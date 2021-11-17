https://uz.sputniknews.ru/20211117/uzbekistan-i-rossiya-dogovorilis-na-milliardy-dollarov-21401706.html

Видео: Узбекистан и Россия договорились на миллиарды долларов

Видео: Узбекистан и Россия договорились на миллиарды долларов

Показатели взаимной торговли между Россией и Узбекистаном показывают непрерывный рост. Второй форума межрегионального сотрудничества лишь укрепил позиции.

2021-11-17T20:46+0500

2021-11-17T20:46+0500

2021-11-17T20:51+0500

экономика

узбекистан

торговля

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/912/08/9120855_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_b0e49485e42c128530336f38b484eb6c.jpg

ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. В рамках второго форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном подписано 28 соглашений, заявил министр экономического развития России Максим Решетников.По его словам, объем финансирования всех этих проектов составляет 3,6 миллиарда долларов.Между тем, заместитель премьер-министра по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков отметил, что показатели взаимной торговли между двумя странами за девять месяцев 2021 года показывают неуклонный рост. Так, в январе-августе этого года экспорт из России в Узбекистан составил 2,8 млрд долларов. В обратном направлении — 1 млрд. Россия занимает второе место в Узбекистане среди стран-импортеров, уступая лишь Китаю. Ее доля составляет 19,7 процента. Основную долю российского экспорта в республику, по итогам восьми месяцев текущего года, составили:Локомотивом роста промышленности Узбекистана стала текстильная продукция. В прошлом году республика смогла экспортировать текстильной продукции на сумму 1,9 млрд долл. Это 12,7% от общего объема экспорта. При этом, наибольшая доля поставок приходится на Российскую Федерацию.В то же время, в январе-августе 2021 года Россия импортировала из Узбекистана:Как сообщалось ранее, следующий форум межрегионального сотрудничества состоится в 2022 году в Узбекистане. Однако, как заявили министры, подготовка к нему должна начаться уже сейчас. Ведь сотрудничество между регионами обладает потенциалом дальнейшего развития. Речь, прежде всего, о металлургии, энергетике, нефтехимии, текстиле и фармацевтике.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, торговля