https://uz.sputniknews.ru/20211118/dmitriy-kiselyov-vyskazalsya-o-svobode-slova-v-uzbekistane-21411137.html
Дмитрий Киселёв высказался о свободе слова в Узбекистане
Дмитрий Киселёв высказался о свободе слова в Узбекистане
В Ташкенте проходит Медиа-форум "Россия – Узбекистан" с участием представителей ведущих СМИ обеих стран.
2021-11-18T13:14+0500
2021-11-18T13:14+0500
2021-11-18T13:18+0500
общество
узбекистан
дмитрий киселев
свобода слова
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ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Дмитрий Киселев восхитился бесстрашием СМИ Узбекистана. Об этом он заявил, выступая в рамках Второго Российско-узбекского медиафорума в онлайн формате.Мы набили на этом пути много шишек, и готовы щедро делиться этим опытом, отметил глава МИА "Россия Сегодня".2018 году в Ташкенте состоялся Первый Узбекско-российский медиафорум. Организаторами мероприятия выступили Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Национальная телерадиокомпания Узбекистана.
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узбекистан, дмитрий киселев, свобода слова
Дмитрий Киселёв высказался о свободе слова в Узбекистане
13:14 18.11.2021 (обновлено: 13:18 18.11.2021)
Проходит Второй Российско-узбекский медиафорум с участием представителей ведущих СМИ обеих стран.
ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Дмитрий Киселев восхитился бесстрашием СМИ Узбекистана. Об этом он заявил, выступая в рамках Второго Российско-узбекского медиафорума в онлайн формате.
Мы набили на этом пути много шишек, и готовы щедро делиться этим опытом, отметил глава МИА "Россия Сегодня".
У нас – России и Узбекистана есть общая защита консервативных ценностей. Потому что иное для нас – искусственно и неприемлемо. Нам нужны взаимная искренность, честность, доверие и совместная работа по возведению духовной конструкции.
Дмитрий Киселёв
Генеральный директор МИА "Россия сегодня"
2018 году в Ташкенте состоялся Первый Узбекско-российский медиафорум. Организаторами мероприятия выступили Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Национальная телерадиокомпания Узбекистана.