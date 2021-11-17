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Землетрясение в Кыргызстане достигло Узбекистана
Землетрясение в Кыргызстане достигло Узбекистана
Сила подземных толчков на территории Узбекистана составила от 2 до 4 баллов. Эпицентр землетрясения был в 320 километрах от Ташкента.
2021-11-17T17:00+0500
2021-11-17T17:00+0500
происшествия
узбекистан
ташкент
кыргызстан
землетрясение
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ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Землетрясение, произошедшее в среду в Кыргызстане, дошло до Узбекистана.По данным Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС, движение земной коры наблюдалось 17 ноября в 16:17 по ташкентскому времени на расстоянии 320 километров от столицы Узбекистана.Сила подземных толчков на территории Узбекистана:
https://uz.sputniknews.ru/20210916/pod-tashkentom-proizoshlo-zemletryasenie-20523756.html
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узбекистан, ташкент, кыргызстан, землетрясение

Землетрясение в Кыргызстане достигло Узбекистана

17:00 17.11.2021
© AFP / FREDERICK FLORINСейсмография, архивное фото
Сейсмография, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.11.2021
© AFP / FREDERICK FLORIN
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Сила подземных толчков на территории Узбекистана составила от 2 до 4 баллов. Эпицентр землетрясения был в 320 километрах от Ташкента.
ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Землетрясение, произошедшее в среду в Кыргызстане, дошло до Узбекистана.
По данным Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС, движение земной коры наблюдалось 17 ноября в 16:17 по ташкентскому времени на расстоянии 320 километров от столицы Узбекистана.

“Координаты землетрясения: 41,1 градусов северной широты; 73,03 градусов восточной долготы. Магнитуда М=4,6. Глубина 10 км”, — говорится в сообщении.

Сила подземных толчков на территории Узбекистана:
Ханабадский район: 3-4 балла, 32 км.
Кургантепинский район: 3 балла, 40 км.
Джалакудукский район: 3 балла, 53 км.
Пахтаабадкий район: 3 балла, 54 км.
Андижанский район: 2-3 балла, 58 км.
Ходжаабадкий район: 2-3 балла, 64 км.
город Андижан: 2-3 балла, 67 км.
Избасканский район: 2-3 балла, 68 км.
Булакбашинский район: 2-3 балла, 72 км.
Учкурганский район: 2 балла, 77 км.
Алтынкульский район: 2 балла, 80 км.
Асакинский район: 2 балла, 83 км.
Нарынский район: 2 балла, 88 км.
Мархаматский район: 2 балла, 89 км.
Цифровой сейсмограф, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.09.2021
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Под Ташкентом произошло землетрясение
16 сентября, 15:47
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