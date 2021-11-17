https://uz.sputniknews.ru/20211117/ugroza-dlya-uzbekistana--eksperty-o-krizise-s-bejentsami-v-polshe-21393053.html

Угроза для Узбекистана — эксперты о кризисе с беженцами в Польше

Угроза для Узбекистана — эксперты о кризисе с беженцами в Польше

Политологи рассказали о причинах происходящего и спрогнозировали, как это может отразиться на странах Центральной Азии.

2021-11-17T15:09+0500

2021-11-17T15:09+0500

2021-11-17T15:09+0500

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Многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась через Беларусь к границе с Польшей, чтобы попасть в Евросоюз. Они требуют, чтобы Польша пропустила их в Германию. Польские силовики их не пропускают — беженцы пытались преодолеть заграждения, но от них отбивались слезоточивым газом. Белорусские пограничники заявили, что этих людей насильственно выдворяют в республику из сопредельных стран. В итоге около двух тысяч человек разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Варшава, Вильнюс и Рига возлагают ответственность за происходящее на Беларусь, в Минске все обвинения опровергают. Президент Александр Лукашенко заявил, что Минск не будет долго сдерживать поток людей, так как из-за санкций Запада "на это нет ни денег, ни сил". Президент РФ Владимир Путин, высказываясь о ситуации с беженцами на польско-белорусской границе, заявил, что страны Европы сами создали условия для притока мигрантов и виноваты и по политическим, и по военным, и по экономическим соображениям. А теперь ищут виновных, чтобы снять с себя ответственность за происходящие события.Sputnik поговорил с политологами о причинах возникновения ситуации с мигрантами и как это может отразиться на странах Центральной Азии.ПричиныПолитолог Марс Сариев считает, что причины этого явления связаны с тем, что были "взорваны" страны Ближнего Востока.По мнению российского политолога Никиты Мендковича, то, что мы сейчас наблюдаем на границе Польши, началось далеко не в Беларуси."Сейчас на территории этой страны оказались беженцы, которые прилетают туда самолетами из Сирии и Ирака. Они пытаются проникнуть в Европу, как раньше пытались проникнуть через территорию Турции. Во многом это результат того, что коллективный Запад, США, НАТО специально дестабилизировали ситуацию на Ближнем Востоке и в Африке — Ираке, Ливии, Сирии, чтобы ликвидировать те режимы, которые считали авторитарными и недружественными. Но на поверку оказалось, что режим-то ликвидировали, а порядок поддерживать там не умеют и не хотят. В результате беженцы бегут к ним, чтобы продолжить ту жизнь, которой война лишила их на родине. Поэтому Европа теперь вынуждена сталкиваться с социальными последствиями всей этой политики. Люди бегут от разрухи, от войны в сторону Европы, тем более что она во многом несет моральную ответственность за то, что с ними произошло", — считает Мендкович.Почему мигранты оказались в БеларусиМендкович полагает, что появление мигрантов на территории Беларуси — это результат того, что человеческий поток ищет лазейку."Чуть ранее беженцам перекрыли путь в Турцию, и сейчас они летят в страны, где их еще пускают, то есть пограничные с Евросоюзом. Летят с одной лишь целью — попытаться всеми правдами и неправдами прорваться в Европу. При этом Брюссель требует от Минска, чтобы он принимал какие-то меры против мигрантов, то есть чтобы фактически Минск выполнял функции пограничной охраны Польши — сам ловил этих мигрантов и сам их куда-то отправлял. Я напомню, что и Польша, и другие страны ЕС ввели санкции против Минска после того, как там подавили попытку цветной революции в 2020 году. То есть налицо противоречия — требуют дружественной политики, но при этом ведут агрессивную. Напомню, что еще в конце прошлого года звучали заявления, что Запад берет курс на поддержку цветных революций на постсоветском пространстве, просто как инструмент давления на Москву. Во многом поэтому были попытки провоцировать те или иные конфликты в разных странах", — сказал Мендкович.По словам Сариева, большой наплыв мигрантов на границе с Польшей может быть связан и с тем, что Европа сейчас полностью блокировала Беларусь."Именно в Польше были центры дестабилизации Беларуси, создания оппозиции и попыток цветной революции. Все это координировалось в Варшаве и странах Прибалтики. Конечно, за этими вывесками стоят глобальные проектировщики из Соединенных Штатов. Сегодня Минск оказался в ситуации Турции, когда она еле сдерживала поток беженцев с Ближнего Востока", — сказал политолог.Чем кризис грозит Центральной АзииПо мнению Сариева, возможно, подобная дестабилизация возникнет и в Центральной Азии."Есть риск, что в следующем году в Афганистане начнется ожесточенная гражданская война. Конечно же, возникнут неконтролируемая "серая" зона и голод. Уже сегодня там есть случаи продажи детей, чтобы прокормить оставшихся. Представляете, если гигантское население Афганистана будет голодать? Вся эта масса может двинуться в сопредельные страны и, конечно же, в Центральную Азию — на границы с Таджикистаном, Узбекистаном, Туркменистаном", — сказал Сариев.Он подчеркнул, что талибы последние 30-40 лет только воевали, они не имеют опыта государственного строительства, соответственно институты власти не могут возникнуть самостоятельно.По мнению Мендковича, миграционная деструктуризация является инструментом так называемой "гибридной войны"."Безусловно, миграция может использоваться как один из факторов дестабилизации ситуации. Напомню, что Запад еще не отказался от таких деструктивных подходов, и мы можем сталкиваться с рисками провоцирования национальной, политической и иной розни. Об этом говорят события в Минске, на Кавказе, попытки дестабилизации в Центральной Азии и ситуация в Афганистане. США, выводя войска из ИРА, во многом рассчитывали на то, что оставили за спиной подожженный дом и тем самым создали проблему всем соседям, к которым потекут беженцы, наркотрафик и терроризм. Напомню, что огромная сеть "Аль-Каиды"** и другие террористические группировки считают своей основной целью Центральную Азию. Боевики могут проникать в страны ЦА с потоками беженцев и сейчас используют Афганистан как плацдарм для проникновения в регион. При этом в нынешней ситуации в Афганистане они чувствуют себя достаточно вольготно", — пояснил эксперт.Что делатьМендкович отметил, что перед странами ЦА сейчас стоит очень важная задача по обеспечению коллективной безопасности и охране границ.По словам Сариева, по линии ОДКБ и ШОС сегодня проводятся учения в приграничных с Афганистаном странах."Эти мероприятия безусловно необходимы. При этом страны-соседи — Иран, Китай, Пакистан, Индия, страны Центральной Азии, Россия — должны объединять усилия, чтобы стабилизировать ситуацию в Афганистане. Необходимо организовать массированную гуманитарную помощь, попытаться сподвигнуть талибов на государственное строительство, на соблюдение демократических принципов и международных соглашений. Все это нужно, чтобы получить гарантии ненаступления на соседние страны и невзаимодействия с террористическими организациями. Без вмешательства извне это просто невозможно, нужно вместе конструктивно подходить к этому вопросу", — считает политолог.Он подчеркнул, что в этом процессе большую роль играет Россия, которая может скоординировать все страны — соседей Афганистана.* — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность** — террористическое движение, запрещенное на территории РФ

https://uz.sputniknews.ru/20211113/situatsiya-nakalyaetsya-migranty-ustroili-davku-iz-za-edy-na-belorussko-polskoy-granitse-21339607.html

https://uz.sputniknews.ru/20211116/goryachaya-tsentralnaya-aziya-kak-strany-regiona-integriruyut-svoi-armii-21381329.html

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узбекистан, беларусь, центральная азия, польша, кризис, беженцы