https://uz.sputniknews.ru/20211118/medvuzy-uzbekistana-pereydut-na-rossiyskie-trenajery-21421529.html

Медвузы Узбекистана перейдут на российские тренажеры

Медвузы Узбекистана перейдут на российские тренажеры

Россия и Узбекистан подписали договор о поставке в республику медицинского оборудования на 23 млн долларов. Им оснастят медвузы страны.

2021-11-18T18:45+0500

2021-11-18T18:45+0500

2021-11-18T18:45+0500

общество

узбекистан

договор

тренажеры

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ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Министерство здравоохранения Узбекистана и АО “Российский экспортный центр” РЭЦ подписали соглашение на поставку более 500 современных медицинских симуляторов.По данным РЭЦ, договор заключен на полях второго российско-узбекского межрегионального форума. Его стоимость 23 млн долларов. Российская сторона поставит в Узбекистан манекены для обучения врачей-хирургов, выполненные с анатомической точностью. Они будут использоваться в одиннадцати медицинских вузах республики.По ее словам, создание обучающих центров нового поколения, оснащенных инновационными медицинскими тренажерами, обеспечит высокую подготовку обучения специалистов отрасли.АО “Российский экспортный центр” — государственный институт поддержки несырьевого экспорта, консолидирующий группу компаний, предоставляющих российским экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки.В Группу РЭЦ интегрированы Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (АО "ЭКСАР"), АО РОСЭКСИМБАНК и АНО "Школа экспорта". Это позволяет обеспечить наличие продуктового предложения, удовлетворяющего потребности экспортеров различного профиля, находящихся на различных этапах экспортного цикла – от идеи до обеспечения получения оплаты за поставленные на экспорт товары и услуги.

https://uz.sputniknews.ru/20211118/rossiyskie-kompanii-podlechat-jiteley-tashoblasti-21417726.html

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узбекистан, договор, тренажеры