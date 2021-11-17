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Общество
https://uz.sputniknews.ru/20211117/pyat-prichin-est-kapustu-kajdyy-den-21359341.html
Пять причин есть капусту каждый день
Пять причин есть капусту каждый день
Заряжает витаминами, лечит воспаление, борется с вирусами и лишним весом – и все это обычная капуста.
2021-11-17T08:00+0500
2021-11-17T08:00+0500
общество
здоровье
витамины
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ТАШКЕНТ, 16 ноя – Sputnik. Гарвардские ученые рекомендуют есть капусту ежедневно. По их словам, неполная тарелка капусты содержит 45% дневной нормы витамина С. Наши коллеги из Sputnik Армения нашли пять причин есть капусту каждый день.Витамины и минералыИсследования показали, что кроме витамина С капуста содержит много других витаминов и минералов, особенно витамина А и калия. А еще она прекрасный источник клетчатки. Это относится ко всем видам капусты."Отрицательная" калорийностьНе каждый овощ может похвастаться тем, что организм тратит на его переваривание больше калорий, чем от него получает. В целой тарелке нашинкованной капусты содержится всего 22 калории. Если вы мечтаете сбросить лишние килограммы, попробуйте заменить некоторые высококалорийные ингредиенты на капусту. Например, делайте бутерброд не на булочке или кусочке хлеба, а в капустном листе. Или замените лапшу на тертую капусту. Также хороши салаты с капустой без лишних добавок.Противовоспалительное и противовирусноеВ красной капусте содержатся флавоноиды, которые придают капусте ее необычный цвет. У них есть уникальное свойство — они обладают мощным противовоспалительным, противовирусным и противораковым действием. Салат из такой капусты может остановить развитие заболевания. Гарвардские ученые даже предлагают простейший рецепт из красной капусты для пользы вашему здоровью:Мелко нарежьте половину кочана красной капусты, смешайте с несколькими каплями оливкового масла, яблочного уксуса, щепоткой соли и перца по вкусу. Для большей пользы и красоты можно добавить немного тертой моркови.Источник клетчаткиРекордсмен в этом — пекинская капуста. Ее часто добавляют в супы и жаркое. Пекинская капуста, или капуста Напа, богата пищевыми волокнами. Растворимая клетчатка снижает уровень холестерина и риск сердечно-сосудистых заболеваний. Нерастворимая — улучшает пищеварение и дарит хорошее самочувствие в целом. А еще пекинская капуста показана при диабете и позволяет сохранять чувство сытости довольно длительное время.Регулятор температурыПо легенде, бейсболист Бейб Рут каждый раз перед матчем укладывал под бейсболку несколько капустных листов. Перед этим он их охлаждал. Таким образом листы капусты помогали ему чувствовать себя хорошо в шерстяной униформе в жаркие летние дни. Эксперты говорят, что охлажденные капустные листья могу снизить температуру тела при простуде. Способны они снимать и головную боль.
https://uz.sputniknews.ru/20211114/vo-skolko-nujno-zasypat-chtoby-serdtse-bylo-zdorovym-rasskazali-uchenye-21348595.html
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здоровье, витамины

Пять причин есть капусту каждый день

08:00 17.11.2021
© East FruitКапуста
Капуста - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.11.2021
© East Fruit
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Заряжает витаминами, лечит воспаление, борется с вирусами и лишним весом – и все это обычная капуста.
ТАШКЕНТ, 16 ноя – Sputnik. Гарвардские ученые рекомендуют есть капусту ежедневно. По их словам, неполная тарелка капусты содержит 45% дневной нормы витамина С. Наши коллеги из Sputnik Армения нашли пять причин есть капусту каждый день.

Витамины и минералы

Исследования показали, что кроме витамина С капуста содержит много других витаминов и минералов, особенно витамина А и калия. А еще она прекрасный источник клетчатки. Это относится ко всем видам капусты.

"Отрицательная" калорийность

Не каждый овощ может похвастаться тем, что организм тратит на его переваривание больше калорий, чем от него получает. В целой тарелке нашинкованной капусты содержится всего 22 калории. Если вы мечтаете сбросить лишние килограммы, попробуйте заменить некоторые высококалорийные ингредиенты на капусту. Например, делайте бутерброд не на булочке или кусочке хлеба, а в капустном листе. Или замените лапшу на тертую капусту. Также хороши салаты с капустой без лишних добавок.

Противовоспалительное и противовирусное

В красной капусте содержатся флавоноиды, которые придают капусте ее необычный цвет. У них есть уникальное свойство — они обладают мощным противовоспалительным, противовирусным и противораковым действием. Салат из такой капусты может остановить развитие заболевания. Гарвардские ученые даже предлагают простейший рецепт из красной капусты для пользы вашему здоровью:
Мелко нарежьте половину кочана красной капусты, смешайте с несколькими каплями оливкового масла, яблочного уксуса, щепоткой соли и перца по вкусу. Для большей пользы и красоты можно добавить немного тертой моркови.

Источник клетчатки

Рекордсмен в этом — пекинская капуста. Ее часто добавляют в супы и жаркое. Пекинская капуста, или капуста Напа, богата пищевыми волокнами. Растворимая клетчатка снижает уровень холестерина и риск сердечно-сосудистых заболеваний. Нерастворимая — улучшает пищеварение и дарит хорошее самочувствие в целом. А еще пекинская капуста показана при диабете и позволяет сохранять чувство сытости довольно длительное время.

Регулятор температуры

По легенде, бейсболист Бейб Рут каждый раз перед матчем укладывал под бейсболку несколько капустных листов. Перед этим он их охлаждал. Таким образом листы капусты помогали ему чувствовать себя хорошо в шерстяной униформе в жаркие летние дни. Эксперты говорят, что охлажденные капустные листья могу снизить температуру тела при простуде. Способны они снимать и головную боль.
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