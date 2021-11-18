https://uz.sputniknews.ru/20211118/dmitriy-kiselyov-vyskazalsya-o-svobode-slova-v-uzbekistane-21411137.html

Дмитрий Киселёв высказался о свободе слова в Узбекистане

Дмитрий Киселёв высказался о свободе слова в Узбекистане

В Ташкенте проходит Медиа-форум "Россия – Узбекистан" с участием представителей ведущих СМИ обеих стран.

2021-11-18T13:14+0500

2021-11-18T13:14+0500

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общество

узбекистан

дмитрий киселев

свобода слова

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ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Дмитрий Киселев восхитился бесстрашием СМИ Узбекистана. Об этом он заявил, выступая в рамках Второго Российско-узбекского медиафорума в онлайн формате.Мы набили на этом пути много шишек, и готовы щедро делиться этим опытом, отметил глава МИА "Россия Сегодня".2018 году в Ташкенте состоялся Первый Узбекско-российский медиафорум. Организаторами мероприятия выступили Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Национальная телерадиокомпания Узбекистана.

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узбекистан, дмитрий киселев, свобода слова