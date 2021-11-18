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В Ташкентской области задержаны сотрудники крупного столичного предприятия
В Ташкентской области задержаны сотрудники крупного столичного предприятия
Против работников предприятия возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса Узбекистана. Ведется следствие.
2021-11-18T09:32+0500
2021-11-18T10:48+0500
общество
взятка
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ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Под столицей Узбекистана задержаны сотрудники Алмалыкского филиала "Тошкент сув таъминоти" при получении взятки, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. По данным ведомства, работники предприятия потребовали от учредителя ООО F.L. $2 тысячи за свои услуги. В обмен на деньги они условились не включать в базу данных протокол за воду, использованную при строительстве торгового центра.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки". Расследование продолжается.
https://uz.sputniknews.ru/20210809/v-andijane-pri-poluchenii-vzyatki-zaderjan-krupnyy-chinovnik---za-uslug-on-prosil-50-tysyach-20008740.html
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взятка

В Ташкентской области задержаны сотрудники крупного столичного предприятия

09:32 18.11.2021 (обновлено: 10:48 18.11.2021)
© Pexels / Karolina Grabowska Взятка
Взятка - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.11.2021
© Pexels / Karolina Grabowska
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По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки". Ведется следствие.
ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Под столицей Узбекистана задержаны сотрудники Алмалыкского филиала "Тошкент сув таъминоти" при получении взятки, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
Денежные купюры и монеты разных стран - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.08.2021
Общество
В Андижане при получении взятки задержан крупный чиновник — за услугу он просил $50 тысяч
9 августа, 17:46
По данным ведомства, работники предприятия потребовали от учредителя ООО F.L. $2 тысячи за свои услуги. В обмен на деньги они условились не включать в базу данных протокол за воду, использованную при строительстве торгового центра.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки". Расследование продолжается.
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