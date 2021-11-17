https://uz.sputniknews.ru/20211117/rossiya-zapuskaet-proekt-doshkolnogo-obrazovaniya-v-uzbekistane-21382778.html
Россия запускает проект дошкольного образования в Узбекистане
Россия запускает проект дошкольного образования в Узбекистане
В Министерстве просвещения РФ взялись за качество дошкольного образования в Узбекистане.
2021-11-17T08:55+0500
2021-11-17T08:55+0500
2021-11-17T09:03+0500
общество
узбекистан
проект
дошкольное образование
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ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Министерство просвещения России запускает проект повышения качества дошкольного образования на русском языке в Узбекистане.Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на открытии второго российско-узбекского образовательного форума.Соответствующий документ был подписан накануне. Он положил начало реализации совместного гуманитарного проекта "Малыш". По словам Кравцова, этот совместный проект даст импульс новым научным исследованиям в сфере повышения качества дошкольного образования.В декабре 2020 года замминистра просвещения России Дмитрий Глушко и министр дошкольного образования Узбекистана Агриппина Шин в Ташкенте подписали дорожную карту по подготовке проекта "Малыш". В его рамках, в частности, российские педагоги дошкольного образования будут направляться в Узбекистан для обмена опытом с местными коллегами.
https://uz.sputniknews.ru/20211116/s-yunyx-let-kak-v-uzbekistane-rasprostranyayut-russkiy-yazyk-21379235.html
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узбекистан, проект, дошкольное образование
Россия запускает проект дошкольного образования в Узбекистане
08:55 17.11.2021 (обновлено: 09:03 17.11.2021)
Зачем нужен этот проект и что он подразумевает, читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Министерство просвещения России запускает проект повышения качества дошкольного образования на русском языке в Узбекистане.
Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на открытии второго российско-узбекского образовательного форума.
Соответствующий документ был подписан накануне. Он положил начало реализации совместного гуманитарного проекта "Малыш".
По словам Кравцова, этот совместный проект даст импульс новым научным исследованиям в сфере повышения качества дошкольного образования.
В декабре 2020 года замминистра просвещения России Дмитрий Глушко и министр дошкольного образования Узбекистана Агриппина Шин в Ташкенте подписали дорожную карту по подготовке проекта "Малыш".
В его рамках, в частности, российские педагоги дошкольного образования будут направляться в Узбекистан для обмена опытом с местными коллегами.