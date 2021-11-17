https://uz.sputniknews.ru/20211117/prinimat-na-rabotu-rodstvennikov-mogut-zapretit-21384530.html
Принимать на работу родственников могут запретить
Принимать на работу родственников могут запретить
Чиновников, нанявших на госслужбу родственников, предлагают привлекать к административной ответственности.
2021-11-17T09:17+0500
2021-11-17T09:17+0500
2021-11-17T09:25+0500
общество
запрет
родственники
работа
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ТАШКЕНТ, 17 ноя – Sputnik. Агентство по противодействию коррупции разработало законопроект, согласно которому госслужащий обязан в течение 10 дней уведомить руководителя организации о том, что он работает вместе с родственником.Документ запрещает работать в одной организации родственникам (братьям, сестрам, их детям, братьям и сестрам родителей и их детям, братьям и сестрам бабушек и дедушек и т. д.), если один напрямую подчиняется другому.Если такую ситуацию обнаружили уже после заключения трудового договора, работодатель обязан перевести одного из сотрудников на другую равную по статусу должность. Если же сотрудник откажется от предложенного места, можно разорвать с ним трудовой договор.За нарушение закона специалисты агентства предлагают следующее наказание:Сейчас законодательство Узбекистана никак не регламентирует прием на работу родственников.
https://uz.sputniknews.ru/20211114/uzbekistan-razrabotal-zakon-o-gosdolge--21346432.html
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запрет, родственники, работа
Принимать на работу родственников могут запретить
09:17 17.11.2021 (обновлено: 09:25 17.11.2021)
Чиновников, нанявших на госслужбу родственников, предлагают привлекать к административной ответственности.
ТАШКЕНТ, 17 ноя – Sputnik.
Агентство по противодействию коррупции разработало законопроект
, согласно которому госслужащий обязан в течение 10 дней уведомить руководителя организации о том, что он работает вместе с родственником.
Документ запрещает работать в одной организации родственникам (братьям, сестрам, их детям, братьям и сестрам родителей и их детям, братьям и сестрам бабушек и дедушек и т. д.), если один напрямую подчиняется другому.
Если такую ситуацию обнаружили уже после заключения трудового договора, работодатель обязан перевести одного из сотрудников на другую равную по статусу должность. Если же сотрудник откажется от предложенного места, можно разорвать с ним трудовой договор.
За нарушение закона специалисты агентства предлагают следующее наказание:
если сотрудник не уведомил, что работает с родственником, – штраф до 5,4 млн сумов;
если руководитель не перевел родственников на другую должность — штраф до 8,1 млн сумов.
Сейчас законодательство Узбекистана никак не регламентирует прием на работу родственников.