https://uz.sputniknews.ru/20211117/rossiya-zapuskaet-proekt-doshkolnogo-obrazovaniya-v-uzbekistane-21382778.html

Россия запускает проект дошкольного образования в Узбекистане

Россия запускает проект дошкольного образования в Узбекистане

В Министерстве просвещения РФ взялись за качество дошкольного образования в Узбекистане.

2021-11-17T08:55+0500

2021-11-17T08:55+0500

2021-11-17T09:03+0500

общество

узбекистан

проект

дошкольное образование

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ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Министерство просвещения России запускает проект повышения качества дошкольного образования на русском языке в Узбекистане.Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на открытии второго российско-узбекского образовательного форума.Соответствующий документ был подписан накануне. Он положил начало реализации совместного гуманитарного проекта "Малыш". По словам Кравцова, этот совместный проект даст импульс новым научным исследованиям в сфере повышения качества дошкольного образования.В декабре 2020 года замминистра просвещения России Дмитрий Глушко и министр дошкольного образования Узбекистана Агриппина Шин в Ташкенте подписали дорожную карту по подготовке проекта "Малыш". В его рамках, в частности, российские педагоги дошкольного образования будут направляться в Узбекистан для обмена опытом с местными коллегами.

https://uz.sputniknews.ru/20211116/s-yunyx-let-kak-v-uzbekistane-rasprostranyayut-russkiy-yazyk-21379235.html

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узбекистан, проект, дошкольное образование