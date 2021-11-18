https://uz.sputniknews.ru/20211118/zolotonosnaya-tragediya-v-uzbekistane-pogibli-chetyre-chernyx-staratelya-21404690.html
"Золотоносная" трагедия: в Узбекистане погибли четыре черных старателя
"Золотоносная" трагедия: в Узбекистане погибли четыре черных старателя
Нелегальная добыча драгметаллов в промышленных местах становится большой проблемой в Узбекистане.
2021-11-18T09:04+0500
2021-11-18T09:04+0500
2021-11-18T11:33+0500
происшествия
узбекистан
золото
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ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Четверо мужчин погибли во время добычи золота на нелегальном прииске в Навоийской области Узбекистана. Трагедия произошла на территории Канимехского района. Граждане нелегально занимались добычей рассыпного золота. Однако в какой-то момент почва обрушилась, и их завалило грунтом. "В результате ЧП четверо граждан погибли на месте происшествия", — сообщили в МЧС. Сколько всего было черных старателей, не указывается.Генпрокуратура проводит доследственную проверку по факту организации незаконной добычи золота.Этим летом сотрудники полиции Самаркандской области задержали группу из шести человек по подозрению в незаконной добыче золота. Еще четверо мужчин погибли, трое пострадали от выхлопных газов во время нелегальной добычи золота в шахте в Навоийской области.
https://uz.sputniknews.ru/20211029/uzbekistan-menyaet-poryadok-nalogooblojeniya-na-polzovanie-nedrami-21149953.html
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узбекистан, золото
"Золотоносная" трагедия: в Узбекистане погибли четыре черных старателя 09:04 18.11.2021 (обновлено: 11:33 18.11.2021)
Нелегальная добыча драгоценных металлов в промышленных местах становится большой проблемой в Узбекистане.
ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Четверо мужчин погибли во время добычи золота на нелегальном прииске в Навоийской области Узбекистана.
Трагедия произошла на территории Канимехского района. Граждане нелегально занимались добычей рассыпного золота. Однако в какой-то момент почва обрушилась, и их завалило грунтом.
"В результате ЧП четверо граждан погибли на месте происшествия", —
сообщили
в МЧС. Сколько всего было черных старателей, не указывается.
Генпрокуратура проводит доследственную проверку по факту организации незаконной добычи золота.
Добыча золота регулируется законом
Ранее несанкционированная добыча драгоценных металлов приобрела в Узбекистане системный характер в местах их промышленной добычи.
Фиксируются в том числе факты телесных повреждений и смертельные случаи при нелегальной добыче золота.
С 1 марта 2019 года президент Шавкат Мирзиёев разрешил добывать драгметаллы старателям, в том числе физическим лицам.
Однако правоохранители продолжают регулярно сообщать о случаях задержания черных старателей.
Этим летом сотрудники полиции Самаркандской области задержали группу из шести человек по подозрению в незаконной добыче золота.
Еще четверо мужчин погибли, трое пострадали от выхлопных газов во время нелегальной добычи золота в шахте в Навоийской области.