Происшествия
Землетрясение в Кыргызстане достигло Узбекистана
© AFP / FREDERICK FLORINСейсмография, архивное фото
© AFP / FREDERICK FLORIN
Сила подземных толчков на территории Узбекистана составила от 2 до 4 баллов. Эпицентр землетрясения был в 320 километрах от Ташкента.
ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Землетрясение, произошедшее в среду в Кыргызстане, дошло до Узбекистана.
По данным Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС, движение земной коры наблюдалось 17 ноября в 16:17 по ташкентскому времени на расстоянии 320 километров от столицы Узбекистана.
“Координаты землетрясения: 41,1 градусов северной широты; 73,03 градусов восточной долготы. Магнитуда М=4,6. Глубина 10 км”, — говорится в сообщении.
Сила подземных толчков на территории Узбекистана:
Ханабадский район: 3-4 балла, 32 км.
Кургантепинский район: 3 балла, 40 км.
Джалакудукский район: 3 балла, 53 км.
Пахтаабадкий район: 3 балла, 54 км.
Андижанский район: 2-3 балла, 58 км.
Ходжаабадкий район: 2-3 балла, 64 км.
город Андижан: 2-3 балла, 67 км.
Избасканский район: 2-3 балла, 68 км.
Булакбашинский район: 2-3 балла, 72 км.
Учкурганский район: 2 балла, 77 км.
Алтынкульский район: 2 балла, 80 км.
Асакинский район: 2 балла, 83 км.
Нарынский район: 2 балла, 88 км.
Мархаматский район: 2 балла, 89 км.
16 сентября, 15:47