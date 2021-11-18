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Российские компании "подлечат" жителей Ташобласти
Российские компании "подлечат" жителей Ташобласти
Трехстороннее соглашение по развитию Ташкентской области подписано между местным хокимиятом, Холдингом "Швабе" Госкорпорации Ростех и компанией "УзЭколос".
2021-11-18T16:39+0500
2021-11-18T16:39+0500
общество
ташкентская область
ростех
холдинг "швабе"
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ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Компании намерены развивать здравоохранение в регионе за счет высоких технологий. Поможет в этом продукция и комплексные решения "Швабе" и "УзЭколос". Ожидается, что уже в 2022 году лечебно-профилактические учреждения Ташкентской области получат комплексное оснащение. В том числе в рамках республиканского проекта по созданию инновационного медицинского кластера.Он также добавил, что в арсенале компании высокотехнологичная медтехника, энергоэффективное освещение, интеллектуальные транспортные системы. Кроме того, по словам Патрикеева, они готовы также экспортировать и запустить в Ташкентской области современные устройства очистки и подготовки питьевой воды.Медицина станет первым и ключевым направлением взаимодействия сторон. Как рассказали участники соглашения, также рассматривается совместная работа в экологических проектах по водоснабжению и повышении энергоэффективности в рамках проекта "Светлый город"."Швабе" — это российская инновационная Холдинговая компания, работающая в сфере оптической науки и оптико-электронного приборостроения. В России холдинг известен своим участием в реализации нацпроектов преимущественно в сфере здравоохранения и значительным опытом комплексного оснащения лечебных и родовспомогательных учреждений страны.Международный научно–производственный холдинг ЭКОЛОС занимается очисткой воды на всех этапах: от поиска идей и разработки научных решений, проектирования и изготовления оборудования, до строительства и эксплуатации.Ранее, в апреле этого года, на "Большой промышленной неделе в Узбекистане" в рамках первого зарубежного "Иннопрома" с участием "Швабе" и "УзЭколос" было подписано трехстороннее соглашение по созданию "умного города" в Нурафшане.
https://uz.sputniknews.ru/20210728/nurafshan-stanet-pervym-umnym-gorodom-v-uzbekistane-19858434.html
ташкентская область
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ташкентская область, ростех, холдинг "швабе"

Российские компании "подлечат" жителей Ташобласти

16:39 18.11.2021
© Sputnik / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкСнимки, полученные с помощью портативного рентгена
Снимки, полученные с помощью портативного рентгена - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.11.2021
© Sputnik / Варвара Гертье
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Анна Желиховская
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Трехстороннее соглашение по развитию Ташкентской области подписано между местным хокимиятом, Холдингом "Швабе" Госкорпорации Ростех и компанией "УзЭколос".
ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Компании намерены развивать здравоохранение в регионе за счет высоких технологий. Поможет в этом продукция и комплексные решения "Швабе" и "УзЭколос".
Ожидается, что уже в 2022 году лечебно-профилактические учреждения Ташкентской области получат комплексное оснащение. В том числе в рамках республиканского проекта по созданию инновационного медицинского кластера.
"Это соглашение является продолжением нашего партнерского диалога и достигнутых договоренностей на "Большой промышленной неделе в Узбекистане 2021". Сегодня этот регион активно развивается и требует передовых и уже проверенных на практике мегаполисов продуктов и технологий", — рассказал генеральный директор "Швабе" Алексей Патрикеев.
Он также добавил, что в арсенале компании высокотехнологичная медтехника, энергоэффективное освещение, интеллектуальные транспортные системы. Кроме того, по словам Патрикеева, они готовы также экспортировать и запустить в Ташкентской области современные устройства очистки и подготовки питьевой воды.
"Сегодня в Ташкентской области реализуется подготовительный этап проекта по созданию инновационного медицинского кластера. Он объединит действующие в регионе специализированные лечебно-профилактические медцентры, а также позволит нам провести оснащение районных и городских медицинских объединений этого профиля", – рассказал хоким Ташкентской области Даврон Хидоятов.
Медицина станет первым и ключевым направлением взаимодействия сторон. Как рассказали участники соглашения, также рассматривается совместная работа в экологических проектах по водоснабжению и повышении энергоэффективности в рамках проекта "Светлый город".
"В будущем в рамках этой кооперации может быть освоено производство светодиодной светотехники и опор для нее на условиях локализации в Узбекистане. В нашей практике есть опыт работы с "Швабе", который реально показал высокий профессионализм специалистов", – поделился будущими планами представитель компании "УзЭколос" Артем Тонян.
"Швабе" — это российская инновационная Холдинговая компания, работающая в сфере оптической науки и оптико-электронного приборостроения. В России холдинг известен своим участием в реализации нацпроектов преимущественно в сфере здравоохранения и значительным опытом комплексного оснащения лечебных и родовспомогательных учреждений страны.
Международный научно–производственный холдинг ЭКОЛОС занимается очисткой воды на всех этапах: от поиска идей и разработки научных решений, проектирования и изготовления оборудования, до строительства и эксплуатации.
Ранее, в апреле этого года, на "Большой промышленной неделе в Узбекистане" в рамках первого зарубежного "Иннопрома" с участием "Швабе" и "УзЭколос" было подписано трехстороннее соглашение по созданию "умного города" в Нурафшане.
Камера наблюдения - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2021
Общество
Нурафшан станет первым "умным" городом в Узбекистане
28 июля, 17:24
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