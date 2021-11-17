Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20211117/prinimat-na-rabotu-rodstvennikov-mogut-zapretit-21384530.html
Принимать на работу родственников могут запретить
Принимать на работу родственников могут запретить
Чиновников, нанявших на госслужбу родственников, предлагают привлекать к административной ответственности.
2021-11-17T09:17+0500
2021-11-17T09:25+0500
общество
запрет
родственники
работа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/1b/20658077_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_f953f3d2b758287ac2f0a0a40f818f60.jpg
ТАШКЕНТ, 17 ноя – Sputnik. Агентство по противодействию коррупции разработало законопроект, согласно которому госслужащий обязан в течение 10 дней уведомить руководителя организации о том, что он работает вместе с родственником.Документ запрещает работать в одной организации родственникам (братьям, сестрам, их детям, братьям и сестрам родителей и их детям, братьям и сестрам бабушек и дедушек и т. д.), если один напрямую подчиняется другому.Если такую ситуацию обнаружили уже после заключения трудового договора, работодатель обязан перевести одного из сотрудников на другую равную по статусу должность. Если же сотрудник откажется от предложенного места, можно разорвать с ним трудовой договор.За нарушение закона специалисты агентства предлагают следующее наказание:Сейчас законодательство Узбекистана никак не регламентирует прием на работу родственников.
https://uz.sputniknews.ru/20211114/uzbekistan-razrabotal-zakon-o-gosdolge--21346432.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/1b/20658077_106:0:1813:1280_1920x0_80_0_0_ac83563ed968f7ef49656a17687dcc8e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
запрет, родственники, работа

Принимать на работу родственников могут запретить

09:17 17.11.2021 (обновлено: 09:25 17.11.2021)
© Foto : Pixabay / Rawpixel Крепкое рукопожатие
Крепкое рукопожатие - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.11.2021
© Foto : Pixabay / Rawpixel
Подписаться на
Чиновников, нанявших на госслужбу родственников, предлагают привлекать к административной ответственности.
ТАШКЕНТ, 17 ноя – Sputnik. Агентство по противодействию коррупции разработало законопроект, согласно которому госслужащий обязан в течение 10 дней уведомить руководителя организации о том, что он работает вместе с родственником.
Документ запрещает работать в одной организации родственникам (братьям, сестрам, их детям, братьям и сестрам родителей и их детям, братьям и сестрам бабушек и дедушек и т. д.), если один напрямую подчиняется другому.
Если такую ситуацию обнаружили уже после заключения трудового договора, работодатель обязан перевести одного из сотрудников на другую равную по статусу должность. Если же сотрудник откажется от предложенного места, можно разорвать с ним трудовой договор.
За нарушение закона специалисты агентства предлагают следующее наказание:
если сотрудник не уведомил, что работает с родственником, – штраф до 5,4 млн сумов;
если руководитель не перевел родственников на другую должность — штраф до 8,1 млн сумов.
Сейчас законодательство Узбекистана никак не регламентирует прием на работу родственников.
Деньги на фоне часов - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.11.2021
Экономика
Узбекистан разработал закон о госдолге
14 ноября, 15:34
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
09:30Узбекская диаспора попросит власти России помочь с вакцинацией и QR-кодами
09:17Принимать на работу родственников могут запретить
08:55Россия запускает проект дошкольного образования в Узбекистане
08:30Квоты для обучения в России студентов из Узбекистана вырастут втрое
08:00Пять причин есть капусту каждый день
07:01Ученые нашли опасные свойства серебра
ВчераСтейк из 3D-принтера уже в продаже
ВчераУзбекский народ – это все национальности республики. Видео со старта Недели толерантности
ВчераУзбекистан и Россия разработали новую концепцию образования
ВчераСамые красивые девушки Казахстана борются за корону
ВчераГорячая Центральная Азия: как страны региона интегрируют свои армии
ВчераВ Ташкенте пересмотрели расходы местного бюджета на 2022 год
ВчераАнтимонопольный комитет объяснил рост цен на бензин
ВчераСнова выстрелы: Армения и Азербайджан нарушили перемирие
ВчераХокимиятам запретят вмешиваться в производство зерна
ВчераС юных лет: как в Узбекистане распространяют русский язык
ВчераРоссийские медики осмотрели 1000 мигрантов в рамках оргнабора – видео
ВчераРоссия поможет модернизировать метро в Ташкенте: что будет сделано
ВчераПутин отметил успехи сотрудничества России и Узбекистана в образовании
ВчераКому Узбекистан продает обувь