https://uz.sputniknews.ru/20211115/poka-evropa-otvleklas-na-belarus-zaxvatchiki-zashli-ey-v-tyl-21354193.html

Пока Европа отвлеклась на Беларусь, захватчики зашли ей в тыл

Пока Европа отвлеклась на Беларусь, захватчики зашли ей в тыл

Сегодняшние новости вполне могли бы звучать так: "Британия перебрасывает танки к южному побережью. 15.11.2021, Sputnik Узбекистан

2021-11-15T13:53+0500

2021-11-15T13:53+0500

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Еврокомиссия рассматривает возможность введения санкций против Франции и авиакомпании Air France. Борис Джонсон проводит срочные консультации с НАТО о вмешательстве в кризисную ситуацию в Ла-Манше. Британские пограничники выталкивают нелегальных мигрантов обратно в море. Мир призывает осудить Эммануэля Макрона за использование мигрантов в качестве оружия. Министр иностранных дел Беларуси написал эссе, в котором обвинил в кризисе Америку, поскольку та могла бы надавить на Париж, но не делает этого".Причем такая гиперболизированная реакция имела бы под собой больше оснований, чем та истерика, которая царит в Европе в связи с миграционным кризисом, возникшим на польско-белорусской границе. Между тем миграционный кризис в Британии приобретает невиданные доселе масштабы. И это вовсе не преувеличение. В минувший четверг Министерство внутренних дел этой страны зафиксировало абсолютный рекорд по количеству иностранцев, проникших на Альбион нелегальным способом за одни сутки: почти 1200 человек. Общее число мигрантов, достигших британских берегов по морю, в этом году уже приближается к отметке в 25 тысяч человек. Для сравнения: за весь прошлый год таковых было зафиксировано в три раза меньше — 8420, а в 2018-м — менее 300 человек.Самое поразительное в этой статистике — тот факт, что наступление осенних холодов не привело к значительному снижению миграционных потоков, как это происходило раньше. Традиционно пики этих показателей приходятся на лето и еще не холодный сентябрь. По мере приближения зимы цифры снижаются. В этом году рекордным для Британии стал сентябрь — 4,7 тысячи мигрантов за один месяц (в 2020-м данный показатель составил менее двух тысяч человек). И вот неожиданно для многих ноябрь бьет все рекорды. Только за первые 11 дней месяца зафиксировано 3,8 тысячи проникновений нелегалов по морю (в прошлом году за весь ноябрь эта цифра составила всего 791 человек).Ясно, что практически во всех этих случаях беженцы прибывают с территории Франции, которая обязана контролировать свои границы и не допускать такого количества ее нарушений. Но сами британцы небезосновательно полагают, что французские пограничники подходят к этой работе, мягко говоря, спустя рукава. Так, по данным МВД Британии, в тот самый рекордный четверг, когда число преодолевших Ла-Манш впервые превысило отметку в тысячу мигрантов, французы перехватили лишь 99 человек на семи лодках. То есть эффективность их работы составила около восьми процентов.Британцы связывают такой низкий показатель с тем, что во Франции в тот день был выходной в честь Дня ветеранов, на который к тому же приехала вице-президент США Камала Харрис. Мол, на эти мероприятия было отвлечено значительное число французских правоохранителей. Это тем более возмутительно с точки зрения британцев, поскольку они из своего бюджета ежегодно выплачивают Франции 54 миллиона фунтов для обеспечения контроля за ее северным побережьем. Во всяком случае, должны выплачивать, согласно заключенному в июле договору. Тогда эта сделка вызвала немало возмущения среди местных комментаторов, поразившихся тем, что французы сбили с англичан деньги за выполнение своих прямых обязанностей и международных договоров. Правда, еще месяц назад глава МВД Франции Жеральд Дарманен возмущался тем, что из обещанной суммы британцы не прислали "ни одного евро", и гневно потребовал от тех выполнения своих обещаний. Может, как раз этим объясняется ослабление бдительности французских пограничников на берегах Ла-Манша?А давайте теперь вспомним, сколько денег платят Польша или Евросоюз Беларуси за то, чтобы та сдерживала потоки мигрантов через свою территорию на запад. Правильный ответ: ни копейки. Наоборот, вводят и вводят новые санкции. Неслучайно министр иностранных дел России Сергей Лавров указал Европе на двойные стандарты политики относительно мигрантов, напомнив пример ее отношений с Турцией: "В некоторых политологических дискуссиях спрашивали: почему, когда из Турции шли беженцы в Евросоюз, ЕС выделил финансирование, чтобы они оставались на территории Турецкой Республики? Почему нельзя так же помогать белорусам, имеющим определенные потребности в том, чтобы беженцы, которых Польша и Литва не хотят пускать на свою территорию, жили в нормальных условиях?" Вот пусть британцы и французы также расскажут полякам об опыте своих взаимоотношений по данному вопросу.Подчеркнем: масштаб кризиса на морской границе между Британией и Францией несопоставим с проблемами на польско-белорусской границе. В первом случае речь идет о десятках тысяч беженцев, во втором — о трех-четырех тысячах. Наоборот, на первых страницах многих британских газет сейчас можно увидеть материалы о польско-белорусском кризисе, а не о своем собственном. К примеру, в воскресенье недавно назначенная министр иностранных дел Британии Лиз Трасс лично написала эссе для The Daily Telegraph. Смысл статьи — в вынесенном на первую полосу газеты заголовке: "Трасс призывает Путина положить конец позорному скандалу с мигрантами". Как вы понимаете, речь вовсе не о катастрофическом миграционном кризисе самой Британии. Судя по основному посылу, Лондон больше озабочен польскими и белорусскими делами. И почему-то требует вмешательства со стороны Москвы. Видимо, для того, чтобы потом обвинить Россию во вмешательстве.Трасс пишет в своей статье: "Россия здесь определенно несет ответственность. Она должна надавить на белорусские власти, чтобы закончить кризис и начать диалог". Как будто это не Россия с самого начала призывает Европу отказаться от бряцания оружием на польско-белорусской границе и начать прямой диалог. Вот и в недавнем телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель президент России предложил "наладить обсуждение возникших проблем в прямых контактах представителей стран — членов Евросоюза с Минском".К этому же призвал Европу и Сергей Лавров, заявивший на днях в беседе с главой Европейского совета Шарлем Мишелем: "Если вы заинтересованы в решении вопросов, возникающих с Беларусью, то, наверное, вам нужно выбрать — вы хотите консультироваться <…> либо вы хотите проявлять свою мощь, свою агрессию и обкладывать страну нелегитимными санкциями". Правда, глава нашего МИД с сожалением добавил: "Как уже не раз бывало, в ЕС "рулит" агрессивное меньшинство".Британия вроде бы уже и вышла из Евросоюза, однако подход, продемонстрированный главой ее МИД, свидетельствует о том, что Лондон вполне разделяет мнение этого "агрессивного меньшинства". Когда Трасс призывает Путина срочно вмешаться и решать проблемы Польши, то ей логично было бы так же эмоционально призвать Вашингтон разрешить гораздо более серьезный миграционный кризис самой Британии, надавив на своего союзника во Франции, тем более что Харрис в этот момент находилась в Париже и мило беседовала с Макроном. Но почему-то такая идея в голову Трасс не пришла.А затем, будучи занятой в Париже покупкой кастрюль и "приятной вещицы для яиц", Харрис не преминула вскользь выразить обеспокоенность деятельностью России — без этого же никак. И заметьте, ни слова о не самой привлекательной роли Франции в серьезнейшем миграционном кризисе Британии вице-президент США не сказала. Видимо, Ла-Манш от Парижа дальше, чем Беловежская пуща.Премьер Британии Борис Джонсон не раз критиковал французские власти за ситуацию на границе. "У нас есть проблема, она исходит из Франции", — заявил он недавно. Казалось бы, так решайте в первую очередь ее, а не столь далекие для Соединенного Королевства проблемы Польши и уж тем более Украины. Однако антироссийское эссе Трасс и милитаристские заголовки британских газет о готовности Лондона отправить на "российско-украинскую войну" сотни своих военных свидетельствуют о том, что в очередной раз в истории Британия пытается отвлечь внимание публики от собственных реальных проблем путем разжигания истерии относительно мифической "русской угрозы". Правда, опыт показывает, что проблемы от этого не рассасываются.Источник: РИА Новости

https://uz.sputniknews.ru/20211113/my-znali-chto-eto-terroristy-evropa-vinit-minsk-v-tom-chto-natvorila-21338882.html

https://uz.sputniknews.ru/20211110/pridut-rossiyskie-tanki-v-polshe-gotovyatsya-k-dramaticheskim-peremenam-21289295.html

https://uz.sputniknews.ru/20211110/gasparyan-nazval-isxod-migratsionnogo-krizisa-na-granitse-polshi-i-belarusi--video-21288605.html

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