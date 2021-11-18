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В Ташкенте пройдет фестиваль российского музея современного искусства "Гараж"
В Ташкенте пройдет фестиваль российского музея современного искусства "Гараж"
Кинопоказы Garage Screen Film Festival станут частью образовательной и инклюзивной программы Самаркандского полумарафона.
2021-11-18T13:19+0500
2021-11-18T13:23+0500
культура
кино
фестиваль
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ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. В столице состоится фестиваль российского музея современного искусства Garage Screen Film Festival, сообщает пресс-служба Фонда развития культуры и искусства Узбекистана. Мероприятие пройдет в Ташкенте с 19 по 21 ноября в центре документальной фотографии 139 Documentary Center при поддержке фонда. "В этом году программа фестиваля посвящена этике и политике инклюзии - практике, направленной на создание равных условий участия в жизни общества для людей с разным бэкграундом", - информируется в релизе. Отмечается, что кинопоказы Garage Screen Film Festival станут частью образовательной и инклюзивной программы Самаркандского полумарафона. Помимо кинопоказов, в рамках фестиваля также состоится лекция кинокритика Михаила Захарова "От маргиналов к визионерам: история американо-азиатского кино".Фестиваль музея современного искусства "Гараж" ежегодно проводится в городах России и странах СНГ. Он знакомит публику с актуальными кинофильмами, не вышедшими в широкий прокат.
https://uz.sputniknews.ru/20210929/dni-rossiyskogo-kino-proydut-v-uzbekistane-vo-vremya-mejdunarodnogo-kinofestivalya-20693626.html
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кино, фестиваль

В Ташкенте пройдет фестиваль российского музея современного искусства "Гараж"

13:19 18.11.2021 (обновлено: 13:23 18.11.2021)
© Sputnik / Рамиз БахтияровКинокамера для документальной съемки
Кинокамера для документальной съемки - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.11.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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В рамках программы фестиваля состоятся кинопоказы фильмов, не вошедших в широкий показ, а также лекция известного кинокритика.
ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. В столице состоится фестиваль российского музея современного искусства Garage Screen Film Festival, сообщает пресс-служба Фонда развития культуры и искусства Узбекистана.
Мероприятие пройдет в Ташкенте с 19 по 21 ноября в центре документальной фотографии 139 Documentary Center при поддержке фонда.
"В этом году программа фестиваля посвящена этике и политике инклюзии - практике, направленной на создание равных условий участия в жизни общества для людей с разным бэкграундом", - информируется в релизе.
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Отмечается, что кинопоказы Garage Screen Film Festival станут частью образовательной и инклюзивной программы Самаркандского полумарафона. Помимо кинопоказов, в рамках фестиваля также состоится лекция кинокритика Михаила Захарова "От маргиналов к визионерам: история американо-азиатского кино".
Фестиваль музея современного искусства "Гараж" ежегодно проводится в городах России и странах СНГ. Он знакомит публику с актуальными кинофильмами, не вышедшими в широкий прокат.
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