https://uz.sputniknews.ru/20210702/ministr-narodnogo-obrazovaniya-vaktsinirovalsya-ot-covid-19514453.html
Министр народного образования вакцинировался от COVID
Министр народного образования вакцинировался от COVID
Шерзод Шерматов объяснил свой выбор препарата рекомендациями ученых Узбекистана. Он, по словам медиков, безопаснее и эффективнее. 02.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-02T13:49+0500
2021-07-02T13:49+0500
2021-07-02T14:25+0500
общество
вакцинация от covid-19 в узбекистане
министерство здравоохранения узбекистана
министерство народного образования узбекистана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/02/19513963_0:153:808:608_1920x0_80_0_0_afa0b4149dd2bef00631117b83b4d140.jpg
ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Глава Министерства народного образования Шерзод Шерматов решил вакцинироваться от коронавируса. Сегодня в одной из семейных поликлиник Ташкента чиновник получил первый компонент узбекско-китайской вакцины ZF-UZ-VAC2001. Мероприятие прошло в рамках кампании # men_vaktsina_oldim, инициированной Минздравом, сообщили в ведомстве.Шерматов объяснил свой выбор препарата рекомендациями ученых Узбекистана. Он, по словам медиков, безопаснее и эффективнее. Распределение в 3 этапа оказывает меньшее влияние на организм.Напомним, в начале месяца министр дошкольного образования Агриппина Шин привилась от коронавируса российской вакциной "Спутник V".А еще через три недели пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов привился вакциной ZF-UZ-VAC 2001.
https://uz.sputniknews.ru/20210630/sedmaya-partiya-uzbeksko-kitayskoy-vaktsiny-ot-covid-19-dostavlena-v-tashkent-19470395.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/02/19513963_151:141:766:602_1920x0_80_0_0_050dfcc1bbb1214b0cca41bbdd6e9a8a.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
вакцинация от covid-19 в узбекистане, министерство здравоохранения узбекистана, министерство народного образования узбекистана
Министр народного образования вакцинировался от COVID
13:49 02.07.2021 (обновлено: 14:25 02.07.2021)
Шерзод Шерматов объяснил свой выбор препарата рекомендациями ученых Узбекистана. Он, по словам медиков, безопаснее и эффективнее.
ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik.
Глава Министерства народного образования Шерзод Шерматов решил вакцинироваться от коронавируса. Сегодня в одной из семейных поликлиник Ташкента чиновник получил первый компонент узбекско-китайской вакцины ZF-UZ-VAC2001. Мероприятие прошло в рамках кампании # men_vaktsina_oldim, инициированной Минздравом, сообщили
в ведомстве.
Шерматов объяснил свой выбор препарата рекомендациями ученых Узбекистана. Он, по словам медиков, безопаснее и эффективнее. Распределение в 3 этапа оказывает меньшее влияние на организм.
Напомним, в начале месяца министр дошкольного образования Агриппина Шин привилась
от коронавируса российской вакциной "Спутник V".
А еще через три недели пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов привился
вакциной ZF-UZ-VAC 2001.