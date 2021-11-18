https://uz.sputniknews.ru/20211118/v-tashkentskoy-oblasti-zaderjany-sotrudniki-krupnogo-stolichnogo-predpriyatiya-21405248.html

В Ташкентской области задержаны сотрудники крупного столичного предприятия

В Ташкентской области задержаны сотрудники крупного столичного предприятия

Против работников предприятия возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса Узбекистана. Ведется следствие.

2021-11-18T09:32+0500

2021-11-18T09:32+0500

2021-11-18T10:48+0500

общество

взятка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/19/20230840_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_35dcd8aec4b4be251e2b457675ba5db4.jpg

ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Под столицей Узбекистана задержаны сотрудники Алмалыкского филиала "Тошкент сув таъминоти" при получении взятки, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. По данным ведомства, работники предприятия потребовали от учредителя ООО F.L. $2 тысячи за свои услуги. В обмен на деньги они условились не включать в базу данных протокол за воду, использованную при строительстве торгового центра.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки". Расследование продолжается.

https://uz.sputniknews.ru/20210809/v-andijane-pri-poluchenii-vzyatki-zaderjan-krupnyy-chinovnik---za-uslug-on-prosil-50-tysyach-20008740.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

взятка