https://uz.sputniknews.ru/20211118/sporta-bolshe-net-ego-ubilo-lgbt-lobbi-21407807.html

Спорта больше нет: его убило ЛГБТ-лобби

Спорта больше нет: его убило ЛГБТ-лобби

Накануне МОК выступил с инициативой, названной стыдливо "концепцией": речь идет о том, как будет уничтожаться спорт высоких достижений. 18.11.2021, Sputnik Узбекистан

2021-11-18T10:59+0500

2021-11-18T10:59+0500

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Ах нет, не так: МОК выпустил рекомендации, чтобы избежать "дискриминации спортсменов-трансгендеров", создав атмосферу общности и "инклюзивности".Международный олимпийский комитет, которому с момента его основания доверили хранить традиции состязания, скорее всего, под давлением ЛГБТ-лобби впервые официально подтвердил, что результаты соревнований, включение в них спортсменов, подсчет очков — то есть все то, что лежит в фундаменте Игр, — отныне будет оцениваться с позиций "интеграции и недискриминации гендерной идентичности".В МОК отметили, что нынешний подход — результат двухлетней работы с "заинтересованными сторонами".Мы, разумеется, сумели догадаться, кто эти интересанты — это было не очень сложно.Формирование гормонального фона девочек и мальчиков идет главным образом в подростковом возрасте.Мальчики тогда и получают заложенные природой (а еще наследственностью от мамы и папы) иную, чем у девочек, массу мышц, иное развитие строения тела, как и другой уровень физической силы.И это — результат эволюции развития человечества, а не итог инъекций химических препаратов, которые лишь по составу напоминают природные гормоны.На самом же деле эта "химия", вторгаясь в организм спортсмена, приводит его в состояние, очень далекое от равновесия.Как физического, так и ментального.Собственно граница, где спорт разделяют на мужской и женский, проходит по уровню наличия тестостерона в крови: женский организм этот гормон также вырабатывает, но в несопоставимо меньшем количестве.Поэтому атлет, который решил себя внезапно идентифицировать как женщину, автоматически получит стартовые преимущества перед своими соперницами.Первая "ласточка", возвестившая о новой эпохе в спорте, прилетела шесть лет назад: американская спортсменка, решившая сменить гендер, накачанная тестостероном по самые уши, хотела продолжать некоторое время состязаться в женском триатлоне. Получив отказ, она подала в суд, сочтя, что ее дискриминируют по гендерному признаку.В итоге Крис Мосье, совершив переход в мужской гендер, стал соревноваться с теми, чей уровень тестостерона совпадает с его собственным.Имелись и обратные примеры, когда бегунья Кастер Семеня пыталась опротестовать решение Спортивного арбитражного суда, в котором были четко зафиксированы цифры наличия тестостерона в крови легкоатлеток — и те, у кого он был выше, как у Семени, к бегу на определенные дистанции (от 400 метров и больше) не допускались.Теперь, судя по всему, подобная практика, если говорить о содержательной части концепции МОК, будет считаться "дискриминационной" и противоречащей нормам "инклюзивности".И находя эти самые "запрещенные стимуляторы" после закапывания в нос нескольких капель препарата от насморка или приема витаминных комплексов.На основании этих "находок" и неких слов неких "свидетелей" высшие международные чиновники возлагали на целые федерации российского спорта ответственность за, как они говорили, "проведение политики допинга", а за это уже атлеты получали дисквалификацию. Порой на несколько лет.Разрабатывая свою концепцию, согласно которой повышенный уровень тестостерона не может служить основанием для исключения из соревнований, ровно те же международные спортивные чиновники лишали российских атлетов права на исполнение национального гимна и на поднятие российского флага в случае победы, а на командной форме не мог фигурировать русский триколор.Все эти действия совершались — в точном следовании закону классицизма — в одно и то же время и в одном и том же месте.Если это не лицемерие, то что тогда лицемерие?Если это не двойные стандарты, то что тогда двойные стандарты?Да, в коммюнике МОК оговаривается, что вопросы "уровня тестостерона и других гормонов", присущих мужскому и женскому организму, будут решать международные спортивные федерации, но любому здравомыслящему наблюдателю ясно, что там точно не станут возражать против сложившегося вектора.Да, будут сделаны некие декоративные уточнения, но они не изменят установленного МОК положения вещей.Пекинская Олимпиада пройдет еще по старым правилам, а новые нормы новой спортивной этики начнут действовать уже после завершения Игр.Стоит заметить, что в середине сентября появились сообщения, что новая доктрина еще "не проработана" и поэтому будет опубликована лишь после завершения зимних Олимпийских игр.Причины такой спешки могут быть различными, ясно одно: последовательное и постепенное стирание граней между гендерами приведет, и это можно утверждать вполне уверенно, к уничтожению как женского, так и мужского спорта.А если учесть, что эта сфера жизни имеет колоссальное эмоциональное воздействие, обладает огромной медийной силой, то можно ожидать, что стиранием гендерных границ лишь в спорте дело явно не ограничится.Новая реальность не просто постучалась в двери, она уже себя вполне вольготно чувствует в доме, где очень стараются не дать разрушить традиции.Даже если кому-то они кажутся старомодными.Источник: РИА Новости

https://uz.sputniknews.ru/20211010/transgendery-prishli-za-frantsuzskimi-detmi-20845484.html

https://uz.sputniknews.ru/20200910/Zachem-nas-prizyvayut-ustranit-glavnyy-istochnik-neravenstva-14944470.html

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Елена Караева https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/16/19351330_0:0:100:100_100x100_80_0_0_b26f64e2131fae54a474174e52857591.jpg

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