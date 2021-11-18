https://uz.sputniknews.ru/20211118/jiteli-uzbekistana-ne-smogut-po-vecheram-zapravlyat-avtomobili-gazom-21405493.html

Жители Узбекистана не смогут по вечерам заправлять автомобили газом

Жители Узбекистана не смогут по вечерам заправлять автомобили газом

В Минэнерго объяснили, с чем это связано и когда заправки вернутся к обычному режиму работы.

2021-11-18T09:41+0500

2021-11-18T09:41+0500

2021-11-18T09:51+0500

общество

узбекистан

заправка

автомобили

газ

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ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. В Узбекистане начали ограничивать по времени работу газовых заправок из-за наступивших холодов. "С 17 ноября на автомобильных газонаполнительных компрессорных станциях (АГНКС) в регионах Узбекистана вводятся временные ограничения в графике подачи газа", — сообщили в Министерстве энергетики. График работы заправок должны утвердить администрации регионов страны. В Минэнерго напомнили, что "в осенне-зимний период вводятся временные ограничения на работу газовых заправок в определенное время суток, а именно, в вечернее и ночное время".Эти меры действуют с 2018 года для предотвращения нарушений технологического режима при эксплуатации магистрального и распределительного газопроводов. При этом в Минэнерго предупредили: меры временные. Как только холода отступят, газовые заправки вернутся к обычному режиму работы. Ранее синоптики сообщили, что на этой неделе на всей территории Узбекистана ожидаются резкое похолодание, сильный ветер и пыльные бури.

https://uz.sputniknews.ru/20210127/Gazovye-zapravki-oboruduyut-onlayn-schetchikami-15875731.html

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