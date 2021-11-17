https://uz.sputniknews.ru/20211117/uchenye-nashli-opasnye-svoystva-serebra-21372611.html

Ученые нашли опасные свойства серебра

Ученые нашли опасные свойства серебра

Российские ученые первыми в мире изучили влияние серебра на почву и установили его безопасную концентрацию в ней.

2021-11-17T07:01+0500

2021-11-17T07:01+0500

2021-11-17T07:01+0500

россия

российские ученые

ученые

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ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Российские ученые исследовали воздействие серебра на плодородие почвы и впервые установили его безопасную концентрацию в ней. Таких данных нет ни в одной стране мира.Изучением вопроса занялись ученые Южного федерального университета (ЮФУ). По словам специалистов, нигде в мире такие показатели еще не разработаны. Результаты опубликованы в журнале Plants, сообщает РИА Новости.Об антибактериальных свойствах наночастиц серебра известно давно, поэтому их используют во многих отраслях, например, в пищевой, текстильной и медицинской.Однако, попадая в землю, они могут вызывать отравляющий эффект. Это может произойти в результате производства, использования или утилизации товаров. При этом негативное воздействие этих частиц практически не изучено.Это исправили специалисты ЮФУ. Они исследовали методом биотестирования загрязнение чернозема — одной из самых плодородных земель в мире. Ее состав напрямую влияет на безопасность продуктов, которые употребляют жители России: попав в организм человека, наночастицы серебра в определенной концентрации могут нарушить обмен веществ, объяснили ученые.Они установили, что чем сильнее загрязнение почвы наночастицами серебра, тем значительнее снижается ее плодородие. Однако для них это было предсказуемо.Это не характерно для других тяжелых металлов, таких как медь, цинк, хром или никель. Их наночастицы более токсичны, чем микрочастицы.Таким образом, ученые впервые установили экологически безопасную концентрацию серебра в черноземах на Юге России — 4,4 мг/кг. Это поможет разработать нормы и для других географических зон. По словам экспертов, в настоящее время подобных данных нет ни в одной стране мира.Также одним из ключевых результатов исследований, по словам специалистов, является тот факт, что отравляющее действие серебра в наибольшей степени проявляется только в первый месяц от момента загрязнения. Затем экологические функции почвы постепенно восстанавливаются.В дальнейшем ученые планируют определить и протестировать пути восстановления загрязненных почв.

https://uz.sputniknews.ru/20211111/v-rossii-obyavili-energiyu-buduschego-21303680.html

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