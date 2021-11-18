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Петр Федоров, ВГТРК: в Узбекистане изменилось многое, кроме одного...
Петр Федоров, ВГТРК: в Узбекистане изменилось многое, кроме одного...
Руководство ведущих СМИ России рассказали Sputnik об исторических связях двух народов, памяти и миссии журналистов.
2021-11-18T17:11+0500
2021-11-18T17:11+0500
общество
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Многое изменилось в Узбекистане, но не изменилось одно – золотое сердце многонационального народа, сказал корреспонденту Sputnik Узбекистан на втором российско-узбекском медиафоруме глава Дирекции международных отношений ВГТРК Пётр Фёдоров.Он напоминает, что во время Великой Отечественной войны Узбекистан принял беженцев не только из России, но и с Украины, Беларуси и других прибалтийских стран. По его словам, этого невозможно забыть, как и жива память о Ташкентском землетрясении 1966 года, позволившая ответить той же добротой."Мне было 13 лет. Спустя полтора месяца на линейке в лагере, нам сообщили об этом. Тогда в наши лагеря прибыли дети с Ташкента почти полураздетые. Мы делились одеждой. Сначала дети лечились, но очень скоро наши девочки научились плести узбекские косички. А нас, мальчиков, соединили футбол – тогда гремел легендарный "Пахтакор". Для меня это живые факты. Связь с Узбекистаном она сердечна, и она живет во мне", — сказал он.По его словам, это должно продолжать жить в молодых людях России и Узбекистана и на на это надо опираться, выстраивая отношения на будущее. В то же время первый заместитель генерального директора Информационного агентства России ТАСС Михаил ГУСМАН выразил сожаление, что в Советском Союзе не было звания "Город-герой тыла". По его мнению, на него вполне мог бы претендовать Ташкент.По его словам, оба народа обязаны хранить узы исторической памяти, беречь их и передавать следующему поколению. В этом тоже стоит одна из важных журналистских миссий.
https://uz.sputniknews.ru/20211118/v-tashkente-i-moskve-mogut-otkrytsya-korpunkty-rossiyskix-i-uzbekskix-smi-21417502.html
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Петр Федоров, ВГТРК: в Узбекистане изменилось многое, кроме одного...

17:11 18.11.2021
© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРуководитель дирекции международных отношений ВГТРК Петр Федоров на Втором Российско-узбекском медиафоруме в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве
Руководитель дирекции международных отношений ВГТРК Петр Федоров на Втором Российско-узбекском медиафоруме в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.11.2021
© Sputnik / Григорий Сысоев
/
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Руководство ведущих СМИ России рассказали Sputnik об исторических связях двух народов, памяти и миссии журналистов.
ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Многое изменилось в Узбекистане, но не изменилось одно – золотое сердце многонационального народа, сказал корреспонденту Sputnik Узбекистан на втором российско-узбекском медиафоруме глава Дирекции международных отношений ВГТРК Пётр Фёдоров.
Он напоминает, что во время Великой Отечественной войны Узбекистан принял беженцев не только из России, но и с Украины, Беларуси и других прибалтийских стран.
"Но самое трогательное: это была, пожалуй, единственная республика, где не возник ни один детский дом, потому что ваши женщины забирали несчастных детей, лишившихся родителей и крова, прямо на вокзале, прибывших из Ленинграда, Киева…", — отмечает Федоров.
По его словам, этого невозможно забыть, как и жива память о Ташкентском землетрясении 1966 года, позволившая ответить той же добротой.
"Мне было 13 лет. Спустя полтора месяца на линейке в лагере, нам сообщили об этом. Тогда в наши лагеря прибыли дети с Ташкента почти полураздетые. Мы делились одеждой. Сначала дети лечились, но очень скоро наши девочки научились плести узбекские косички. А нас, мальчиков, соединили футбол – тогда гремел легендарный "Пахтакор". Для меня это живые факты. Связь с Узбекистаном она сердечна, и она живет во мне", — сказал он.
По его словам, это должно продолжать жить в молодых людях России и Узбекистана и на на это надо опираться, выстраивая отношения на будущее.
В то же время первый заместитель генерального директора Информационного агентства России ТАСС Михаил ГУСМАН выразил сожаление, что в Советском Союзе не было звания "Город-герой тыла". По его мнению, на него вполне мог бы претендовать Ташкент.
"Потому что помимо того, что тысяча узбеков ушли на фронт, также были эвакуированы сюда жители прифронтовых городов СССР, 113 госпиталей работали в республике, более миллиона красноармейцев, получивших ранения, восстановились и вернулись на фронт", — напомнил он.
По его словам, оба народа обязаны хранить узы исторической памяти, беречь их и передавать следующему поколению. В этом тоже стоит одна из важных журналистских миссий.
Интервью - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.11.2021
Россия
В Ташкенте и Москве могут открыться корпункты российских и узбекских СМИ
16:29
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