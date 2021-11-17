https://uz.sputniknews.ru/20211117/esche-vosem-filialov-rossiyskix-vuzov-otkroyut-v-uzbekistane-21385339.html
Еще восемь филиалов российских вузов откроют в Узбекистане
Еще восемь филиалов российских вузов откроют в Узбекистане
Образование в российских вузах сегодня пользуется повышенным спросом в республике.
2021-11-17T10:01+0500
2021-11-17T10:01+0500
2021-11-17T10:45+0500
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ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Еще восемь российских вузов намерены открыть свои филиалы в Узбекистане. Об этом сообщил во вторник президент Российского союза ректоров, ректор МГУ Виктор Садовничий, передает РИА Новости.По его данным, открытие трех филиалов находится на финальной стадии подписания, и "в ближайшее время они распахнут свои двери для узбекских студентов".Садовничий также отметил существенную динамику сотрудничества двух стран. По его словам, сегодня реализуются 63 дорожные карты научно-образовательного сотрудничества и подписано более 240 соглашений между 115 вузами.Власти Узбекистана между тем активно поддерживают инициативу по открытию филиалов российских вузов. Президент Шавкат Мирзиёев отметил, что в стране будут созданы необходимые условия для обеспечения достойного уровня высшего образования.Глава государства подчеркнул, что Узбекистан лидирует в мире по числу филиалов российский высших учебных заведений в стране — сегодня в республике их уже 14. Также расширяется межвузовская кооперация, в которую вовлечены 115 университетов и институтов двух стран, регулярно проводятся конференции, реализуются совместные образовательные проекты."Мы заинтересованы в реализации новых межвузвских проектов в области подготовки кадров по наиболее востребованным направлениям и специальностям, а также совместных программ по повышению квалификации профессорско-преподавательского состава наших вузов", — добавил Мирзиёев.Между тем увеличиваются квоты на бесплатное обучение узбекистанцев в вузах на территории России.
https://uz.sputniknews.ru/20211117/kvoty-dlya-obucheniya-v-rossii-studentov-iz-uzbekistana-vyrastut-vtroe-21382549.html
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вузы
Еще восемь филиалов российских вузов откроют в Узбекистане
10:01 17.11.2021 (обновлено: 10:45 17.11.2021)
Три из них готовятся принять узбекских студентов в ближайшее время.
ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Еще восемь российских вузов намерены открыть свои филиалы в Узбекистане.
Об этом сообщил во вторник президент Российского союза ректоров, ректор МГУ Виктор Садовничий, передает РИА Новости
.
"На данный момент еще восемь российских вузов планируют открытие филиалов в Узбекистане", — сказал Садовничий на открытии второго российско-узбекского образовательного форума.
По его данным, открытие трех филиалов находится на финальной стадии подписания, и "в ближайшее время они распахнут свои двери для узбекских студентов".
Садовничий также отметил существенную динамику сотрудничества двух стран. По его словам, сегодня реализуются 63 дорожные карты научно-образовательного сотрудничества и подписано более 240 соглашений между 115 вузами.
Власти Узбекистана между тем активно поддерживают инициативу по открытию филиалов российских вузов.
Президент Шавкат Мирзиёев отметил, что в стране будут созданы необходимые условия для обеспечения достойного уровня высшего образования.
"Мы и впредь будем активно поддерживать деятельность филиалов российских вузов в Узбекистане. Намерены увеличивать их количество в нашей стране и создавать все условия для обеспечения высокого образования в данных учебных заведениях", — говорится в приветствии Мирзиёева, которое зачитал посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов.
Глава государства подчеркнул, что Узбекистан лидирует в мире по числу филиалов российский высших учебных заведений в стране — сегодня в республике их уже 14.
Также расширяется межвузовская кооперация, в которую вовлечены 115 университетов и институтов двух стран, регулярно проводятся конференции, реализуются совместные образовательные проекты.
"Мы заинтересованы в реализации новых межвузвских проектов в области подготовки кадров по наиболее востребованным направлениям и специальностям, а также совместных программ по повышению квалификации профессорско-преподавательского состава наших вузов", — добавил Мирзиёев.
Между тем увеличиваются квоты на бесплатное обучение узбекистанцев в вузах на территории России.