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Открытие Ташкентского международного кинофестиваля Жемчужина Шелкового пути - Sputnik Узбекистан, 1920
Ташкентский международный кинофестиваль "Жемчужина Шелкового пути"
В Ташкенте стартовал легендарный возрожденный фестиваль киноискусства. Мероприятие пройдет в столице с 28 сентября по 3 октября. Впервые кинофестиваль был проведен в Узбекистане в 1968 году. Он стал крупнейшим в мире форумом кинематографии стран Азии, Африки и Латинской Америки.
https://uz.sputniknews.ru/20210929/dni-rossiyskogo-kino-proydut-v-uzbekistane-vo-vremya-mejdunarodnogo-kinofestivalya-20693626.html
Кинофестиваль в Ташкенте: узбекистанцы увидят лучшие российские фильмы
Кинофестиваль в Ташкенте: узбекистанцы увидят лучшие российские фильмы
Российская секция включит в себя показы отечественных фильмов, деловую программу и мастер-классы, а также открытие филиала ВГИКа в Ташкенте. 29.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-29T13:15+0500
2021-09-29T14:42+0500
ташкентский международный кинофестиваль "жемчужина шелкового пути"
кино
фестиваль
фильмы
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ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Дни российского кино пройдут в республике с 29 сентября по 2 октября в рамках Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина Шелкового пути", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. Мероприятие стартует при поддержке "Роскино" и продюсера Тимура Бекмамбетова, а специальным гостем станет Никита Михалков.Российская секция включит в себя показы отечественных фильмов, деловую программу и мастер-классы, а также открытие филиала ВГИКа в Ташкенте. По словам главы "Роскино" Евгении Марковой, Ташкентский фестиваль станет первым и масштабным мероприятием для кино в постковидное время. Посол туризма Узбекистана в зарубежных странах Тимур Бекмамбетов, в свою очередь заявил, что рад вернуться в Узбекистан, где он начинал свой профессиональный путь в кино.В программу Дней российского кино вошли следующие кинокартины: биографическая драма "Доктор Лиза" Оксаны Карас с Чулпан Хаматовой в главной роли, военный экшн Бекмамбетова "Девятаев" и блокбастер Олега Трофима "Майор Гром: Чумной доктор".Среди других работ заявлена сказка Олега Погодина "Конек-Горбунок", а также история о преданной собаке "Пальма" Александра Домогарова-младшего, семейная комедия Ильи Аксенова "Родные" с Сергеем Буруновым и певицей Монеточкой в главных ролях и спортивная драма "Белый снег", основанная на реальных событиях.Дни российского кино в Узбекистане пройдут при поддержке "Роскино", Russian Film Festival, режиссера и продюсера Тимура Бекмамбетова, при участии Министерства культуры РФ и Фонда кино. Российскую делегацию принял гендиректор Агентства кинематографии республики Фирдавс Абдухаликов.
https://uz.sputniknews.ru/20210929/uzbekskiy-film-rassvet-jemchujiny-vostoka-pokajut-po-rossiyskomu-tv-20686348.html
https://uz.sputniknews.ru/20210928/timur-bekmambetov-podelilsya-vospominaniyami-o-legendarnom-kinofestivale-v-tashkente---20681667.html
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кино, фестиваль, фильмы

Кинофестиваль в Ташкенте: узбекистанцы увидят лучшие российские фильмы

13:15 29.09.2021 (обновлено: 14:42 29.09.2021)
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© SputnikДни российского кино пройдут в Узбекистане во время международного кинофестиваля
Дни российского кино пройдут в Узбекистане во время международного кинофестиваля - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.09.2021
© Sputnik
Российская секция включит в себя показы отечественных фильмов, деловую программу и мастер-классы, а также открытие филиала ВГИКа в Ташкенте.
ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Дни российского кино пройдут в республике с 29 сентября по 2 октября в рамках Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина Шелкового пути", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. Мероприятие стартует при поддержке "Роскино" и продюсера Тимура Бекмамбетова, а специальным гостем станет Никита Михалков.
Пульт от телевизора - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.09.2021
Ташкентский международный кинофестиваль "Жемчужина Шелкового пути"
Узбекский фильм "Рассвет жемчужины Востока" покажут по российскому ТВ
09:21
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Российская секция включит в себя показы отечественных фильмов, деловую программу и мастер-классы, а также открытие филиала ВГИКа в Ташкенте.
По словам главы "Роскино" Евгении Марковой, Ташкентский фестиваль станет первым и масштабным мероприятием для кино в постковидное время.
Посол туризма Узбекистана в зарубежных странах Тимур Бекмамбетов, в свою очередь заявил, что рад вернуться в Узбекистан, где он начинал свой профессиональный путь в кино.

Надеюсь, что кинопоказы, круглые столы и мастер-классы, которые мы организуем в рамках российской секции, не только дадут импульс сотрудничеству между индустриями наших стран, но и вдохновят талантливых ребят попробовать себя на этом профессиональном поприще.

Режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов - Sputnik Узбекистан
Тимур Бекмамбетов
Кинорежиссер, продюсер, клипмейкер
В программу Дней российского кино вошли следующие кинокартины: биографическая драма "Доктор Лиза" Оксаны Карас с Чулпан Хаматовой в главной роли, военный экшн Бекмамбетова "Девятаев" и блокбастер Олега Трофима "Майор Гром: Чумной доктор".
Среди других работ заявлена сказка Олега Погодина "Конек-Горбунок", а также история о преданной собаке "Пальма" Александра Домогарова-младшего, семейная комедия Ильи Аксенова "Родные" с Сергеем Буруновым и певицей Монеточкой в главных ролях и спортивная драма "Белый снег", основанная на реальных событиях.
Режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.09.2021
Ташкентский международный кинофестиваль "Жемчужина Шелкового пути"
Тимур Бекмамбетов поделился воспоминаниями о легендарном кинофестивале в Ташкенте
Вчера, 16:57
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Дни российского кино в Узбекистане пройдут при поддержке "Роскино", Russian Film Festival, режиссера и продюсера Тимура Бекмамбетова, при участии Министерства культуры РФ и Фонда кино. Российскую делегацию принял гендиректор Агентства кинематографии республики Фирдавс Абдухаликов.
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