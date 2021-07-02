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Министр народного образования вакцинировался от COVID
Министр народного образования вакцинировался от COVID
Шерзод Шерматов объяснил свой выбор препарата рекомендациями ученых Узбекистана. Он, по словам медиков, безопаснее и эффективнее. 02.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-02T13:49+0500
2021-07-02T14:25+0500
общество
вакцинация от covid-19 в узбекистане
министерство здравоохранения узбекистана
министерство народного образования узбекистана
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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Глава Министерства народного образования Шерзод Шерматов решил вакцинироваться от коронавируса. Сегодня в одной из семейных поликлиник Ташкента чиновник получил первый компонент узбекско-китайской вакцины ZF-UZ-VAC2001. Мероприятие прошло в рамках кампании # men_vaktsina_oldim, инициированной Минздравом, сообщили в ведомстве.Шерматов объяснил свой выбор препарата рекомендациями ученых Узбекистана. Он, по словам медиков, безопаснее и эффективнее. Распределение в 3 этапа оказывает меньшее влияние на организм.Напомним, в начале месяца министр дошкольного образования Агриппина Шин привилась от коронавируса российской вакциной "Спутник V".А еще через три недели пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов привился вакциной ZF-UZ-VAC 2001.
https://uz.sputniknews.ru/20210630/sedmaya-partiya-uzbeksko-kitayskoy-vaktsiny-ot-covid-19-dostavlena-v-tashkent-19470395.html
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вакцинация от covid-19 в узбекистане, министерство здравоохранения узбекистана, министерство народного образования узбекистана

Министр народного образования вакцинировался от COVID

13:49 02.07.2021 (обновлено: 14:25 02.07.2021)
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© Пресс-служба Министерства здравоохранения УзбекистанаМинистр народного образования Узбекистана Шерзод Шерматов вакцинировался от COVID
Министр народного образования Узбекистана Шерзод Шерматов вакцинировался от COVID - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.07.2021
© Пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана
Шерзод Шерматов объяснил свой выбор препарата рекомендациями ученых Узбекистана. Он, по словам медиков, безопаснее и эффективнее.
ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Глава Министерства народного образования Шерзод Шерматов решил вакцинироваться от коронавируса. Сегодня в одной из семейных поликлиник Ташкента чиновник получил первый компонент узбекско-китайской вакцины ZF-UZ-VAC2001. Мероприятие прошло в рамках кампании # men_vaktsina_oldim, инициированной Минздравом, сообщили в ведомстве.
© Пресс-служба Министерства здравоохранения УзбекистанаМинистр народного образования Узбекистана Шерзод Шерматов вакцинировался от COVID
Министр народного образования Узбекистана Шерзод Шерматов вакцинировался от COVID - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.07.2021
Министр народного образования Узбекистана Шерзод Шерматов вакцинировался от COVID
© Пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана
Шерматов объяснил свой выбор препарата рекомендациями ученых Узбекистана. Он, по словам медиков, безопаснее и эффективнее. Распределение в 3 этапа оказывает меньшее влияние на организм.
Седьмая партия узбекско-китайской вакцины ZF-UZ-VAC2001 от COVID-19 доставлена в Ташкент - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.06.2021
Общество
Седьмая партия узбекско-китайской вакцины от COVID-19 доставлена в Ташкент
30 июня, 10:38
0
Напомним, в начале месяца министр дошкольного образования Агриппина Шин привилась от коронавируса российской вакциной "Спутник V".
А еще через три недели пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов привился вакциной ZF-UZ-VAC 2001.
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