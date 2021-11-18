https://uz.sputniknews.ru/20211118/smi-uzbekistana-i-rossii-obmenyayutsya-opytom-borby-s-feykami-21412094.html

СМИ Узбекистана и России обменяются опытом борьбы с фейками

СМИ Узбекистана и России обменяются опытом борьбы с фейками

Участники проанализируют задачи двустороннего сотрудничества в области СМИ, производства и дистрибуции анимационного контента.

2021-11-18T13:58+0500

2021-11-18T13:58+0500

2021-11-18T14:04+0500

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ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. В Москве в здании международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня" в эти минуты проходит Второй Российско-узбекский медиафорум. Среди участников - представители ведущих СМИ двух государств, а также чиновники, ответственные за развитие сферы, руководители профильных учебных учреждений. В Москве с обращением к узбекским коллегам выступят:В Ташкенте в рамках медиа-форума выступят:На встрече участники проанализируют задачи двустороннего сотрудничества в области СМИ, производства и дистрибуции анимационного контента. Планируется рассмотреть проблему борьбы с распространением недостоверной информации.В рамках форума состоятся тренинги "Влияние новых информационных технологий на развитие современной журналистики и СМИ. Современные подходы в подготовке квалифицированных кадров в сфере журналистики, массовых коммуникаций и информационных технологий" и "Как интерактивные технологии изменяют мультимедийную журналистику".

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узбекистан, форум, сми