https://uz.sputniknews.ru/20211118/belarus-mojet-otklyuchit-polshu-21408415.html

Беларусь может отключить Польшу

Беларусь может отключить Польшу

Беларусь уже пару недель упорно отказывается покидать главные страницы мировых газет. Только за последние сутки наша соседка стала причиной целой цепочки... 18.11.2021, Sputnik Узбекистан

2021-11-18T11:09+0500

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В частности, там дружно уверены, что Минск вчера умышленно ограничил поставки по нефтепроводу "Дружба".Согласно же заявлению белорусской стороны в лице "Гомельтранснефти", на магистрали проводятся плановые ремонтные работы, которые должны быть завершены в течение ближайших трех дней. Фактически маятник взаимной неприязни и трансграничного геополитического фехтования замер посередине в ожидании последующих ходов в этой странной игре с множеством неизвестных, участвует в которой далеко не только Польша.В частности, не является секретом, что Беларусь является важным поставщиком на Украине нефтепродуктов и угля – изначально российских по своему происхождению. Однако на фоне радикальной антиминской риторики Киева последнего года ситуация изменилась.Примечательно здесь то, что таковые стали планомерно падать еще с начала лета, то есть буквально через месяц после скандала с посадкой в Минске самолета, на борту которого оказался белорусский оппозиционный блогер – и последовавшей за этим политической истерики, в которой украинские власти приняли самое деятельное участие.Далее.Если в прошлом году Украина без серьезных проблем вошла в отопительный сезон, то уже в конце августа нынешнего местное Минэнерго стало бить в набат – в стране критически низкие запасы угля. Официально страна за десять месяцев текущего года купила у России шестнадцать миллионов тонн угля, что на 15 процентов больше, чем годом ранее. Москва на поставках заработала более миллиарда долларов. При этом текущую ситуацию с топливом на украинских ТЭЦ можно описать только одним словом. Катастрофа.Официальный Киев хранит гробовое молчание и не называет виновных, но есть серьезные подозрения, что одним из ключевых факторов стало закрытие белорусского канала поставок. Напомним, что, например, по результатам 2018 года экспорт угля из Беларуси на Украину вырос почти в тысячу раз, составив почти 800 миллионов тонн. Для сравнения, сейчас Киев пытается спастись срочной закупкой порядка полумиллиона тонн.Пока украинские власти вели себя цивилизованно по отношению к Лукашенко, дефицита угля на Украине не было. Странное совпадение.Еще сложнее, но с совершенно аналогичным результатом развивалась эпопея с покупкой белорусского электричества. Польша и Литва на каждом углу пугали обывателей "вторым Чернобылем", который случится уже практически завтра, а Верховная рада Украины не могла определиться, нужны ли ей перетоки из Беларуси, включая продукцию БелАЭС, или нет. Только за последние полгода украинский парламент трижды запрещал, а после снимал запрет на импорт белорусского электричества.В структуре украинской генерации на долю угля приходится более 30 процентов производства электричества (22 гигаватта) и абсолютное большинство выработки тепла.Опять возникает логическая нестыковка.Киевская городская администрация на днях отчиталась, что в столице к теплоснабжению подключено более 70 процентов домовладений, то есть ресурсы на это есть, а на производство электричества нет. И это при том, что распоряжением Владимира Зеленского в строй введены дополнительные мощности на двух украинских АЭС. В Киеве не построен ни один завод-гигант, население города не выросло на несколько миллионов человек, но электроэнергии вдруг перестало хватать.Предположим, что перед нами очередной незаметный ход Минска. Как стало известно, Беларусь с сегодняшнего дня прекратила поставлять электричество на Украину. Последняя после этого, чтобы не допустить массовых отключений, запросила срочную помощь от Словакии.Однако вернемся к Польше.Варшава всеми силами более года, не жалея средств, раскачивала пылающий маятник майдана в Беларуси. При этом сама Польша испытывает достаточный дефицит энергии и энергоносителей. Девять миллиардов кубометров природного газа (при потреблении 21,6) приходит туда из России транзитом через Беларусь. Поэтому когда ситуация с мигрантами на границе достигла апогея и Варшава потребовала от мирового сообщества наложить на Минск максимально суровые санкции, Александр Лукашенко без всяких экивоков пригрозил перекрыть поставки газа по газопроводу "Ямал-Европа".Еще один малоизвестный факт.Общий государственный энергодефицит Польши таков, что при потреблении 165 тераватт-часов, десятую часть (17,3 тераватт-часа) поляки закупают за рубежом. Основными поставщиками электроэнергии выступают Германия и Швеция, но поскольку, например, в Августовском повяте и Подляском воеводстве нет ни одной даже угольной электростанции, Варшава ведет переговоры с венграми. Мы видим, что страны, которые сейчас вешают на Минск всех собак в связи с пограничным кризисом, ничуть не смущаются покупать у белорусов электроэнергию, уголь, сырую нефть и при малейших колебаниях поставок ресурсов поднимают вселенский крик. Как говорится, неприязнь отдельно, собственные интересы отдельно.Пограничное противостояние в белорусских лесах и не думает заканчиваться, равно как не стоит рассчитывать на смягчение риторики в сторону Минска даже в случае его успешного завершения. Возможно, все выше перечисленное это лишь череда случайных совпадений, а может быть, перед нами разворачивается та самая партия гибридных шахмат, когда поля не месят траки танковых полков, но при этом накал борьбы и ставки ничуть не меньше.Источник: РИА Новости

https://uz.sputniknews.ru/20211117/bez-serdtsa-i-mozga-lukashenko-pokazal-miru-temnuyu-storonu-polshi-21387508.html

https://uz.sputniknews.ru/20211115/poka-evropa-otvleklas-na-belarus-zaxvatchiki-zashli-ey-v-tyl-21354193.html

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Сергей Савчук https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/965/18/9651892_32:0:179:147_100x100_80_0_0_05fbcbbf454957c33a463c0efd300626.jpg

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