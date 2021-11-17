https://uz.sputniknews.ru/20211117/prinimat-na-rabotu-rodstvennikov-mogut-zapretit-21384530.html

Принимать на работу родственников могут запретить

Принимать на работу родственников могут запретить

Чиновников, нанявших на госслужбу родственников, предлагают привлекать к административной ответственности.

2021-11-17T09:17+0500

2021-11-17T09:17+0500

2021-11-17T09:25+0500

общество

запрет

родственники

работа

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ТАШКЕНТ, 17 ноя – Sputnik. Агентство по противодействию коррупции разработало законопроект, согласно которому госслужащий обязан в течение 10 дней уведомить руководителя организации о том, что он работает вместе с родственником.Документ запрещает работать в одной организации родственникам (братьям, сестрам, их детям, братьям и сестрам родителей и их детям, братьям и сестрам бабушек и дедушек и т. д.), если один напрямую подчиняется другому.Если такую ситуацию обнаружили уже после заключения трудового договора, работодатель обязан перевести одного из сотрудников на другую равную по статусу должность. Если же сотрудник откажется от предложенного места, можно разорвать с ним трудовой договор.За нарушение закона специалисты агентства предлагают следующее наказание:Сейчас законодательство Узбекистана никак не регламентирует прием на работу родственников.

https://uz.sputniknews.ru/20211114/uzbekistan-razrabotal-zakon-o-gosdolge--21346432.html

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запрет, родственники, работа