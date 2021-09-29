https://uz.sputniknews.ru/20210929/dni-rossiyskogo-kino-proydut-v-uzbekistane-vo-vremya-mejdunarodnogo-kinofestivalya-20693626.html
Кинофестиваль в Ташкенте: узбекистанцы увидят лучшие российские фильмы
Кинофестиваль в Ташкенте: узбекистанцы увидят лучшие российские фильмы
Российская секция включит в себя показы отечественных фильмов, деловую программу и мастер-классы, а также открытие филиала ВГИКа в Ташкенте. 29.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-29T13:15+0500
2021-09-29T13:15+0500
2021-09-29T14:42+0500
ташкентский международный кинофестиваль "жемчужина шелкового пути"
кино
фестиваль
фильмы
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ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Дни российского кино пройдут в республике с 29 сентября по 2 октября в рамках Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина Шелкового пути", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. Мероприятие стартует при поддержке "Роскино" и продюсера Тимура Бекмамбетова, а специальным гостем станет Никита Михалков.Российская секция включит в себя показы отечественных фильмов, деловую программу и мастер-классы, а также открытие филиала ВГИКа в Ташкенте. По словам главы "Роскино" Евгении Марковой, Ташкентский фестиваль станет первым и масштабным мероприятием для кино в постковидное время. Посол туризма Узбекистана в зарубежных странах Тимур Бекмамбетов, в свою очередь заявил, что рад вернуться в Узбекистан, где он начинал свой профессиональный путь в кино.В программу Дней российского кино вошли следующие кинокартины: биографическая драма "Доктор Лиза" Оксаны Карас с Чулпан Хаматовой в главной роли, военный экшн Бекмамбетова "Девятаев" и блокбастер Олега Трофима "Майор Гром: Чумной доктор".Среди других работ заявлена сказка Олега Погодина "Конек-Горбунок", а также история о преданной собаке "Пальма" Александра Домогарова-младшего, семейная комедия Ильи Аксенова "Родные" с Сергеем Буруновым и певицей Монеточкой в главных ролях и спортивная драма "Белый снег", основанная на реальных событиях.Дни российского кино в Узбекистане пройдут при поддержке "Роскино", Russian Film Festival, режиссера и продюсера Тимура Бекмамбетова, при участии Министерства культуры РФ и Фонда кино. Российскую делегацию принял гендиректор Агентства кинематографии республики Фирдавс Абдухаликов.
https://uz.sputniknews.ru/20210929/uzbekskiy-film-rassvet-jemchujiny-vostoka-pokajut-po-rossiyskomu-tv-20686348.html
https://uz.sputniknews.ru/20210928/timur-bekmambetov-podelilsya-vospominaniyami-o-legendarnom-kinofestivale-v-tashkente---20681667.html
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кино, фестиваль, фильмы
Кинофестиваль в Ташкенте: узбекистанцы увидят лучшие российские фильмы
13:15 29.09.2021 (обновлено: 14:42 29.09.2021)
Российская секция включит в себя показы отечественных фильмов, деловую программу и мастер-классы, а также открытие филиала ВГИКа в Ташкенте.
ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Дни российского кино пройдут в республике с 29 сентября по 2 октября в рамках Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина Шелкового пути", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. Мероприятие стартует при поддержке "Роскино" и продюсера Тимура Бекмамбетова, а специальным гостем станет Никита Михалков.
Российская секция включит в себя показы отечественных фильмов, деловую программу и мастер-классы, а также открытие филиала ВГИКа в Ташкенте.
По словам главы "Роскино" Евгении Марковой, Ташкентский фестиваль станет первым и масштабным мероприятием для кино в постковидное время.
Посол туризма Узбекистана в зарубежных странах Тимур Бекмамбетов, в свою очередь заявил, что рад вернуться в Узбекистан, где он начинал свой профессиональный путь в кино.
Надеюсь, что кинопоказы, круглые столы и мастер-классы, которые мы организуем в рамках российской секции, не только дадут импульс сотрудничеству между индустриями наших стран, но и вдохновят талантливых ребят попробовать себя на этом профессиональном поприще.
Тимур Бекмамбетов
Кинорежиссер, продюсер, клипмейкер
В программу Дней российского кино вошли следующие кинокартины: биографическая драма "Доктор Лиза" Оксаны Карас с Чулпан Хаматовой в главной роли, военный экшн Бекмамбетова "Девятаев" и блокбастер Олега Трофима "Майор Гром: Чумной доктор".
Среди других работ заявлена сказка Олега Погодина "Конек-Горбунок", а также история о преданной собаке "Пальма" Александра Домогарова-младшего, семейная комедия Ильи Аксенова "Родные" с Сергеем Буруновым и певицей Монеточкой в главных ролях и спортивная драма "Белый снег", основанная на реальных событиях.
Дни российского кино в Узбекистане пройдут при поддержке "Роскино", Russian Film Festival, режиссера и продюсера Тимура Бекмамбетова, при участии Министерства культуры РФ и Фонда кино. Российскую делегацию принял гендиректор Агентства кинематографии республики Фирдавс Абдухаликов.