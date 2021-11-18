https://uz.sputniknews.ru/20211118/medvuzy-uzbekistana-pereydut-na-rossiyskie-trenajery-21421529.html
Медвузы Узбекистана перейдут на российские тренажеры
Медвузы Узбекистана перейдут на российские тренажеры
Россия и Узбекистан подписали договор о поставке в республику медицинского оборудования на 23 млн долларов. Им оснастят медвузы страны.
2021-11-18T18:45+0500
2021-11-18T18:45+0500
2021-11-18T18:45+0500
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ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Министерство здравоохранения Узбекистана и АО “Российский экспортный центр” РЭЦ подписали соглашение на поставку более 500 современных медицинских симуляторов.По данным РЭЦ, договор заключен на полях второго российско-узбекского межрегионального форума. Его стоимость 23 млн долларов. Российская сторона поставит в Узбекистан манекены для обучения врачей-хирургов, выполненные с анатомической точностью. Они будут использоваться в одиннадцати медицинских вузах республики.По ее словам, создание обучающих центров нового поколения, оснащенных инновационными медицинскими тренажерами, обеспечит высокую подготовку обучения специалистов отрасли.АО “Российский экспортный центр” — государственный институт поддержки несырьевого экспорта, консолидирующий группу компаний, предоставляющих российским экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки.В Группу РЭЦ интегрированы Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (АО "ЭКСАР"), АО РОСЭКСИМБАНК и АНО "Школа экспорта". Это позволяет обеспечить наличие продуктового предложения, удовлетворяющего потребности экспортеров различного профиля, находящихся на различных этапах экспортного цикла – от идеи до обеспечения получения оплаты за поставленные на экспорт товары и услуги.
https://uz.sputniknews.ru/20211118/rossiyskie-kompanii-podlechat-jiteley-tashoblasti-21417726.html
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узбекистан, договор, тренажеры
Медвузы Узбекистана перейдут на российские тренажеры
Договор заключен на полях второго российско-узбекского межрегионального форума. Он подразумевает поставку более 500 современных медицинских симуляторов. Сумма сделки — 23 млн долларов.
ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Министерство здравоохранения Узбекистана и АО “Российский экспортный центр” РЭЦ подписали соглашение на поставку более 500 современных медицинских симуляторов.
По данным РЭЦ, договор заключен на полях второго российско-узбекского межрегионального форума. Его стоимость 23 млн долларов. Российская сторона поставит в Узбекистан манекены для обучения врачей-хирургов, выполненные с анатомической точностью. Они будут использоваться в одиннадцати медицинских вузах республики.
“Первая поставка запланирована весной 2022 года. Российский производитель обеспечит гарантийное и сервисное обслуживание симуляционного оборудования при дальнейшей эксплуатации”, — отметила генеральный директор АО “РЭЦ” Вероника Никишина.
По ее словам, создание обучающих центров нового поколения, оснащенных инновационными медицинскими тренажерами, обеспечит высокую подготовку обучения специалистов отрасли.
АО “Российский экспортный центр” — государственный институт поддержки несырьевого экспорта, консолидирующий группу компаний, предоставляющих российским экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки.
В Группу РЭЦ интегрированы Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (АО "ЭКСАР"), АО РОСЭКСИМБАНК и АНО "Школа экспорта".
Это позволяет обеспечить наличие продуктового предложения, удовлетворяющего потребности экспортеров различного профиля, находящихся на различных этапах экспортного цикла – от идеи до обеспечения получения оплаты за поставленные на экспорт товары и услуги.