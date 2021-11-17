https://uz.sputniknews.ru/20211117/zemletryasenie-v-kyrgyzstane-dostiglo-uzbekistana-21397262.html

Землетрясение в Кыргызстане достигло Узбекистана

Землетрясение в Кыргызстане достигло Узбекистана

Сила подземных толчков на территории Узбекистана составила от 2 до 4 баллов. Эпицентр землетрясения был в 320 километрах от Ташкента.

2021-11-17T17:00+0500

2021-11-17T17:00+0500

2021-11-17T17:00+0500

происшествия

узбекистан

ташкент

кыргызстан

землетрясение

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ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Землетрясение, произошедшее в среду в Кыргызстане, дошло до Узбекистана.По данным Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС, движение земной коры наблюдалось 17 ноября в 16:17 по ташкентскому времени на расстоянии 320 километров от столицы Узбекистана.Сила подземных толчков на территории Узбекистана:

https://uz.sputniknews.ru/20210916/pod-tashkentom-proizoshlo-zemletryasenie-20523756.html

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узбекистан, ташкент, кыргызстан, землетрясение