https://uz.sputniknews.ru/20211118/vtoroy-rossiysko-uzbekskiy-mediaforum---live-21413319.html
ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА: Второй Российско-узбекский медиафорум - LIVE
ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА: Второй Российско-узбекский медиафорум - LIVE
В Москве в здании международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня" в эти минуты проходит Второй Российско-узбекский медиафорум.
2021-11-18T14:26+0500
2021-11-18T14:26+0500
2021-11-18T14:44+0500
видео
мультимедиа
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МИА "Россия сегодня" - международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Спорт РИА Новости, Недвижимость РИА Новости, Прайм, Рейтинг РИА Новости, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
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MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/12/21413501_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_954f69533d0a96a8c69290f76ed47609.jpg
СПУТНИК_LIVE: Второй Российско-узбекский медиафорум в формате видеомоста Москва – Ташкент
СПУТНИК_LIVE: Второй Российско-узбекский медиафорум в формате видеомоста Москва – Ташкент
2021-11-18T14:26+0500
true
PT1S
Sputnik Узбекистан
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Sputnik Узбекистан
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MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа , видео
ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА: Второй Российско-узбекский медиафорум - LIVE
14:26 18.11.2021 (обновлено: 14:44 18.11.2021)
В Москве в здании международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня" в эти минуты проходит Второй Российско-узбекский медиафорум.
МИА "Россия сегодня" - международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события.
МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Спорт РИА Новости, Недвижимость РИА Новости, Прайм, Рейтинг РИА Новости, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.