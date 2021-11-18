https://uz.sputniknews.ru/20211118/v-tashkente-proydet-festival-rossiyskogo-muzeya-sovremennogo-iskusstva-garaj-21411297.html

В Ташкенте пройдет фестиваль российского музея современного искусства "Гараж"

В Ташкенте пройдет фестиваль российского музея современного искусства "Гараж"

Кинопоказы Garage Screen Film Festival станут частью образовательной и инклюзивной программы Самаркандского полумарафона.

2021-11-18T13:19+0500

2021-11-18T13:19+0500

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культура

кино

фестиваль

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ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. В столице состоится фестиваль российского музея современного искусства Garage Screen Film Festival, сообщает пресс-служба Фонда развития культуры и искусства Узбекистана. Мероприятие пройдет в Ташкенте с 19 по 21 ноября в центре документальной фотографии 139 Documentary Center при поддержке фонда. "В этом году программа фестиваля посвящена этике и политике инклюзии - практике, направленной на создание равных условий участия в жизни общества для людей с разным бэкграундом", - информируется в релизе. Отмечается, что кинопоказы Garage Screen Film Festival станут частью образовательной и инклюзивной программы Самаркандского полумарафона. Помимо кинопоказов, в рамках фестиваля также состоится лекция кинокритика Михаила Захарова "От маргиналов к визионерам: история американо-азиатского кино".Фестиваль музея современного искусства "Гараж" ежегодно проводится в городах России и странах СНГ. Он знакомит публику с актуальными кинофильмами, не вышедшими в широкий прокат.

https://uz.sputniknews.ru/20210929/dni-rossiyskogo-kino-proydut-v-uzbekistane-vo-vremya-mejdunarodnogo-kinofestivalya-20693626.html

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