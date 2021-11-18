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https://uz.sputniknews.ru/20211118/populyarnaya-aktrisa-muyassar-berdikulova-prazdnuet-den-rojdeniya-21411912.html
Популярная актриса Муяссар Бердикулова празднует день рождения
Популярная актриса Муяссар Бердикулова празднует день рождения
За свою творческую карьеру Заслуженная артистка Узбекистана снялась во многих известных узбекских кинокартинах и спектаклях. В свой день рождения актриса получила много поздравлений от поклонников.
2021-11-18T13:52+0500
2021-11-18T13:52+0500
общество
узбекистан
актриса
день рождения
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ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Заслуженная артистка Узбекистана Муяссар Бердикулова отмечает свой день рождения - ей исполнилось 52 года, сообщает пресс-служба Агентства кинематографии. Известная актриса опубликовала в сторис Instagram несколько своих фото с различными людьми. Она уже начала принимать искренние поздравления от своих поклонников. Бердикулова окончила Ташкентский театрально-художественный институт. За свою творческую карьеру она снялась в различных спектаклях и популярных кинокартинах: "Виждон", "Иблис девори", "Фарзандим", "Жийда гули", "Туташ такдирлар", "Изкувар", "Назира", "Ишк ўйинлари", "Куз ёшим", "Тубанлик", "Хижрон", "Мерос", "Укубат", “Армон”, “Номус”, “О, Марьям, Марьям”, “Мен бу мен" и многих других.
https://uz.sputniknews.ru/20211110/izvestnaya-uzbekskaya-aktrisa-yulduz-xamidova-otmechaet-den-rojdeniya-21292692.html
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узбекистан, актриса, день рождения

Популярная актриса Муяссар Бердикулова празднует день рождения

13:52 18.11.2021
© Агентство кинематографии УзбекистанаМуяссар Бердикулова
Муяссар Бердикулова - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.11.2021
© Агентство кинематографии Узбекистана
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За свою творческую карьеру Заслуженная артистка снялась во многих известных узбекских кинокартинах и спектаклях.
ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Заслуженная артистка Узбекистана Муяссар Бердикулова отмечает свой день рождения - ей исполнилось 52 года, сообщает пресс-служба Агентства кинематографии.
Известная актриса опубликовала в сторис Instagram несколько своих фото с различными людьми. Она уже начала принимать искренние поздравления от своих поклонников.
Юлдуз Хамидова - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.11.2021
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Известная узбекская актриса Юлдуз Хамидова отмечает день рождения
10 ноября, 14:27
Бердикулова окончила Ташкентский театрально-художественный институт.
За свою творческую карьеру она снялась в различных спектаклях и популярных кинокартинах: "Виждон", "Иблис девори", "Фарзандим", "Жийда гули", "Туташ такдирлар", "Изкувар", "Назира", "Ишк ўйинлари", "Куз ёшим", "Тубанлик", "Хижрон", "Мерос", "Укубат", “Армон”, “Номус”, “О, Марьям, Марьям”, “Мен бу мен" и многих других.
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