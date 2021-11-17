https://uz.sputniknews.ru/20211117/kak-kamchik-ochischayut-ot-snega--video-21385612.html
Как Камчик очищают от снега – видео
Как Камчик очищают от снега – видео
Дорожные службы регулярно очищают дорогу на перевале от снежных завалов, посыпают песком и реагентами.
2021-11-17T10:22+0500
2021-11-17T10:22+0500
2021-11-17T11:11+0500
общество
камчик
уборка снега
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ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Из-за сильных снегопадов в горных районах республики дороги через перевал Камчик были засыпаны снегом.Чтобы восстановить проходимость дорог и обеспечить безопасность движения, предприятие "Камчикавтойол" регулярно очищает перевал от снега и посыпает дорожное полотно реагентами и песком, говорится в видеоотчете, распространенном информационной службой компании.Для уборки снега компания мобилизовала 121 автомобиль и около 350 рабочих, говорится в отчете.Напомним, накануне в республику пришли холодные и влажные воздушные массы, сформировавшиеся в Подмосковье. Они принесли с собой резкое понижение температуры и осадки, в горных районах сильные снегопады.
https://uz.sputniknews.ru/20211116/shtorm-tuman-i-gololeditsa-pereval-kamchik-nakroet-snejnaya-burya-21370679.html
камчик
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камчик, уборка снега
Как Камчик очищают от снега – видео
10:22 17.11.2021 (обновлено: 11:11 17.11.2021)
Дорожные службы регулярно очищают дорогу на перевале Камчик от снежных завалов, посыпают песком и реагентами.
ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Из-за сильных снегопадов в горных районах республики дороги через перевал Камчик были засыпаны снегом.
Чтобы восстановить проходимость дорог и обеспечить безопасность движения, предприятие "Камчикавтойол" регулярно очищает перевал от снега и посыпает дорожное полотно реагентами и песком, говорится в видеоотчете, распространенном информационной службой компании.
Для уборки снега компания мобилизовала 121 автомобиль и около 350 рабочих, говорится в отчете.
Напомним, накануне в республику пришли холодные и влажные воздушные массы, сформировавшиеся в Подмосковье. Они принесли с собой резкое понижение температуры и осадки, в горных районах сильные снегопады.