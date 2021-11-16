https://uz.sputniknews.ru/20211116/s-yunyx-let-kak-v-uzbekistane-rasprostranyayut-russkiy-yazyk-21379235.html

С юных лет: как в Узбекистане распространяют русский язык

С юных лет: как в Узбекистане распространяют русский язык

Министерства образования России и Узбекистана наладили тесное сотрудничество в деле распространения русского языка в Узбекистане. Что уже сделано?

2021-11-16T18:37+0500

2021-11-16T18:37+0500

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общество

узбекистан

русский язык

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ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. Минпросвещения РФ ведет активную работу по распространению русского языка в Узбекистане, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра просвещения России Сергея Кравцова.Как заявил министр на втором российско-узбекском образовательном форуме, проходящем 16-17 ноября в Москве, российской стороной разрабатывается учебно-методические комплексы по русскому языку для учеников 2-11-х классов в школах с узбекским языком обучения. По его словам, такая работа проводится в рамках совместного проекта Министерства просвещения РФ и Министерства народного образования Узбекистана "Класс". Он предполагает преподавание российскими учителями русского языка и предметов на русском языке в ряде зарубежных стран.Ранее сообщалось, что к сентябрю этого года в рамках данного сотрудничества было выпущено 100 тысяч учебников по русскому языку для школ с узбекским языком обучения. В общей же сложности планируется выпустить более 600 тысяч экземпляров. Учебники разработаны в соответствии с новой образовательной программой по изучению русского языка как иностранного. В создании методики был задействован объединенный коллектив ведущих российских и узбекских авторов под руководством Елизаветы Хамраевой — директора Межвузовского центра билингвального и поликультурного образования РГПУ им. А.И. Герцена.Работа над принципиально новой линейкой учебников завершится к концу 2021/22 учебного года. Параллельно стартует разработка учебно-методического комплекса для узбекских школ с русским языком обучения.

https://uz.sputniknews.ru/20211019/uzbekistan-nameren-privlech-bolshee-kolichestvo-rossiyskix-uchiteley-20972433.html

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