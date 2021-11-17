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https://uz.sputniknews.ru/20211117/dymovaya-ataka-kak-otuchit-shkolnikov-kurit-veypy-21394608.html
Дымовая атака: как отучить школьников курить вейпы
Дымовая атака: как отучить школьников курить вейпы
Эксперты бьют тревогу из-за употребления подростками электронных сигарет — вейпов.
2021-11-17T16:34+0500
2021-11-17T16:35+0500
общество
ташкент
школьники
сигареты
вейпы
табак
электронные сигареты
молодежь
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ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. В Ташкенте обсуждают будущее молодежи без табака. Дискуссия проходит 16-17 ноября с участием представителей Центра поддержки здорового образа жизни и повышения физической активности населения Минздрава, экспертов ВОЗ и фонда "Ибн Сино".Специалисты бьют тревогу из-за употребления школьниками электронных сигарет — вейпов.О причинах курения среди школьников и необходимости усовершенствовать антитабачный закон — в материале Sputnik.Красивая упаковкаВ ВОЗ подсчитали: во всем мире табак курят 17% молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет. По мнению экспертов, такой интерес к курению среди подростков объясняется продуманными маркетинговыми ходами.Табачные компании стремятся привлечь внимание молодых людей, например, используя красивую фирменную упаковку или символику. И это работает, считают в ВОЗ: интерес детей и молодежи к новым средствам табачной продукции растет. Такие выводы позволил сделать мониторинг рынка розничной продажи сигарет и рекламы. Анализ провели в 2020 году в Ташкенте и Самарканде. Специалисты наблюдали за школами и общественными местами, которые активно посещают дети. По данным исследования, 134 точки продаж находились в 200 метрах от 100 школ и автобусных остановок неподалеку.ВОЗ утверждает, что дети и подростки, употребляющие ЭНДС, в дальнейшем как минимум в два раза чаще курят обычный табак. Это говорит о том, что нынешнее молодое поколение становится никотинозависимым.В плену ароматовЭксперты ВОЗ также очень обеспокоены по поводу "ароматической" стратегии табачных компаний. По их мнению, многие ароматизаторы повышают токсичность ЭСДН.При разложении соединений ароматизаторов, а также глицерина и пропиленгликоля в аэрозоле ЭСДН, формируются органические соединения — альдегиды.Зачастую табачные компании действуют в обход законодательных требований и норм, регулирующих рекламу, стимулирование продаж и спонсорство табачных изделий, говорят специалисты.Местные и международные эксперты убеждены, что Узбекистан должен принять всеобъемлющее законодательство, включающее запрет всех форм рекламы табачных изделий, а также обеспечить строгое соблюдение существующих законов.Республика между тем активно работает в этом направлении. В 2018 году в стране приняли закон "Об ограничении курения кальянов и электронных сигарет в общественных местах". Также в 2020 году в Узбекистане ввели акцизный налог на никотиносодержащую жидкость.Однако необходимы и дополнительные меры. Эксперты подчеркивают, что одноразовые ЭСДН импортируются как электронные приборы, хотя стоило бы их отнести к категории табачной или никотиновой продукции. Новый законУзбекистан уже начал решать эту проблему. В 2021 году Законодательная палата Олий Мажлиса одобрила законопроект "Об ограничении распространения и употребления алкогольной и табачной продукции". Сейчас он готовится ко второму чтению. Если документ примут, то ЭСДН приравняют к табачной продукции.Кроме того, продавцы будут обязаны требовать от молодого покупателя документ, удостоверяющий его личность и возраст — не моложе 21 года. Если документа нет, то отказать в продаже товара.В законопроекте также прописаны общественные места, в которых запрещается употреблять алкоголь и табачные изделия: ужесточаются требования к специальным местам для курения, назначаются лица, ответственные за соблюдение установленных правил.Новый закон обяжет производителей алкогольной и табачной продукции увеличить изображение медицинского предупреждения на упаковке с 40% до 65%.Проанализировав ситуацию в Узбекистане, а также изучив исследование ВОЗ ("Доклад ВОЗ по глобальной табачной эпидемии, 2021 год. Обращение к новым и появляющимся продуктам"), эксперты пришли к выводу о необходимости полностью запретить оборот (импорт и реализацию) ЭСДН в стране.
https://uz.sputniknews.ru/20181031/Tabak-protiv-chelovechestva-pochemu-kurenie-ubivaet-9846000.html
https://uz.sputniknews.ru/20190604/Chto-proiskhodit-s-chelovekom-posle-otkaza-ot-kureniya-11687364.html
https://uz.sputniknews.ru/20210331/v-uzbekistane-za-kurenie-v-obschestvennom-transporte-predusmotren-shtraf-18057784.html
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ташкент, школьники, сигареты, вейпы, табак, электронные сигареты, молодежь

Дымовая атака: как отучить школьников курить вейпы

16:34 17.11.2021 (обновлено: 16:35 17.11.2021)
© Depositphotos / REDPIXELЖенщина с электронной сигаретой
Женщина с электронной сигаретой - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.11.2021
© Depositphotos / REDPIXEL
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Анна Желиховская
Все материалы
Почему подростки начинают курить и что с этим делать, читайте в обзорe.
ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. В Ташкенте обсуждают будущее молодежи без табака.
Дискуссия проходит 16-17 ноября с участием представителей Центра поддержки здорового образа жизни и повышения физической активности населения Минздрава, экспертов ВОЗ и фонда "Ибн Сино".
Специалисты бьют тревогу из-за употребления школьниками электронных сигарет — вейпов.
О причинах курения среди школьников и необходимости усовершенствовать антитабачный закон — в материале Sputnik.

Красивая упаковка

В ВОЗ подсчитали: во всем мире табак курят 17% молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет. По мнению экспертов, такой интерес к курению среди подростков объясняется продуманными маркетинговыми ходами.
Табачные компании стремятся привлечь внимание молодых людей, например, используя красивую фирменную упаковку или символику. И это работает, считают в ВОЗ: интерес детей и молодежи к новым средствам табачной продукции растет.
Прежде всего, речь идет о так называемых электронных системах доставки никотина (ЭСДН). Они же вейпы, электронные сигары, электронные кальяны.
Такие выводы позволил сделать мониторинг рынка розничной продажи сигарет и рекламы. Анализ провели в 2020 году в Ташкенте и Самарканде. Специалисты наблюдали за школами и общественными местами, которые активно посещают дети.
По данным исследования, 134 точки продаж находились в 200 метрах от 100 школ и автобусных остановок неподалеку.
ВОЗ утверждает, что дети и подростки, употребляющие ЭНДС, в дальнейшем как минимум в два раза чаще курят обычный табак. Это говорит о том, что нынешнее молодое поколение становится никотинозависимым.
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В плену ароматов

Эксперты ВОЗ также очень обеспокоены по поводу "ароматической" стратегии табачных компаний. По их мнению, многие ароматизаторы повышают токсичность ЭСДН.
При разложении соединений ароматизаторов, а также глицерина и пропиленгликоля в аэрозоле ЭСДН, формируются органические соединения — альдегиды.
"Например, было обнаружено, что альдегиды, придающие приятный аромат ванилина и корицы, повышают токсичность аэрозолей, — уточняют в ВОЗ. — В большинство аэрозолей добавляют ароматизатор диацетил, имеющий запах сливочного масла и сметаны. При вдыхании это вещество вызывает закрытие полости мелких тканей легких (бронхиол). В медицинской практике такое явление называется облитерирующим бронхиолитом".
Зачастую табачные компании действуют в обход законодательных требований и норм, регулирующих рекламу, стимулирование продаж и спонсорство табачных изделий, говорят специалисты.
Местные и международные эксперты убеждены, что Узбекистан должен принять всеобъемлющее законодательство, включающее запрет всех форм рекламы табачных изделий, а также обеспечить строгое соблюдение существующих законов.
Республика между тем активно работает в этом направлении. В 2018 году в стране приняли закон "Об ограничении курения кальянов и электронных сигарет в общественных местах".
Также в 2020 году в Узбекистане ввели акцизный налог на никотиносодержащую жидкость.
Однако необходимы и дополнительные меры. Эксперты подчеркивают, что одноразовые ЭСДН импортируются как электронные приборы, хотя стоило бы их отнести к категории табачной или никотиновой продукции.
"Поэтому эта продукция не облагается акцизным налогом, что увеличивает ценовую доступность к ЭСДН, особенно молодежи", — подчеркнули участники дискуссии.
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Новый закон

Узбекистан уже начал решать эту проблему.
В 2021 году Законодательная палата Олий Мажлиса одобрила законопроект "Об ограничении распространения и употребления алкогольной и табачной продукции". Сейчас он готовится ко второму чтению.
Если документ примут, то ЭСДН приравняют к табачной продукции.
Кроме того, продавцы будут обязаны требовать от молодого покупателя документ, удостоверяющий его личность и возраст — не моложе 21 года. Если документа нет, то отказать в продаже товара.
В законопроекте также прописаны общественные места, в которых запрещается употреблять алкоголь и табачные изделия: ужесточаются требования к специальным местам для курения, назначаются лица, ответственные за соблюдение установленных правил.
Новый закон обяжет производителей алкогольной и табачной продукции увеличить изображение медицинского предупреждения на упаковке с 40% до 65%.
Проанализировав ситуацию в Узбекистане, а также изучив исследование ВОЗ ("Доклад ВОЗ по глобальной табачной эпидемии, 2021 год. Обращение к новым и появляющимся продуктам"), эксперты пришли к выводу о необходимости полностью запретить оборот (импорт и реализацию) ЭСДН в стране.
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