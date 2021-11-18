https://uz.sputniknews.ru/20211118/populyarnaya-aktrisa-muyassar-berdikulova-prazdnuet-den-rojdeniya-21411912.html

Популярная актриса Муяссар Бердикулова празднует день рождения

Популярная актриса Муяссар Бердикулова празднует день рождения

За свою творческую карьеру Заслуженная артистка Узбекистана снялась во многих известных узбекских кинокартинах и спектаклях. В свой день рождения актриса получила много поздравлений от поклонников.

2021-11-18T13:52+0500

2021-11-18T13:52+0500

2021-11-18T13:52+0500

общество

узбекистан

актриса

день рождения

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ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Заслуженная артистка Узбекистана Муяссар Бердикулова отмечает свой день рождения - ей исполнилось 52 года, сообщает пресс-служба Агентства кинематографии. Известная актриса опубликовала в сторис Instagram несколько своих фото с различными людьми. Она уже начала принимать искренние поздравления от своих поклонников. Бердикулова окончила Ташкентский театрально-художественный институт. За свою творческую карьеру она снялась в различных спектаклях и популярных кинокартинах: "Виждон", "Иблис девори", "Фарзандим", "Жийда гули", "Туташ такдирлар", "Изкувар", "Назира", "Ишк ўйинлари", "Куз ёшим", "Тубанлик", "Хижрон", "Мерос", "Укубат", “Армон”, “Номус”, “О, Марьям, Марьям”, “Мен бу мен" и многих других.

https://uz.sputniknews.ru/20211110/izvestnaya-uzbekskaya-aktrisa-yulduz-xamidova-otmechaet-den-rojdeniya-21292692.html

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