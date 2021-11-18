https://uz.sputniknews.ru/20211118/rossiyskie-kompanii-podlechat-jiteley-tashoblasti-21417726.html

Российские компании "подлечат" жителей Ташобласти

Российские компании "подлечат" жителей Ташобласти

Трехстороннее соглашение по развитию Ташкентской области подписано между местным хокимиятом, Холдингом "Швабе" Госкорпорации Ростех и компанией "УзЭколос".

2021-11-18T16:39+0500

2021-11-18T16:39+0500

2021-11-18T16:39+0500

общество

ташкентская область

ростех

холдинг "швабе"

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ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Компании намерены развивать здравоохранение в регионе за счет высоких технологий. Поможет в этом продукция и комплексные решения "Швабе" и "УзЭколос". Ожидается, что уже в 2022 году лечебно-профилактические учреждения Ташкентской области получат комплексное оснащение. В том числе в рамках республиканского проекта по созданию инновационного медицинского кластера.Он также добавил, что в арсенале компании высокотехнологичная медтехника, энергоэффективное освещение, интеллектуальные транспортные системы. Кроме того, по словам Патрикеева, они готовы также экспортировать и запустить в Ташкентской области современные устройства очистки и подготовки питьевой воды.Медицина станет первым и ключевым направлением взаимодействия сторон. Как рассказали участники соглашения, также рассматривается совместная работа в экологических проектах по водоснабжению и повышении энергоэффективности в рамках проекта "Светлый город"."Швабе" — это российская инновационная Холдинговая компания, работающая в сфере оптической науки и оптико-электронного приборостроения. В России холдинг известен своим участием в реализации нацпроектов преимущественно в сфере здравоохранения и значительным опытом комплексного оснащения лечебных и родовспомогательных учреждений страны.Международный научно–производственный холдинг ЭКОЛОС занимается очисткой воды на всех этапах: от поиска идей и разработки научных решений, проектирования и изготовления оборудования, до строительства и эксплуатации.Ранее, в апреле этого года, на "Большой промышленной неделе в Узбекистане" в рамках первого зарубежного "Иннопрома" с участием "Швабе" и "УзЭколос" было подписано трехстороннее соглашение по созданию "умного города" в Нурафшане.

https://uz.sputniknews.ru/20210728/nurafshan-stanet-pervym-umnym-gorodom-v-uzbekistane-19858434.html

ташкентская область

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Анна Желиховская

Анна Желиховская

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Желиховская

ташкентская область, ростех, холдинг "швабе"