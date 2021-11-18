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Дмитрий Киселёв высказался о свободе слова в Узбекистане
Дмитрий Киселёв высказался о свободе слова в Узбекистане
В Ташкенте проходит Медиа-форум "Россия – Узбекистан" с участием представителей ведущих СМИ обеих стран.
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общество
узбекистан
дмитрий киселев
свобода слова
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ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Дмитрий Киселев восхитился бесстрашием СМИ Узбекистана. Об этом он заявил, выступая в рамках Второго Российско-узбекского медиафорума в онлайн формате.Мы набили на этом пути много шишек, и готовы щедро делиться этим опытом, отметил глава МИА "Россия Сегодня".2018 году в Ташкенте состоялся Первый Узбекско-российский медиафорум. Организаторами мероприятия выступили Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Национальная телерадиокомпания Узбекистана.
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узбекистан, дмитрий киселев, свобода слова

Дмитрий Киселёв высказался о свободе слова в Узбекистане

13:14 18.11.2021 (обновлено: 13:18 18.11.2021)
© Sputnik / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГенеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.11.2021
© Sputnik / Владимир Трефилов
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Проходит Второй Российско-узбекский медиафорум с участием представителей ведущих СМИ обеих стран.
ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Дмитрий Киселев восхитился бесстрашием СМИ Узбекистана. Об этом он заявил, выступая в рамках Второго Российско-узбекского медиафорума в онлайн формате.
Мы набили на этом пути много шишек, и готовы щедро делиться этим опытом, отметил глава МИА "Россия Сегодня".
У нас – России и Узбекистана есть общая защита консервативных ценностей. Потому что иное для нас – искусственно и неприемлемо. Нам нужны взаимная искренность, честность, доверие и совместная работа по возведению духовной конструкции.
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев выступил на Международном медиафоруме в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
Дмитрий Киселёв
Генеральный директор МИА "Россия сегодня"
2018 году в Ташкенте состоялся Первый Узбекско-российский медиафорум. Организаторами мероприятия выступили Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Национальная телерадиокомпания Узбекистана.
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