https://uz.sputniknews.ru/20211005/v-uzbekistane-podorojal-benzin-20780089.html

В Узбекистане подорожал бензин

В Узбекистане подорожал бензин

Подорожание бензина неминуемо приведет к повышению цен на другие потребительские товары и услуги, предупреждает депутат. 05.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-05T19:44+0500

2021-10-05T19:44+0500

2021-10-05T19:44+0500

общество

узбекистан

подорожание

цены

бензин

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ТАШКЕНТ, 5 окт – Sputnik. Минимальная цена за литр бензина АИ 91 в Узбекистане достигла 8 100 сумов, что вызвало ожидаемое недовольство автомобилистов.Высказался на этот счет и депутат Расул Кушербаев. В своем Telegram-канале избранник народа написал, что данное решение вынуждает водителей устанавливать в свои машины газовые баллоны, которые в случае неправильной эксплуатации могут быть опасными для здоровья и даже жизни. Еще один наиболее приемлемый, по мнению депутата, вариант - вовсе отказаться от использования авто - ведь такое дорогое топливо многим не по карману.Подорожание бензина неминуемо приведет к повышению цен на другие потребительские товары и услуги.Напомним, бензин дорожал в начале этого лета. Эксперты связывали этот факт с увеличением стартовых цен продавцами.Ритейлеры повысили стартовую цену на бензин АИ-80 в среднем с 6 863,3 тысячи сумов за тонну продукции до 6 970,8 тысячи сумов. В этой связи среднесуточная цена бензина АИ-80 увеличилась с 6 958,6 тысячи сумов до 7 047,1 тысячи сумов.

https://uz.sputniknews.ru/20211005/uzbekistan-uvelichil-import-benzina-v-32-raza-20766787.html

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узбекистан, подорожание, цены, бензин