https://uz.sputniknews.ru/20211117/stabilnost-v-tsentralnoy-azii-obsudili-sekretari-sovbezov-rossii-i-uzbekistana-21402498.html
Стабильность в Центральной Азии обсудили секретари Совбезов России и Узбекистана
Стабильность в Центральной Азии обсудили секретари Совбезов России и Узбекистана
Стороны также говорили о противодействии распространению коронавируса и сохранении памяти подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны.
2021-11-17T21:09+0500
2021-11-17T21:09+0500
2021-11-17T21:09+0500
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ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. В Москве прошла рабочая встреча секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева с секретарем СБ при президенте Узбекистана Виктором Махмудовым, сообщает РИА Новости.По данным пресс-службы аппарата Совбеза РФ, стороны обсудили проблемы стабильности в Центрально-Азиатском регионе и вопросы национальной безопасности двух стран.Отдельное внимание уделено противодействию распространения коронавирусной инфекции и проблематике, связанной с сохранением памяти подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны.Подчеркивается, что по итогам переговоров Патрушев и Махмудов подписали план Совбезов двух стран на 2022-2023 годы, предусматривающий проведение российско-узбекистанских консультаций по вопросам национальной и региональной безопасности.
https://uz.sputniknews.ru/20210909/uzbekistan-usilit-sistemu-pvo-i-bezopasnost-granits-iz-za-konfliktov-u-sosedey-20428870.html
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узбекистан, центральная азия, великая отечественная война
Стабильность в Центральной Азии обсудили секретари Совбезов России и Узбекистана
Стороны уделили внимание противодействию распространения коронавирусной инфекции и сохранению памяти подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны.
ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik.
В Москве прошла рабочая встреча секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева с секретарем СБ при президенте Узбекистана Виктором Махмудовым, сообщает РИА Новости
.
По данным пресс-службы аппарата Совбеза РФ, стороны обсудили проблемы стабильности в Центрально-Азиатском регионе и вопросы национальной безопасности двух стран.
"Рассмотрены актуальные проблемы национальной безопасности России и Узбекистана и стабильности в Центрально-Азиатском регионе", — говорится в сообщении.
Отдельное внимание уделено противодействию распространения коронавирусной инфекции и проблематике, связанной с сохранением памяти подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны.
Подчеркивается, что по итогам переговоров Патрушев и Махмудов подписали план Совбезов двух стран на 2022-2023 годы, предусматривающий проведение российско-узбекистанских консультаций по вопросам национальной и региональной безопасности.