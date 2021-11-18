https://uz.sputniknews.ru/20211118/sherzod-shermatov-naznachen-na-post-glavy-mitk-21409409.html

Шерзод Шерматов назначен на пост главы МИТК

Шерзод Шерматов назначен на пост главы МИТК

Соответствующий указ о назначении подписал президент Республики Узбекистан.

2021-11-18T11:42+0500

2021-11-18T11:42+0500

2021-11-18T11:44+0500

политика

шерзод шерматов

министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций узбекистана

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ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Шерзод Шерматов вновь занял пост Министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана, сообщили в пресс-службе МИТК.По данным министерства, соответствующий указ о назначении подписал президент республики. С 2018 года до настоящего времени он возглавлял Министерство народного образования Узбекистана.Ранее депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса в рамках очередного заседания одобрили на пост министра по развитию информационных технологий и коммуникаций кандидатуру Шерзода Шерматова. Для министра эта отрасль не является новой. С 2016 года он работал первым замминистра Мининфокома, а в 2017-ом занял пост исполняющего обязанности министра.

https://uz.sputniknews.ru/20210702/ministr-narodnogo-obrazovaniya-vaktsinirovalsya-ot-covid-19514453.html

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шерзод шерматов, министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций узбекистана