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ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА: Второй Российско-узбекский медиафорум - LIVE
ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА: Второй Российско-узбекский медиафорум - LIVE
В Москве в здании международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня" в эти минуты проходит Второй Российско-узбекский медиафорум.
2021-11-18T14:26+0500
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видео
мультимедиа
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МИА "Россия сегодня" - международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Спорт РИА Новости, Недвижимость РИА Новости, Прайм, Рейтинг РИА Новости, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
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СПУТНИК_LIVE: Второй Российско-узбекский медиафорум в формате видеомоста Москва – Ташкент
СПУТНИК_LIVE: Второй Российско-узбекский медиафорум в формате видеомоста Москва – Ташкент
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мультимедиа , видео

ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА: Второй Российско-узбекский медиафорум - LIVE

14:26 18.11.2021 (обновлено: 14:44 18.11.2021)
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В Москве в здании международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня" в эти минуты проходит Второй Российско-узбекский медиафорум.
МИА "Россия сегодня" - международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события.
МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Спорт РИА Новости, Недвижимость РИА Новости, Прайм, Рейтинг РИА Новости, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
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