https://uz.sputniknews.ru/20211118/zolotonosnaya-tragediya-v-uzbekistane-pogibli-chetyre-chernyx-staratelya-21404690.html

"Золотоносная" трагедия: в Узбекистане погибли четыре черных старателя

"Золотоносная" трагедия: в Узбекистане погибли четыре черных старателя

Нелегальная добыча драгметаллов в промышленных местах становится большой проблемой в Узбекистане.

2021-11-18T09:04+0500

2021-11-18T09:04+0500

2021-11-18T11:33+0500

происшествия

узбекистан

золото

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ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Четверо мужчин погибли во время добычи золота на нелегальном прииске в Навоийской области Узбекистана. Трагедия произошла на территории Канимехского района. Граждане нелегально занимались добычей рассыпного золота. Однако в какой-то момент почва обрушилась, и их завалило грунтом. "В результате ЧП четверо граждан погибли на месте происшествия", — сообщили в МЧС. Сколько всего было черных старателей, не указывается.Генпрокуратура проводит доследственную проверку по факту организации незаконной добычи золота.Этим летом сотрудники полиции Самаркандской области задержали группу из шести человек по подозрению в незаконной добыче золота. Еще четверо мужчин погибли, трое пострадали от выхлопных газов во время нелегальной добычи золота в шахте в Навоийской области.

https://uz.sputniknews.ru/20211029/uzbekistan-menyaet-poryadok-nalogooblojeniya-na-polzovanie-nedrami-21149953.html

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узбекистан, золото