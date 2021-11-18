Общество
СМИ Узбекистана и России обменяются опытом борьбы с фейками
13:58 18.11.2021 (обновлено: 14:04 18.11.2021)
© Sputnik / Рамиз БахтияровВторой Российско-узбекский медиафорум
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Участники проанализируют задачи двустороннего сотрудничества в области СМИ, производства и дистрибуции анимационного контента.
ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. В Москве в здании международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня" в эти минуты проходит Второй Российско-узбекский медиафорум. Среди участников - представители ведущих СМИ двух государств, а также чиновники, ответственные за развитие сферы, руководители профильных учебных учреждений.
В Москве с обращением к узбекским коллегам выступят:
Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Бэлла Черкесова;
Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев;
Первый заместитель генерального директора Информационного агентства России ТАСС Михаил Гусман;
Исполнительный директор Ассоциации анимационного кино Ирина Мастусова;
Генеральный директор АО "Союзмультфильм" Борис Машковцев;
Генеральный продюсер видеосервиса Rutube Давид Кочаров.
В Ташкенте в рамках медиа-форума выступят:
Директор Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан Асаджон Ходжаев;
Председатель Национальной телерадиокомпании Алишер Хаджаев;
Председатель Национальной ассоциации электронных средств массовой информации Узбекистана Фирдавс Абдухаликов;
Ректор Университета журналистики и массовых коммуникаций Шерзод Кудратходжа.
На встрече участники проанализируют задачи двустороннего сотрудничества в области СМИ, производства и дистрибуции анимационного контента. Планируется рассмотреть проблему борьбы с распространением недостоверной информации.
В рамках форума состоятся тренинги "Влияние новых информационных технологий на развитие современной журналистики и СМИ. Современные подходы в подготовке квалифицированных кадров в сфере журналистики, массовых коммуникаций и информационных технологий" и "Как интерактивные технологии изменяют мультимедийную журналистику".