https://uz.sputniknews.ru/20211117/kogda-stabiliziruyutsya-tseny-na-benzin-v-uzbekistane-21389741.html
Когда стабилизируются цены на бензин в Узбекистане
Когда стабилизируются цены на бензин в Узбекистане
В Антимонопольном комитете признали: цены на бензин достигли критической отметки.
2021-11-17T15:42+0500
2021-11-17T15:42+0500
2021-11-17T15:46+0500
экономика
узбекистан
бензин
цены
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ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Стоимость бензина марки Аи-80, производимого в Узбекистане, с начала 2021 года выросла на 72%. Накануне заместитель председателя Антимонопольного комитета Фарух Карабаев объяснил, почему так произошло. По его словам, причин — несколько: подорожание на мировом рынке нефти Brent, которая связана с импортируемым в Узбекистан бензином марки Аи-92.Есть и внутренние факторы: это растущий спрос, монополизация производителя Аи-80 на внутреннем рынке и уменьшение количества топлива, ежедневно поставляемого на биржу.Между тем замглавы Антимонопольного комитета сообщил, что эксперты уже выработали конкретные меры, которые позволят повлиять на ситуацию и снизить цены.Карабаев пообещал, что цены на бензин стабилизируются в течение 10–15 дней. По его словам, власти не могут повлиять на рыночные механизмы, которые приводят к естественному росту цен на бензин. Однако могут воздействовать "на искусственно созданные, скоординированные, манипулятивные действия", подчеркнул Карабаев.В частности, в Узбекистане были выявлены случаи манипуляции ценами, а также признаки искусственного аннулирования дешевого бензина.Карабаев добавил, что сейчас крупные оптовые покупатели работают с очень низкой доходностью и сталкиваются с резко возросшей потребностью в бензине.По его словам, это позволит предотвратить искусственный рост цен на бензин.
https://uz.sputniknews.ru/20211005/v-uzbekistane-podorojal-benzin-20780089.html
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узбекистан, бензин, цены
Когда стабилизируются цены на бензин в Узбекистане
15:42 17.11.2021 (обновлено: 15:46 17.11.2021)
В Антимонопольном комитете признали: цены на бензин достигли критической отметки.
ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Стоимость бензина марки Аи-80, производимого в Узбекистане, с начала 2021 года выросла на 72%.
Накануне заместитель председателя Антимонопольного комитета Фарух Карабаев объяснил, почему так произошло.
По его словам, причин — несколько: подорожание на мировом рынке нефти Brent, которая связана с импортируемым в Узбекистан бензином марки Аи-92.
Есть и внутренние факторы: это растущий спрос, монополизация производителя Аи-80 на внутреннем рынке и уменьшение количества топлива, ежедневно поставляемого на биржу.
Между тем замглавы Антимонопольного комитета сообщил, что эксперты уже выработали конкретные меры, которые позволят повлиять на ситуацию и снизить цены.
Карабаев пообещал
, что цены на бензин стабилизируются в течение 10–15 дней.
"Будут приняты необходимые меры. Стабилизация и снижение цен на бензин — это вопрос времени. Но в течение 10-15 дней цены изменятся", — заявил Карабаев.
По его словам, власти не могут повлиять на рыночные механизмы, которые приводят к естественному росту цен на бензин.
Однако могут воздействовать "на искусственно созданные, скоординированные, манипулятивные действия", подчеркнул Карабаев.
В частности, в Узбекистане были выявлены случаи манипуляции ценами, а также признаки искусственного аннулирования дешевого бензина.
Карабаев добавил, что сейчас крупные оптовые покупатели работают с очень низкой доходностью и сталкиваются с резко возросшей потребностью в бензине.
"Поэтому партии бензина поступают в небольшом количестве. Цель этого — дать обычным автозаправкам возможность получить бензин и пополнить его запасы", — отметил замглавы Антимонопольного комитета.
По его словам, это позволит предотвратить искусственный рост цен на бензин.