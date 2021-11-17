https://uz.sputniknews.ru/20211117/korona-na-troix-nazvany-srazu-tri-miss-kazaxstan-21386225.html

Корона на троих: названы сразу три "Мисс Казахстан"

Корона на троих: названы сразу три "Мисс Казахстан"

В честь юбилея конкурса жюри приняло беспрецедентное решение: страну на международных соревнованиях будут представлять разные девушки. 17.11.2021, Sputnik Узбекистан

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в мире

казахстан

конкурс красоты

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ТАШКЕНТ, 17 ноя – Sputnik. В Алматы накануне прошел финал конкурса "Мисс Казахстан". В честь юбилея соревнования жюри приняло беспрецедентное решение, присудив корону первой красавицы сразу трем девушкам. Имена победительниц опубликованы в Instagram-аккаунте конкурса.Таким образом, Казахстан на трех всемирных конкурсах красоты будут представлять три разных девушки:В финале конкурса участвовали 28 девушек из всех регионов страны. Все финалистки прошли суровый отбор на региональном уровне. В ходе шоу определились 15 лучших конкурсанток, из которых жюри конкурса отобрало пятерых девушек, участвовавших в супер-финале.Помимо трех победительниц в Топ-5 вошли Карлыгаш Сексенкызы из Алматы и Данагуль Карабай из Павлодара.Имя победительницы должно было определить онлайн-голосование, проходившее во время прямого эфира финального шоу.Конкурс "Мисс Казахстан" проводится уже 25 лет. В этом году в честь юбилея победительниц ждут особые памятные подарки и денежные призы.

https://uz.sputniknews.ru/20211010/krasavitsa-uzbekistanka-rushana-karimova-vzyala-koronu-v-konkurse-miss-fmr-20847215.html

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казахстан, конкурс красоты