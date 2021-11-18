https://uz.sputniknews.ru/20211118/pervyy-agroekspress-otpravilsya-iz-rossii-v-uzbekistan-21404030.html

Первый "Агроэкспресс" отправился из России в Узбекистан

Первый "Агроэкспресс" отправился из России в Узбекистан

В понедельник первый поезд отправился в Узбекистан. Стороны ждали этого около полугода.

2021-11-18T08:28+0500

2021-11-18T08:28+0500

2021-11-18T08:28+0500

экономика

узбекистан

"агроэкспрессы"

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ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Россия и Узбекистан запустили первый "Агроэкспресс". Состав, предусматривающий ускоренные поставки продукции между странами, отправился в понедельник. Он вернется обратно к концу ноября. Об этом сообщил министр экономического развития России Максим Решетников на Российско-узбекском межрегиональном форуме.По его словам, задача проекта — нарастить железнодорожный грузооборот продукции между странами до 1 миллиона тонн к 2030 году.Решетников напомнил, что проект "Агроэкспресс" реализуется при поддержке Российского экспортного центра, РЖД и интегрирует работу железных дорог Узбекистана, России и Казахстана.На уровне правительств создается маршрут, отрабатываются все процедуры, а дальше для регионов стран открываются возможности по строительству логистики, распределительных центров, по вовлечению максимальной цепочки поставщиков и по наращиванию объемов.Зачем нужен "Агроэкспресс""Агроэкспресс" — специализированный сервис "РЖД Логистики" и РЭЦ по доставке грузов АПК в Китай, Турцию и страны СНГ с помощью ускоренных контейнерных поездов. Сервис постоянно совершенствуется за счет расширения перечня маршрутов и применения современных перевозочных решений, использования рефрижераторных контейнеров и флекситанков. В июне соглашение о реализации данного сервиса было подписано с узбекской компанией Uzagrologistics Centers. Перевозка товаров по принципу "зеленого коридора" обеспечивает максимальный срок доставки продуктов из Узбекистана в России не более чем за пять дней.Что повез первый "Агроэкспресс"Состав выехал из Тамбова в Ташкент. Как сообщили в холдинге "Российские железные дороги" (РЖ), "РЖД Логистика" вместе с РЭЦ отправили "Агроэкспрессом" в узбекскую столицу замороженное мясо птицы производства группы предприятий "Ресурс" — одного из крупнейших российских экспортеров АПК. Груз проследует в рефрижераторных контейнерах в составе контейнерного поезда от станции Цна (Юго-Восточная железная дорога) до станции Cергели ("Узбекистон темир йуллари") транзитом через Казахстан.

https://uz.sputniknews.ru/20200616/Ekspert-obyasnil-stremitelnyy-ryvok-agroeksporta-Uzbekistana-v-RF-14351677.html

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узбекистан, "агроэкспрессы"