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В Узбекистане подорожал бензин
В Узбекистане подорожал бензин
Подорожание бензина неминуемо приведет к повышению цен на другие потребительские товары и услуги, предупреждает депутат. 05.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-05T19:44+0500
2021-10-05T19:44+0500
общество
узбекистан
подорожание
цены
бензин
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ТАШКЕНТ, 5 окт – Sputnik. Минимальная цена за литр бензина АИ 91 в Узбекистане достигла 8 100 сумов, что вызвало ожидаемое недовольство автомобилистов.Высказался на этот счет и депутат Расул Кушербаев. В своем Telegram-канале избранник народа написал, что данное решение вынуждает водителей устанавливать в свои машины газовые баллоны, которые в случае неправильной эксплуатации могут быть опасными для здоровья и даже жизни. Еще один наиболее приемлемый, по мнению депутата, вариант - вовсе отказаться от использования авто - ведь такое дорогое топливо многим не по карману.Подорожание бензина неминуемо приведет к повышению цен на другие потребительские товары и услуги.Напомним, бензин дорожал в начале этого лета. Эксперты связывали этот факт с увеличением стартовых цен продавцами.Ритейлеры повысили стартовую цену на бензин АИ-80 в среднем с 6 863,3 тысячи сумов за тонну продукции до 6 970,8 тысячи сумов. В этой связи среднесуточная цена бензина АИ-80 увеличилась с 6 958,6 тысячи сумов до 7 047,1 тысячи сумов.
https://uz.sputniknews.ru/20211005/uzbekistan-uvelichil-import-benzina-v-32-raza-20766787.html
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узбекистан, подорожание, цены, бензин

В Узбекистане подорожал бензин

19:44 05.10.2021
1065
© SputnikАвтозаправочная станция в Ташкенте
Автозаправочная станция в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.10.2021
© Sputnik
Подорожание бензина неминуемо приведет к повышению цен на другие потребительские товары и услуги, предупреждает депутат.
ТАШКЕНТ, 5 окт – Sputnik. Минимальная цена за литр бензина АИ 91 в Узбекистане достигла 8 100 сумов, что вызвало ожидаемое недовольство автомобилистов.

Высказался на этот счет и депутат Расул Кушербаев. В своем Telegram-канале избранник народа написал, что данное решение вынуждает водителей устанавливать в свои машины газовые баллоны, которые в случае неправильной эксплуатации могут быть опасными для здоровья и даже жизни.
Еще один наиболее приемлемый, по мнению депутата, вариант - вовсе отказаться от использования авто - ведь такое дорогое топливо многим не по карману.
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Подорожание бензина неминуемо приведет к повышению цен на другие потребительские товары и услуги.
"Куда смотрят наши экономисты и финансисты? Провал экономики, как всегда, ложится на плечи простых людей", - резюмирует Кушербаев.
Напомним, бензин дорожал в начале этого лета. Эксперты связывали этот факт с увеличением стартовых цен продавцами.

Ритейлеры повысили стартовую цену на бензин АИ-80 в среднем с 6 863,3 тысячи сумов за тонну продукции до 6 970,8 тысячи сумов. В этой связи среднесуточная цена бензина АИ-80 увеличилась с 6 958,6 тысячи сумов до 7 047,1 тысячи сумов.
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