https://uz.sputniknews.ru/20211118/v-tashkente-i-moskve-mogut-otkrytsya-korpunkty-rossiyskix-i-uzbekskix-smi-21417502.html
В Ташкенте и Москве могут открыться корпункты российских и узбекских СМИ
В Ташкенте и Москве могут открыться корпункты российских и узбекских СМИ
Также предложено организовать постоянно действующие пресс-центры по освещению актуальных тем сотрудничества Узбекистана и России.
2021-11-18T16:29+0500
2021-11-18T16:29+0500
2021-11-18T16:33+0500
россия
ташкент
миа "россия сегодня"
москва
сми
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ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. В Москве и Ташкенте могут быть организованы собственные корреспондентские пункты узбекистанских и российских СМИ. Данное предложение выдвинул председатель Союза журналистов Узбекистана Олимжон Усаров в рамках второго Российско-узбекского медиафорума в формате видеомоста, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Спикер предложил совместно с российскими коллегами организовать при союзах постоянно действующие пресс-центры по освещению актуальных тем сотрудничества двух стран. "У журналистики Узбекистана и России одна цель – быть своеобразным связующим звеном между народом и государством", - отметил председатель союза журналистов Узбекистана.Ранее гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил в рамках форума, что в феврале агентство получило аккредитацию в Узбекистане, как крупнейшая медиагруппа России. В республике уже функционирует представительство Sputnik. Число его сотрудников в ташкентском офисе планируется увеличить для наращивания потока информации.
https://uz.sputniknews.ru/20211118/vtoroy-rossiysko-uzbekskiy-mediaforum---live-21413319.html
россия
ташкент
Sputnik Узбекистан
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Новости
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ташкент, миа "россия сегодня", москва, сми
В Ташкенте и Москве могут открыться корпункты российских и узбекских СМИ
16:29 18.11.2021 (обновлено: 16:33 18.11.2021)
Также предложено организовать при союзах постоянно действующие пресс-центры по освещению актуальных тем сотрудничества Узбекистана и России.
ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik.
В Москве и Ташкенте могут быть организованы собственные корреспондентские пункты узбекистанских и российских СМИ. Данное предложение выдвинул председатель Союза журналистов Узбекистана Олимжон Усаров в рамках второго Российско-узбекского медиафорума в формате видеомоста, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан
.
Можно было бы организовать собственные корреспондентские пункты газет, телерадиоканалов Узбекистана в Москве и собственные корреспондентские пункты газет и телерадиоканалов Российской Федерации в Ташкенте
Олимжон Усаров
Председатель Союза журналистов Узбекистана
Спикер предложил совместно с российскими коллегами организовать при союзах постоянно действующие пресс-центры по освещению актуальных тем сотрудничества двух стран. "У журналистики Узбекистана и России одна цель – быть своеобразным связующим звеном между народом и государством", - отметил председатель союза журналистов Узбекистана.
Ранее гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил
в рамках форума, что в феврале агентство получило аккредитацию в Узбекистане, как крупнейшая медиагруппа России. В республике уже функционирует представительство Sputnik. Число его сотрудников в ташкентском офисе планируется увеличить для наращивания потока информации.