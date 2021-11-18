https://uz.sputniknews.ru/20211118/v-chimgane-jdut-lavin-21410687.html
В Чимгане ждут лавин
В Чимгане ждут лавин
Узгидромет распространил экстренное сообщение
2021-11-18T12:39+0500
2021-11-18T12:39+0500
2021-11-18T12:46+0500
общество
узгидромет
лавина
чимган
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ТАШКЕНТ, 18 ноя – Sputnik. Гидрометцентр Узбекистана распространил экстренное предупреждение об опасности схода лавин в урочище "Чимган" 18-19 ноября после сильных снегопадов этой недели."С 08:00 часов 18ноября до 08:00часов 19 ноября 2021 г. по местному времени по урочищу "Чимган" свыше 2000 метров над уровнем моря объявлена лавинная опасность", - говорится в сообщении.Во вторник в Узбекистан вторглись холодные и влажные воздушные массы из центральной части России. Они принесли с собой резкое похолодание, дожди и сильные снегопады.Урочище "Чимган" - популярная зона отдыха и горнолыжный курорт в Узбекистане, расположено в 80 километрах от Ташкента. В декабре 2018 года здесь из-за схода лавины погибли три сноубордиста.
https://uz.sputniknews.ru/20211117/kak-kamchik-ochischayut-ot-snega--video-21385612.html
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узгидромет, лавина, чимган
В Чимгане ждут лавин
12:39 18.11.2021 (обновлено: 12:46 18.11.2021)
Узгидромет распространил экстренное сообщение
ТАШКЕНТ, 18 ноя – Sputnik. Гидрометцентр Узбекистана распространил экстренное предупреждение об опасности схода лавин в урочище "Чимган" 18-19 ноября после сильных снегопадов этой недели.
"С 08:00 часов 18ноября до 08:00часов 19 ноября 2021 г. по местному времени по урочищу "Чимган" свыше 2000 метров над уровнем моря объявлена лавинная опасность", - говорится в сообщении
.
Во вторник в Узбекистан вторглись холодные и влажные воздушные массы из центральной части России. Они принесли с собой резкое похолодание, дожди и сильные снегопады.
Урочище "Чимган" - популярная зона отдыха и горнолыжный курорт в Узбекистане, расположено в 80 километрах от Ташкента. В декабре 2018 года здесь из-за схода лавины погибли три сноубордиста.