумент для потенциальных покупателей, тем более, что российский легкий истребитель ВКС России планируют принять на вооружение в 2024 году. Напомню, американский F-35 производства Lockheed Martin за много лет эксплуатации так и не получил одобрения Пентагона для многосерийного производства, то есть официально на вооружение ВВС США не принят.Генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации "Сухой" Юрий Слюсарь ранее заявил, что в Комсомольске-на-Амуре началось производство нескольких образцов нового однодвигательного истребителя Су-75. Объем поставок на ближайшие 15 лет предварительно оценивается в 300 машин. Самолет ориентирован на экспорт в страны Африки, Индию и Вьетнам, причем уже определен "якорный заказчик".По мнению специалистов, новый самолет-невидимка Checkmate будет иметь приемлемые эксплуатационные расходы, и достойно заменит в двух десятках стран российский истребитель МиГ-29 четвертого поколения. Оптимизм вполне оправдан, ведь Рособоронэкспорт уже получил в Дубае запросы на поставку летательных аппаратов разных типов на 2,5 млрд долларов, это серьезный задел. Сегодняшний портфель заказов – 180 единиц вертолетной техники –оценивается в 4 млрд долларов.Гармония изящества и мощиНа авиасалоне DubaiAirshow 2021 Россия обсуждает поставки нового легкого истребителя пятого поколения Checkmate со странами Ближнего и Дальнего Востока, Латинской Америки. Глава российской Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь заявил, что самолет изначально разрабатывался для ОАЭ. Понятна нервная реакция Соединенных Штатов, однако Су-75 слишком привлекателен для потенциальных заказчиков, чтобы американцы могли помешать.Проектирование с учетом сирийского опыта, искусственный интеллект, пилотируемая и беспилотная модификации, низкая радиолокационная заметность, боевой радиус в 1500 км, разгон до двух скоростей звука, высокая маневренность, уникальная для легких и средних истребителей грузоподъемность – 7,4 тонны, тяга двигателя до 16 тонн– обеспечат "шах и мат" любому противнику.В арсенал Checkmate входят ракеты средней и малой дальности "воздух – воздух" и "воздух – поверхность", широкий спектр управляемых и неуправляемых бомб, многое другое. При выполнении задач скрытно, истребитель способен нести до пяти дальнобойных ракет "воздух – воздух" во внутренних отсеках. Максимальная нагрузка возможна с использованием внешних узлов подвески. Бортовая радиолокационная станция Су-75 оснащена активной фазированной антенной решеткой, что позволяет атаковать до шести воздушных целей и отслеживать до 30.Беспилотная модификация– не дань моде, а суровая необходимость, условие для расширения спектра тактических приемов, применения Су-75 в сетецентрических военных операциях. Истребитель учится обмениваться информацией, наводить на цели другие авиационные комплексы и ударные беспилотники. При этом Checkmate "имеет невероятно конкурентоспособную цену". Для сравнения, за 30 млн долларов можно приобрести примерно половину американского истребителя F-16 четвертого поколения. Удешевление производства Су-75 достигается унификацией с истребителями Су-35 и Су-57."Серьезный удар" для СШАУникальное сочетание летных характеристик, боеспособности и доступной цены просто обрекают российский одномоторный истребитель Су-75 на успешное завоевание международного рынка вооружений – с 2026 года, когда начнется производство крупных серий. В Европе российский Checkmate уже сегодня признали "серьезным ударом" для США, и предсказали Вашингтону "головную боль" из-за Су-75. Превосходство в воздухе для ВВС США становится "намного более сложной задачей", придется "переосмысливать" его в обозримой перспективе ближайших 40 лет.Американское специализированное издание MilitaryWatchMagazine называет новый российский истребитель Су-75 "произведением искусства", и в этом нет преувеличения. Надежная и могущественная российская авиатехника традиционно пользуется в мире огромным спросом. Россия не просто экспортирует высокотехнологичные вооружения – делится секретами производства, технического обслуживания, ремонта и – суверенитета.Общий объем заказанной по линии ВТС продукции производства РФ достигает сегодня 52 млрд долларов. В ближайшие семь лет Россия планирует вывести на международный рынок до 50 новых образцов вооружений, среди которых более 20 образцов авиатехники и десять комплексов ПВО. Москва намерена мирно завоевать 10% мирового рынка беспилотников. На этом фоне Су-57 не потеряется, напротив – станет визитной карточкой российского ОПК, достойно послужит обороноспособности союзников и партнеров Российской Федерации, укреплению мира.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko

https://uz.sputniknews.ru/20210722/legkiy-i-manevrennyy-rossiyskiy-istrebitel-checkmate-prikoval-k-sebe-vnimanie-vsego-mira-19784913.html

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