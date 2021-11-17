https://uz.sputniknews.ru/20211117/dymovaya-ataka-kak-otuchit-shkolnikov-kurit-veypy-21394608.html

Дымовая атака: как отучить школьников курить вейпы

Дымовая атака: как отучить школьников курить вейпы

Эксперты бьют тревогу из-за употребления подростками электронных сигарет — вейпов.

2021-11-17T16:34+0500

2021-11-17T16:34+0500

2021-11-17T16:35+0500

общество

ташкент

школьники

сигареты

вейпы

табак

электронные сигареты

молодежь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/11/21394835_0:0:3204:1802_1920x0_80_0_0_1f00c800a259b54778a1ed9221580ed7.jpg

ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. В Ташкенте обсуждают будущее молодежи без табака. Дискуссия проходит 16-17 ноября с участием представителей Центра поддержки здорового образа жизни и повышения физической активности населения Минздрава, экспертов ВОЗ и фонда "Ибн Сино".Специалисты бьют тревогу из-за употребления школьниками электронных сигарет — вейпов.О причинах курения среди школьников и необходимости усовершенствовать антитабачный закон — в материале Sputnik.Красивая упаковкаВ ВОЗ подсчитали: во всем мире табак курят 17% молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет. По мнению экспертов, такой интерес к курению среди подростков объясняется продуманными маркетинговыми ходами.Табачные компании стремятся привлечь внимание молодых людей, например, используя красивую фирменную упаковку или символику. И это работает, считают в ВОЗ: интерес детей и молодежи к новым средствам табачной продукции растет. Такие выводы позволил сделать мониторинг рынка розничной продажи сигарет и рекламы. Анализ провели в 2020 году в Ташкенте и Самарканде. Специалисты наблюдали за школами и общественными местами, которые активно посещают дети. По данным исследования, 134 точки продаж находились в 200 метрах от 100 школ и автобусных остановок неподалеку.ВОЗ утверждает, что дети и подростки, употребляющие ЭНДС, в дальнейшем как минимум в два раза чаще курят обычный табак. Это говорит о том, что нынешнее молодое поколение становится никотинозависимым.В плену ароматовЭксперты ВОЗ также очень обеспокоены по поводу "ароматической" стратегии табачных компаний. По их мнению, многие ароматизаторы повышают токсичность ЭСДН.При разложении соединений ароматизаторов, а также глицерина и пропиленгликоля в аэрозоле ЭСДН, формируются органические соединения — альдегиды.Зачастую табачные компании действуют в обход законодательных требований и норм, регулирующих рекламу, стимулирование продаж и спонсорство табачных изделий, говорят специалисты.Местные и международные эксперты убеждены, что Узбекистан должен принять всеобъемлющее законодательство, включающее запрет всех форм рекламы табачных изделий, а также обеспечить строгое соблюдение существующих законов.Республика между тем активно работает в этом направлении. В 2018 году в стране приняли закон "Об ограничении курения кальянов и электронных сигарет в общественных местах". Также в 2020 году в Узбекистане ввели акцизный налог на никотиносодержащую жидкость.Однако необходимы и дополнительные меры. Эксперты подчеркивают, что одноразовые ЭСДН импортируются как электронные приборы, хотя стоило бы их отнести к категории табачной или никотиновой продукции. Новый законУзбекистан уже начал решать эту проблему. В 2021 году Законодательная палата Олий Мажлиса одобрила законопроект "Об ограничении распространения и употребления алкогольной и табачной продукции". Сейчас он готовится ко второму чтению. Если документ примут, то ЭСДН приравняют к табачной продукции.Кроме того, продавцы будут обязаны требовать от молодого покупателя документ, удостоверяющий его личность и возраст — не моложе 21 года. Если документа нет, то отказать в продаже товара.В законопроекте также прописаны общественные места, в которых запрещается употреблять алкоголь и табачные изделия: ужесточаются требования к специальным местам для курения, назначаются лица, ответственные за соблюдение установленных правил.Новый закон обяжет производителей алкогольной и табачной продукции увеличить изображение медицинского предупреждения на упаковке с 40% до 65%.Проанализировав ситуацию в Узбекистане, а также изучив исследование ВОЗ ("Доклад ВОЗ по глобальной табачной эпидемии, 2021 год. Обращение к новым и появляющимся продуктам"), эксперты пришли к выводу о необходимости полностью запретить оборот (импорт и реализацию) ЭСДН в стране.

https://uz.sputniknews.ru/20181031/Tabak-protiv-chelovechestva-pochemu-kurenie-ubivaet-9846000.html

https://uz.sputniknews.ru/20190604/Chto-proiskhodit-s-chelovekom-posle-otkaza-ot-kureniya-11687364.html

https://uz.sputniknews.ru/20210331/v-uzbekistane-za-kurenie-v-obschestvennom-transporte-predusmotren-shtraf-18057784.html

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Анна Желиховская

Анна Желиховская

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Желиховская

ташкент, школьники, сигареты, вейпы, табак, электронные сигареты, молодежь