https://uz.sputniknews.ru/20211117/sotrudniki-mchs-okazyvayut-pomosch-voditelyam-na-perevale-kamchik--video-21400831.html

Сотрудники МЧС оказывают помощь водителям на перевале Камчик — видео

Сотрудники МЧС оказывают помощь водителям на перевале Камчик — видео

По данным министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана, ситуация находится под полным контролем.

2021-11-17T19:11+0500

2021-11-17T19:11+0500

2021-11-17T19:11+0500

общество

камчик

уборка снега

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ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Сотрудники МЧС оказывают помощь водителям, попавшим в затруднительное положение на перевале Камчик из-за обрушившегося снегопада, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана."В эти часы сотрудники специального поискового, пожарно-спасательного Управления Камчик МЧС оказывают помощь водителям, которые в силу непогоды попали в затруднительное положение". Как отметили в МЧС, ситуация на перевале под полным контролем.Ранее предприятие "Камчикавтойол" осуществляло работы по восстановлению проходимости дорог и обеспечило безопасность движения на Камчике. Для уборки снега компания мобилизовала 121 автомобиль и около 350 рабочих.

камчик

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камчик, уборка снега