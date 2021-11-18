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Второй Российско-узбекский медиафорум - LIVE
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В Ташкенте и Москве могут открыться корпункты российских и узбекских СМИ
В Ташкенте и Москве могут открыться корпункты российских и узбекских СМИ
Также предложено организовать постоянно действующие пресс-центры по освещению актуальных тем сотрудничества Узбекистана и России.
2021-11-18T16:29+0500
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ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. В Москве и Ташкенте могут быть организованы собственные корреспондентские пункты узбекистанских и российских СМИ. Данное предложение выдвинул председатель Союза журналистов Узбекистана Олимжон Усаров в рамках второго Российско-узбекского медиафорума в формате видеомоста, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Спикер предложил совместно с российскими коллегами организовать при союзах постоянно действующие пресс-центры по освещению актуальных тем сотрудничества двух стран. "У журналистики Узбекистана и России одна цель – быть своеобразным связующим звеном между народом и государством", - отметил председатель союза журналистов Узбекистана.Ранее гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил в рамках форума, что в феврале агентство получило аккредитацию в Узбекистане, как крупнейшая медиагруппа России. В республике уже функционирует представительство Sputnik. Число его сотрудников в ташкентском офисе планируется увеличить для наращивания потока информации.
https://uz.sputniknews.ru/20211118/vtoroy-rossiysko-uzbekskiy-mediaforum---live-21413319.html
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В Ташкенте и Москве могут открыться корпункты российских и узбекских СМИ

16:29 18.11.2021 (обновлено: 16:33 18.11.2021)
© Fotolia / Mihajlo MaricicИнтервью
Интервью - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.11.2021
© Fotolia / Mihajlo Maricic
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Также предложено организовать при союзах постоянно действующие пресс-центры по освещению актуальных тем сотрудничества Узбекистана и России.
ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. В Москве и Ташкенте могут быть организованы собственные корреспондентские пункты узбекистанских и российских СМИ. Данное предложение выдвинул председатель Союза журналистов Узбекистана Олимжон Усаров в рамках второго Российско-узбекского медиафорума в формате видеомоста, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Можно было бы организовать собственные корреспондентские пункты газет, телерадиоканалов Узбекистана в Москве и собственные корреспондентские пункты газет и телерадиоканалов Российской Федерации в Ташкенте

Олимжон Усаров
Председатель Союза журналистов Узбекистана
Спикер предложил совместно с российскими коллегами организовать при союзах постоянно действующие пресс-центры по освещению актуальных тем сотрудничества двух стран. "У журналистики Узбекистана и России одна цель – быть своеобразным связующим звеном между народом и государством", - отметил председатель союза журналистов Узбекистана.
СПУТНИК_LIVE: Второй Российско-узбекский медиафорум в формате видеомоста Москва – Ташкент - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.11.2021
Видео
Второй Российско-узбекский медиафорум - LIVE
14:26
Ранее гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил в рамках форума, что в феврале агентство получило аккредитацию в Узбекистане, как крупнейшая медиагруппа России. В республике уже функционирует представительство Sputnik. Число его сотрудников в ташкентском офисе планируется увеличить для наращивания потока информации.
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