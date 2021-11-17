https://uz.sputniknews.ru/20211117/sotrudniki-mchs-okazyvayut-pomosch-voditelyam-na-perevale-kamchik--video-21400831.html
Сотрудники МЧС оказывают помощь водителям на перевале Камчик — видео
Сотрудники МЧС оказывают помощь водителям на перевале Камчик — видео
По данным министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана, ситуация находится под полным контролем.
2021-11-17T19:11+0500
2021-11-17T19:11+0500
2021-11-17T19:11+0500
общество
камчик
уборка снега
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ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Сотрудники МЧС оказывают помощь водителям, попавшим в затруднительное положение на перевале Камчик из-за обрушившегося снегопада, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана."В эти часы сотрудники специального поискового, пожарно-спасательного Управления Камчик МЧС оказывают помощь водителям, которые в силу непогоды попали в затруднительное положение". Как отметили в МЧС, ситуация на перевале под полным контролем.Ранее предприятие "Камчикавтойол" осуществляло работы по восстановлению проходимости дорог и обеспечило безопасность движения на Камчике. Для уборки снега компания мобилизовала 121 автомобиль и около 350 рабочих.
камчик
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
камчик, уборка снега
Сотрудники МЧС оказывают помощь водителям на перевале Камчик — видео
Согласно данным Министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана, ситуация находится под полным контролем.
ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Сотрудники МЧС оказывают помощь водителям, попавшим в затруднительное положение на перевале Камчик из-за обрушившегося снегопада, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана.
"В эти часы сотрудники специального поискового, пожарно-спасательного Управления Камчик МЧС оказывают помощь водителям, которые в силу непогоды попали в затруднительное положение".
Как отметили в МЧС, ситуация на перевале под полным контролем.
Ранее предприятие "Камчикавтойол" осуществляло
работы по восстановлению проходимости дорог и обеспечило безопасность движения на Камчике. Для уборки снега компания мобилизовала 121 автомобиль и около 350 рабочих.