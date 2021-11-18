https://uz.sputniknews.ru/20211118/petr-fedorov-vgtrk-v-uzbekistane-izmenilos-mnogoe-krome-odnogo-21416779.html

Петр Федоров, ВГТРК: в Узбекистане изменилось многое, кроме одного...

Петр Федоров, ВГТРК: в Узбекистане изменилось многое, кроме одного...

Руководство ведущих СМИ России рассказали Sputnik об исторических связях двух народов, памяти и миссии журналистов.

2021-11-18T17:11+0500

2021-11-18T17:11+0500

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ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Многое изменилось в Узбекистане, но не изменилось одно – золотое сердце многонационального народа, сказал корреспонденту Sputnik Узбекистан на втором российско-узбекском медиафоруме глава Дирекции международных отношений ВГТРК Пётр Фёдоров.Он напоминает, что во время Великой Отечественной войны Узбекистан принял беженцев не только из России, но и с Украины, Беларуси и других прибалтийских стран. По его словам, этого невозможно забыть, как и жива память о Ташкентском землетрясении 1966 года, позволившая ответить той же добротой."Мне было 13 лет. Спустя полтора месяца на линейке в лагере, нам сообщили об этом. Тогда в наши лагеря прибыли дети с Ташкента почти полураздетые. Мы делились одеждой. Сначала дети лечились, но очень скоро наши девочки научились плести узбекские косички. А нас, мальчиков, соединили футбол – тогда гремел легендарный "Пахтакор". Для меня это живые факты. Связь с Узбекистаном она сердечна, и она живет во мне", — сказал он.По его словам, это должно продолжать жить в молодых людях России и Узбекистана и на на это надо опираться, выстраивая отношения на будущее. В то же время первый заместитель генерального директора Информационного агентства России ТАСС Михаил ГУСМАН выразил сожаление, что в Советском Союзе не было звания "Город-герой тыла". По его мнению, на него вполне мог бы претендовать Ташкент.По его словам, оба народа обязаны хранить узы исторической памяти, беречь их и передавать следующему поколению. В этом тоже стоит одна из важных журналистских миссий.

https://uz.sputniknews.ru/20211118/v-tashkente-i-moskve-mogut-otkrytsya-korpunkty-rossiyskix-i-uzbekskix-smi-21417502.html

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