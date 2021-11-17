Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Россия
https://uz.sputniknews.ru/20211117/uchenye-nashli-opasnye-svoystva-serebra-21372611.html
Ученые нашли опасные свойства серебра
Ученые нашли опасные свойства серебра
Российские ученые первыми в мире изучили влияние серебра на почву и установили его безопасную концентрацию в ней.
2021-11-17T07:01+0500
2021-11-17T07:01+0500
россия
российские ученые
ученые
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/12/18777944_0:1357:2048:2509_1920x0_80_0_0_af5eec35e46776ecd6eb7b87314cdebb.jpg
ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Российские ученые исследовали воздействие серебра на плодородие почвы и впервые установили его безопасную концентрацию в ней. Таких данных нет ни в одной стране мира.Изучением вопроса занялись ученые Южного федерального университета (ЮФУ). По словам специалистов, нигде в мире такие показатели еще не разработаны. Результаты опубликованы в журнале Plants, сообщает РИА Новости.Об антибактериальных свойствах наночастиц серебра известно давно, поэтому их используют во многих отраслях, например, в пищевой, текстильной и медицинской.Однако, попадая в землю, они могут вызывать отравляющий эффект. Это может произойти в результате производства, использования или утилизации товаров. При этом негативное воздействие этих частиц практически не изучено.Это исправили специалисты ЮФУ. Они исследовали методом биотестирования загрязнение чернозема — одной из самых плодородных земель в мире. Ее состав напрямую влияет на безопасность продуктов, которые употребляют жители России: попав в организм человека, наночастицы серебра в определенной концентрации могут нарушить обмен веществ, объяснили ученые.Они установили, что чем сильнее загрязнение почвы наночастицами серебра, тем значительнее снижается ее плодородие. Однако для них это было предсказуемо.Это не характерно для других тяжелых металлов, таких как медь, цинк, хром или никель. Их наночастицы более токсичны, чем микрочастицы.Таким образом, ученые впервые установили экологически безопасную концентрацию серебра в черноземах на Юге России — 4,4 мг/кг. Это поможет разработать нормы и для других географических зон. По словам экспертов, в настоящее время подобных данных нет ни в одной стране мира.Также одним из ключевых результатов исследований, по словам специалистов, является тот факт, что отравляющее действие серебра в наибольшей степени проявляется только в первый месяц от момента загрязнения. Затем экологические функции почвы постепенно восстанавливаются.В дальнейшем ученые планируют определить и протестировать пути восстановления загрязненных почв.
https://uz.sputniknews.ru/20211111/v-rossii-obyavili-energiyu-buduschego-21303680.html
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/12/18777944_0:1165:2048:2701_1920x0_80_0_0_39b0118fc12039f2efe43eb3463b6d29.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
российские ученые, ученые

Ученые нашли опасные свойства серебра

07:01 17.11.2021
© СС0 / Unsplash / Gabriel JimenezПочва
Почва - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.11.2021
© СС0 / Unsplash / Gabriel Jimenez
Подписаться на
Российские ученые первыми в мире установили безопасную концентрацию серебра в почве и его влияние на ее плодородие. Что неожиданного показало исследование?
ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Российские ученые исследовали воздействие серебра на плодородие почвы и впервые установили его безопасную концентрацию в ней. Таких данных нет ни в одной стране мира.
Изучением вопроса занялись ученые Южного федерального университета (ЮФУ). По словам специалистов, нигде в мире такие показатели еще не разработаны. Результаты опубликованы в журнале Plants, сообщает РИА Новости.
Об антибактериальных свойствах наночастиц серебра известно давно, поэтому их используют во многих отраслях, например, в пищевой, текстильной и медицинской.
Однако, попадая в землю, они могут вызывать отравляющий эффект. Это может произойти в результате производства, использования или утилизации товаров. При этом негативное воздействие этих частиц практически не изучено.
Это исправили специалисты ЮФУ. Они исследовали методом биотестирования загрязнение чернозема — одной из самых плодородных земель в мире. Ее состав напрямую влияет на безопасность продуктов, которые употребляют жители России: попав в организм человека, наночастицы серебра в определенной концентрации могут нарушить обмен веществ, объяснили ученые.
Они установили, что чем сильнее загрязнение почвы наночастицами серебра, тем значительнее снижается ее плодородие. Однако для них это было предсказуемо.

"Неожиданно было обнаружено, что отравляющий эффект не зависит от размера частиц серебра: и нано-, и микрочастицы серебра оказали примерно одинаковое по силе негативное воздействие", — рассказал заведующий кафедрой экологии и природопользования ЮФУ Сергей Колесников.

Это не характерно для других тяжелых металлов, таких как медь, цинк, хром или никель. Их наночастицы более токсичны, чем микрочастицы.
Таким образом, ученые впервые установили экологически безопасную концентрацию серебра в черноземах на Юге России — 4,4 мг/кг. Это поможет разработать нормы и для других географических зон. По словам экспертов, в настоящее время подобных данных нет ни в одной стране мира.
Также одним из ключевых результатов исследований, по словам специалистов, является тот факт, что отравляющее действие серебра в наибольшей степени проявляется только в первый месяц от момента загрязнения. Затем экологические функции почвы постепенно восстанавливаются.
В дальнейшем ученые планируют определить и протестировать пути восстановления загрязненных почв.
Петербургский международный газовый форум - 2021, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.11.2021
Россия
Станет ли водород энергией будущего - объясняют энергетики
11 ноября, 07:02
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
09:17Принимать на работу родственников могут запретить
08:55Россия запускает проект дошкольного образования в Узбекистане
08:30Квоты для обучения в России студентов из Узбекистана вырастут втрое
08:00Пять причин есть капусту каждый день
07:01Ученые нашли опасные свойства серебра
ВчераСтейк из 3D-принтера уже в продаже
ВчераУзбекский народ – это все национальности республики. Видео со старта Недели толерантности
ВчераУзбекистан и Россия разработали новую концепцию образования
ВчераСамые красивые девушки Казахстана борются за корону
ВчераГорячая Центральная Азия: как страны региона интегрируют свои армии
ВчераВ Ташкенте пересмотрели расходы местного бюджета на 2022 год
ВчераАнтимонопольный комитет объяснил рост цен на бензин
ВчераСнова выстрелы: Армения и Азербайджан нарушили перемирие
ВчераХокимиятам запретят вмешиваться в производство зерна
ВчераС юных лет: как в Узбекистане распространяют русский язык
ВчераРоссийские медики осмотрели 1000 мигрантов в рамках оргнабора – видео
ВчераРоссия поможет модернизировать метро в Ташкенте: что будет сделано
ВчераПутин отметил успехи сотрудничества России и Узбекистана в образовании
ВчераКому Узбекистан продает обувь
ВчераВ Ташкенте построят новую подземную линию метро