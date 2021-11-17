https://uz.sputniknews.ru/20211117/kvoty-dlya-obucheniya-v-rossii-studentov-iz-uzbekistana-vyrastut-vtroe-21382549.html
Квоты для обучения в России студентов из Узбекистана вырастут втрое
Квоты для обучения в России студентов из Узбекистана вырастут втрое
Образование в вузах России сегодня пользуется повышенным спросом в Узбекистане. Число узбекских студентов с каждым годом растет.
2021-11-17T08:30+0500
2021-11-17T08:30+0500
2021-11-17T09:05+0500
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ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Квоты для бесплатного обучения в вузах России студентов из Узбекистана в следующем учебном году могут вырасти до 750 мест. Это в три раза больше, чем в 2018-м, заявил министр высшего и среднего специального образования республики Абдукодыр Тошкулов.Министр отметил, что российская сторона за последние три года поэтапно увеличивает ежегодно предоставляемые студентам из Узбекистана грантовые места для обучения в российских вузах за счет федерального бюджета.Ранее руководитель представительства "Россотрудничества" в Узбекистане Михаил Вождаев сообщал, что российская сторона почти в два раза увеличила квоты для бесплатного обучения узбекских студентов в 2020/2021 учебном году по сравнению с предыдущим — с 228 до 405 мест.Высшее образование в России сегодня пользуется повышенным спросом в Узбекистане. Число узбекских студентов, обучающихся в вузах страны, составляет 43 тысячи. За последние три года число филиалов российских вузов в республике выросло с четырех до 14.
https://uz.sputniknews.ru/20211116/uzbekistan-i-rossiya-razrabotali-novuyu-kontseptsiyu-obrazovaniya-21381868.html
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узбекистан, студенты, обучение, квота
Квоты для обучения в России студентов из Узбекистана вырастут втрое
08:30 17.11.2021 (обновлено: 09:05 17.11.2021)
Образование в вузах России сегодня пользуется повышенным спросом в Узбекистане. Число узбекских студентов с каждым годом растет.
ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Квоты для бесплатного обучения в вузах России студентов из Узбекистана в следующем учебном году могут вырасти до 750 мест.
Это в три раза больше, чем в 2018-м, заявил министр высшего и среднего специального образования республики Абдукодыр Тошкулов.
"Ожидается, что в предстоящем 2022/2023 учебном году количество квот, предоставляемых правительством России, составит 750 мест, что означает трехкратное по сравнению с 2018-м увеличение", — сказал Тошкулов, выступая на втором российско-узбекском образовательном форуме.
Министр отметил, что российская сторона за последние три года поэтапно увеличивает ежегодно предоставляемые студентам из Узбекистана грантовые места для обучения в российских вузах за счет федерального бюджета.
"Мы расцениваем это как значительный вклад, вносимый российской стороной в подготовку квалифицированных кадров для экономики нашей страны", — добавил Тошкулов.
Ранее руководитель представительства "Россотрудничества" в Узбекистане Михаил Вождаев сообщал, что российская сторона почти в два раза увеличила квоты для бесплатного обучения узбекских студентов в 2020/2021 учебном году по сравнению с предыдущим — с 228 до 405 мест.
Высшее образование в России сегодня пользуется повышенным спросом в Узбекистане. Число узбекских студентов, обучающихся в вузах страны, составляет 43 тысячи.
За последние три года число филиалов российских вузов в республике выросло с четырех до 14.