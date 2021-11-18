https://uz.sputniknews.ru/20211118/naznachen-novyy-xokim-tashkentskoy-oblasti-21419542.html
Назначен новый хоким Ташкентской области
Назначен новый хоким Ташкентской области
О кадровой перестановке стало известно в ходе собрания актива областного хокимията с участием руководителя Администрации президента Узбекистана Зайнилобиддином Низомиддиновым.
2021-11-18T17:32+0500
2021-11-18T17:32+0500
2021-11-18T17:38+0500
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ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Пост и. о. хокима Ташкентской области занял бывший хоким Кашкадарьи Зойир Мирзаев, сообщает пресс-служба администрации.Об этом стало известно в ходе собрания актива областного хокимията, в котором приняли участие руководитель Администрации президента Узбекистана Зайнилобиддин Низомиддинов, замхокима Ташкентской области, руководители секторов областей, городов и районов, депутаты и сенаторы. Зоир Мирзаев родился в 1968 году в Джомбойском районе Самаркандской области. В 1994 году окончил Ташкентский финансовый институт по специальности "Экономист".В 2008-2010 годах он был главой Самарканда, а в 2010-2016 годах - хокимом Самаркандской области. С октября 2019 года Мирзаев возглавлял хокимият Кашкадарьинской области. Также он занимал должности заместителя премьер-министра и министра сельского и водного хозяйства.Хоким Ташкентской области Даврон Хидоятов был освобожден от занимаемой должности. Он руководил администрацией с января 2021 года. Теперь он станет главой города Чирчика.
https://uz.sputniknews.ru/20211028/obyavlen-reyting-effektivnosti-xokimov-i-ix-zamestiteley-21128202.html
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ташкентская область, хоким, хокимият
Назначен новый хоким Ташкентской области
17:32 18.11.2021 (обновлено: 17:38 18.11.2021)
Бывший глава Ташкентской области Даврон Хидоятов теперь станет хокимом города Чирчика.
ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik.
Пост и. о. хокима Ташкентской области занял бывший хоким Кашкадарьи Зойир Мирзаев, сообщает
пресс-служба администрации.
Об этом стало известно в ходе собрания актива областного хокимията, в котором приняли участие руководитель Администрации президента Узбекистана Зайнилобиддин Низомиддинов, замхокима Ташкентской области, руководители секторов областей, городов и районов, депутаты и сенаторы.
Зоир Мирзаев родился в 1968 году в Джомбойском районе Самаркандской области. В 1994 году окончил Ташкентский финансовый институт по специальности "Экономист".
В 2008-2010 годах он был главой Самарканда, а в 2010-2016 годах - хокимом Самаркандской области. С октября 2019 года Мирзаев возглавлял хокимият Кашкадарьинской области. Также он занимал должности заместителя премьер-министра и министра сельского и водного хозяйства.
Хоким Ташкентской области Даврон Хидоятов был освобожден от занимаемой должности. Он руководил администрацией с января 2021 года. Теперь он станет главой города Чирчика.