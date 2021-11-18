https://uz.sputniknews.ru/20211118/v-tashkente-i-moskve-mogut-otkrytsya-korpunkty-rossiyskix-i-uzbekskix-smi-21417502.html

В Ташкенте и Москве могут открыться корпункты российских и узбекских СМИ

В Ташкенте и Москве могут открыться корпункты российских и узбекских СМИ

Также предложено организовать постоянно действующие пресс-центры по освещению актуальных тем сотрудничества Узбекистана и России.

2021-11-18T16:29+0500

2021-11-18T16:29+0500

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миа "россия сегодня"

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сми

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ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. В Москве и Ташкенте могут быть организованы собственные корреспондентские пункты узбекистанских и российских СМИ. Данное предложение выдвинул председатель Союза журналистов Узбекистана Олимжон Усаров в рамках второго Российско-узбекского медиафорума в формате видеомоста, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Спикер предложил совместно с российскими коллегами организовать при союзах постоянно действующие пресс-центры по освещению актуальных тем сотрудничества двух стран. "У журналистики Узбекистана и России одна цель – быть своеобразным связующим звеном между народом и государством", - отметил председатель союза журналистов Узбекистана.Ранее гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил в рамках форума, что в феврале агентство получило аккредитацию в Узбекистане, как крупнейшая медиагруппа России. В республике уже функционирует представительство Sputnik. Число его сотрудников в ташкентском офисе планируется увеличить для наращивания потока информации.

https://uz.sputniknews.ru/20211118/vtoroy-rossiysko-uzbekskiy-mediaforum---live-21413319.html

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