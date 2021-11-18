https://uz.sputniknews.ru/20211118/vtoroy-rossiysko-uzbekskiy-mediaforum---live-21413319.html

ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА: Второй Российско-узбекский медиафорум - LIVE

ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА: Второй Российско-узбекский медиафорум - LIVE

В Москве в здании международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня" в эти минуты проходит Второй Российско-узбекский медиафорум.

2021-11-18T14:26+0500

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видео

мультимедиа

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МИА "Россия сегодня" - международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Спорт РИА Новости, Недвижимость РИА Новости, Прайм, Рейтинг РИА Новости, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.

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СПУТНИК_LIVE: Второй Российско-узбекский медиафорум в формате видеомоста Москва – Ташкент СПУТНИК_LIVE: Второй Российско-узбекский медиафорум в формате видеомоста Москва – Ташкент 2021-11-18T14:26+0500 true PT1S

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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