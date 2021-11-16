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С юных лет: как в Узбекистане распространяют русский язык
С юных лет: как в Узбекистане распространяют русский язык
Министерства образования России и Узбекистана наладили тесное сотрудничество в деле распространения русского языка в Узбекистане. Что уже сделано?
2021-11-16T18:37+0500
2021-11-16T20:10+0500
общество
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русский язык
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ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. Минпросвещения РФ ведет активную работу по распространению русского языка в Узбекистане, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра просвещения России Сергея Кравцова.Как заявил министр на втором российско-узбекском образовательном форуме, проходящем 16-17 ноября в Москве, российской стороной разрабатывается учебно-методические комплексы по русскому языку для учеников 2-11-х классов в школах с узбекским языком обучения. По его словам, такая работа проводится в рамках совместного проекта Министерства просвещения РФ и Министерства народного образования Узбекистана "Класс". Он предполагает преподавание российскими учителями русского языка и предметов на русском языке в ряде зарубежных стран.Ранее сообщалось, что к сентябрю этого года в рамках данного сотрудничества было выпущено 100 тысяч учебников по русскому языку для школ с узбекским языком обучения. В общей же сложности планируется выпустить более 600 тысяч экземпляров. Учебники разработаны в соответствии с новой образовательной программой по изучению русского языка как иностранного. В создании методики был задействован объединенный коллектив ведущих российских и узбекских авторов под руководством Елизаветы Хамраевой — директора Межвузовского центра билингвального и поликультурного образования РГПУ им. А.И. Герцена.Работа над принципиально новой линейкой учебников завершится к концу 2021/22 учебного года. Параллельно стартует разработка учебно-методического комплекса для узбекских школ с русским языком обучения.
https://uz.sputniknews.ru/20211019/uzbekistan-nameren-privlech-bolshee-kolichestvo-rossiyskix-uchiteley-20972433.html
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узбекистан, русский язык

С юных лет: как в Узбекистане распространяют русский язык

18:37 16.11.2021 (обновлено: 20:10 16.11.2021)
© Sputnik / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкУрок русского языка
Урок русского языка - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.11.2021
© Sputnik / Павел Бедняков
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Россия ведет активную работу по распространению русского языка в Узбекистане. В этом деле налажено тесное сотрудничество между министерствами образования двух стран.
ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. Минпросвещения РФ ведет активную работу по распространению русского языка в Узбекистане, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра просвещения России Сергея Кравцова.
Как заявил министр на втором российско-узбекском образовательном форуме, проходящем 16-17 ноября в Москве, российской стороной разрабатывается учебно-методические комплексы по русскому языку для учеников 2-11-х классов в школах с узбекским языком обучения.

"Разработаны учебники для второго класса, в сентябре уже поступили в узбекские школы, мы их направили. Мы разработали видеоуроки по русскому языку, часть которых транслируются по узбекскому телевидению. Тоже очень важно", — сказал Кравцов.

По его словам, такая работа проводится в рамках совместного проекта Министерства просвещения РФ и Министерства народного образования Узбекистана "Класс". Он предполагает преподавание российскими учителями русского языка и предметов на русском языке в ряде зарубежных стран.
Ранее сообщалось, что к сентябрю этого года в рамках данного сотрудничества было выпущено 100 тысяч учебников по русскому языку для школ с узбекским языком обучения. В общей же сложности планируется выпустить более 600 тысяч экземпляров.
Учебники разработаны в соответствии с новой образовательной программой по изучению русского языка как иностранного. В создании методики был задействован объединенный коллектив ведущих российских и узбекских авторов под руководством Елизаветы Хамраевой — директора Межвузовского центра билингвального и поликультурного образования РГПУ им. А.И. Герцена.
Работа над принципиально новой линейкой учебников завершится к концу 2021/22 учебного года. Параллельно стартует разработка учебно-методического комплекса для узбекских школ с русским языком обучения.
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