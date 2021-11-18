https://uz.sputniknews.ru/20211118/v-chimgane-jdut-lavin-21410687.html

В Чимгане ждут лавин

В Чимгане ждут лавин

Узгидромет распространил экстренное сообщение

2021-11-18T12:39+0500

2021-11-18T12:39+0500

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общество

узгидромет

лавина

чимган

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ТАШКЕНТ, 18 ноя – Sputnik. Гидрометцентр Узбекистана распространил экстренное предупреждение об опасности схода лавин в урочище "Чимган" 18-19 ноября после сильных снегопадов этой недели."С 08:00 часов 18ноября до 08:00часов 19 ноября 2021 г. по местному времени по урочищу "Чимган" свыше 2000 метров над уровнем моря объявлена лавинная опасность", - говорится в сообщении.Во вторник в Узбекистан вторглись холодные и влажные воздушные массы из центральной части России. Они принесли с собой резкое похолодание, дожди и сильные снегопады.Урочище "Чимган" - популярная зона отдыха и горнолыжный курорт в Узбекистане, расположено в 80 километрах от Ташкента. В декабре 2018 года здесь из-за схода лавины погибли три сноубордиста.

https://uz.sputniknews.ru/20211117/kak-kamchik-ochischayut-ot-snega--video-21385612.html

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узгидромет, лавина, чимган