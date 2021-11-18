Общество
Популярная актриса Муяссар Бердикулова празднует день рождения
За свою творческую карьеру Заслуженная артистка снялась во многих известных узбекских кинокартинах и спектаклях.
ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Заслуженная артистка Узбекистана Муяссар Бердикулова отмечает свой день рождения - ей исполнилось 52 года, сообщает пресс-служба Агентства кинематографии.
Известная актриса опубликовала в сторис Instagram несколько своих фото с различными людьми. Она уже начала принимать искренние поздравления от своих поклонников.
Бердикулова окончила Ташкентский театрально-художественный институт.
За свою творческую карьеру она снялась в различных спектаклях и популярных кинокартинах: "Виждон", "Иблис девори", "Фарзандим", "Жийда гули", "Туташ такдирлар", "Изкувар", "Назира", "Ишк ўйинлари", "Куз ёшим", "Тубанлик", "Хижрон", "Мерос", "Укубат", “Армон”, “Номус”, “О, Марьям, Марьям”, “Мен бу мен" и многих других.