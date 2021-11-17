Экономика
Видео: Узбекистан и Россия договорились на миллиарды долларов
20:46 17.11.2021 (обновлено: 20:51 17.11.2021)
© Sputnik / Тигран МеграбянРукопожатие
© Sputnik / Тигран Меграбян
Показатели взаимной торговли между двумя странами показывают непрерывный рост. Второй форум межрегионального сотрудничества лишь укрепил позиции.
ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. В рамках второго форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном подписано 28 соглашений, заявил министр экономического развития России Максим Решетников.
По его словам, объем финансирования всех этих проектов составляет 3,6 миллиарда долларов.
Между тем, заместитель премьер-министра по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков отметил, что показатели взаимной торговли между двумя странами за девять месяцев 2021 года показывают неуклонный рост.
Так, в январе-августе этого года экспорт из России в Узбекистан составил 2,8 млрд долларов. В обратном направлении — 1 млрд. Россия занимает второе место в Узбекистане среди стран-импортеров, уступая лишь Китаю. Ее доля составляет 19,7 процента.
Основную долю российского экспорта в республику, по итогам восьми месяцев текущего года, составили:
металлы и изделия из них (26,5%, снижение на 6,2% до 759,4 млн долларов)
машины, оборудование и транспортные средства (20,5%, рост на 6% до 583,3 млн долл)
древесина и целлюлозно-бумажные изделия (15,2%, рост на 23,4% до 434,5 млн долл)
продукция химической промышленности, каучук (13,2%, рост 21,2% до 376,3 млн долл)
продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё (15,9% рост на 7, 9% до 455,6 млн долл)
минеральные продукты (4,1% снижение на 62,7% до 118,1 млн долл)
Локомотивом роста промышленности Узбекистана стала текстильная продукция. В прошлом году республика смогла экспортировать текстильной продукции на сумму 1,9 млрд долл. Это 12,7% от общего объема экспорта. При этом, наибольшая доля поставок приходится на Российскую Федерацию.
© SputnikКакие регионы России сотрудничали с Узбекистаном активнее всего
Какие регионы России сотрудничали с Узбекистаном активнее всего
© Sputnik
В то же время, в январе-августе 2021 года Россия импортировала из Узбекистана:
продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё (22,5%, рост на 7,1% до 233,3 млн долл)
продукцию химической промышленности, каучук (6,1% рост 7,8% до 62,8 млн долл)
машины, оборудование и транспортные средства (5,5 % рост в 2,2 раза до 57,2 млн долл)
металлы и изделия из них (4,7%, рост в 3 раза до 48,8 млн долл)
Как сообщалось ранее, следующий форум межрегионального сотрудничества состоится в 2022 году в Узбекистане.
Однако, как заявили министры, подготовка к нему должна начаться уже сейчас. Ведь сотрудничество между регионами обладает потенциалом дальнейшего развития. Речь, прежде всего, о металлургии, энергетике, нефтехимии, текстиле и фармацевтике.