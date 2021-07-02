https://uz.sputniknews.ru/20210702/ministr-narodnogo-obrazovaniya-vaktsinirovalsya-ot-covid-19514453.html

Министр народного образования вакцинировался от COVID

Министр народного образования вакцинировался от COVID

Шерзод Шерматов объяснил свой выбор препарата рекомендациями ученых Узбекистана. Он, по словам медиков, безопаснее и эффективнее. 02.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-02T13:49+0500

2021-07-02T13:49+0500

2021-07-02T14:25+0500

общество

вакцинация от covid-19 в узбекистане

министерство здравоохранения узбекистана

министерство народного образования узбекистана

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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Глава Министерства народного образования Шерзод Шерматов решил вакцинироваться от коронавируса. Сегодня в одной из семейных поликлиник Ташкента чиновник получил первый компонент узбекско-китайской вакцины ZF-UZ-VAC2001. Мероприятие прошло в рамках кампании # men_vaktsina_oldim, инициированной Минздравом, сообщили в ведомстве.Шерматов объяснил свой выбор препарата рекомендациями ученых Узбекистана. Он, по словам медиков, безопаснее и эффективнее. Распределение в 3 этапа оказывает меньшее влияние на организм.Напомним, в начале месяца министр дошкольного образования Агриппина Шин привилась от коронавируса российской вакциной "Спутник V".А еще через три недели пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов привился вакциной ZF-UZ-VAC 2001.

https://uz.sputniknews.ru/20210630/sedmaya-partiya-uzbeksko-kitayskoy-vaktsiny-ot-covid-19-dostavlena-v-tashkent-19470395.html

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вакцинация от covid-19 в узбекистане, министерство здравоохранения узбекистана, министерство народного образования узбекистана