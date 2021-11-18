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Россия модернизирует Алмалыкский комбинат: $800 млн уже выделены
Россия модернизирует Алмалыкский комбинат: $800 млн уже выделены
Алмалыкский ГМК — единственный производитель меди в Узбекистане. На долю комбината приходится около 90% производства серебра и 20% золота.
2021-11-18T09:25+0500
2021-11-18T09:51+0500
экономика
оао "алмалыкский горно-металлургический комбинат"
модернизация
золото
медь
комбинат
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ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Российская госкорпорация ВЭБ.РФ выделит Алмалыкскому горно-металлургическому комбинату (АГМК, Такшентская область) 800 миллионов долларов.Средства направят на строительство медно-обогатительной фабрики, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников.Ожидается, что уже в ближайшее время "соответствующий документ будет подписан".Председатель правления АГМК Абдулла Хурсанов в октябре сообщал, что предприятие заключило контракт с консорциумом УЗТМ-КАРТЭКС ("Уралмашзавод") и Enter Engineering на 2 миллиарда долларов.Проект предполагает строительство новой медно-обогатительной фабрики (МОФ-3) и поставку для нее техники и оборудования. Компании совместно построят завод для АГМК под ключ: Enter Engineering построит объект и выполнит проектные работы, а "Уралмашзавод" поставит полное технологическое оборудование. Проект реализуют в два этапа: на первом этапе (2021-2025 годы) — 290 тысяч тонн катодной меди, 38 тонн золота и 203 тонны серебра; на втором этапе (2024-2028 годы) — 400 тысяч тонн катодной меди, 50 тонн золота и 270 тонн серебра.Напомним, что Алмалыкский ГМК — единственный производитель меди в Узбекистане. На долю комбината приходится порядка 90% производства серебра и 20% золота в республике.
https://uz.sputniknews.ru/20210803/novaya-mednaya-fabrika-v-almalyke-detali-proekta-19930613.html
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оао "алмалыкский горно-металлургический комбинат", модернизация, золото, медь, комбинат

Россия модернизирует Алмалыкский комбинат: $800 млн уже выделены

09:25 18.11.2021 (обновлено: 09:51 18.11.2021)
© Pexels / Pixabay Медная шахта, иллюстративное фото
Медная шахта, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.11.2021
© Pexels / Pixabay
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Алмалыкский ГМК — единственный производитель меди в Узбекистане. На долю комбината приходится около 90% производства серебра и 20% золота.
ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Российская госкорпорация ВЭБ.РФ выделит Алмалыкскому горно-металлургическому комбинату (АГМК, Такшентская область) 800 миллионов долларов.
Средства направят на строительство медно-обогатительной фабрики, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников.
"Буквально вчера на инвестиционном комитете ВЭБ.РФ мы рассмотрели и поддержали работу, которую долго вел банк, прорабатывая вопрос финансирования медно-обогатительной фабрики на Алмалыкском блоке. Общий объем поддержки по первому этапу составит 800 миллионов долларов", — сказал Решетников, выступая на Втором российско-узбекском межрегиональном форуме.
Ожидается, что уже в ближайшее время "соответствующий документ будет подписан".
Председатель правления АГМК Абдулла Хурсанов в октябре сообщал, что предприятие заключило контракт с консорциумом УЗТМ-КАРТЭКС ("Уралмашзавод") и Enter Engineering на 2 миллиарда долларов.
Проект предполагает строительство новой медно-обогатительной фабрики (МОФ-3) и поставку для нее техники и оборудования.
Компании совместно построят завод для АГМК под ключ: Enter Engineering построит объект и выполнит проектные работы, а "Уралмашзавод" поставит полное технологическое оборудование.
Проект реализуют в два этапа: на первом этапе (2021-2025 годы) — 290 тысяч тонн катодной меди, 38 тонн золота и 203 тонны серебра; на втором этапе (2024-2028 годы) — 400 тысяч тонн катодной меди, 50 тонн золота и 270 тонн серебра.
Напомним, что Алмалыкский ГМК — единственный производитель меди в Узбекистане. На долю комбината приходится порядка 90% производства серебра и 20% золота в республике.
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