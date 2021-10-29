https://uz.sputniknews.ru/20211029/uzbekistan-menyaet-poryadok-nalogooblojeniya-na-polzovanie-nedrami-21149953.html
Узбекистан меняет порядок налогообложения за пользование недрами
Узбекистан меняет порядок налогообложения за пользование недрами
По отдельным видам металлов предлагается применять цены Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов (LBMA) и Лондонской биржи металлов (LME). 29.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-29T13:41+0500
2021-10-29T13:41+0500
2021-10-29T13:59+0500
экономика
узбекистан
налоги
полезные ископаемые
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ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. В Узбекистане вынесли на общественное обсуждение законопроект "О внесении изменения и дополнений в Налоговый кодекс РУз, в связи с совершенствованием налогообложения недропользователей".Проект разработан Минфином с целью дальнейшего стимулирования геологоразведочных работ. В частности, предусматривается совершенствование порядка исчисления налога за пользование недрами:По углеводородам и металлам вводится особенный порядок определения налоговой базы. При этом по отдельным видам металлов предлагается применять цены Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов (LBMA) и Лондонской биржи металлов (LME).Вместе с тем, налоговая база определяется:Кроме того, налоговые ставки унифицированы и сгруппированы, а по отдельным видам полезных ископаемых налоговые ставки снижены. Снижение налоговых ставок позволит с точки зрения добычи обеспечить разработку месторождений с низким содержанием полезных ископаемых и увеличить их рентабельность.Вводится специальный рентный налогРентный налог на добычу полезных ископаемых предлагается для юрлиц, осуществляющих добычу углеводородов, драгоценных, цветных и радиоактивных металлов, редких и редкоземельных элементов.В Минфине считают, что введение налога на рентный доход в совокупности с низкими ставками налога за пользование недрами позволит инвесторам возместить все капитальные расходы и требуемую доходность по инвестициям (не используя высокие налоговые ставки в начале добычи).При этом рентный доход определяется в рамках деятельности по добыче металлов или углеводородного сырья, прошедших первичную обработку (первичную промысловую переработку, обогащение руды) и пригодных к реализации.Стимулы для иностранных инвесторовПредприятиям с иностранными инвестициями, являющимися плательщиками специального рентного налога на добычу полезных ископаемых предоставлено право вести налоговый учет в целях налогообложения в долларах.Проект направлен на повышение инвестиционной привлекательности для иностранных добывающих компаний на проведение геологоразведочных работ в Узбекистане, а также обеспечение разработки месторождений с низким содержанием полезных ископаемых (за счет обеспечения их рентабельности за счет снижения ставок налога за пользование недрами).При разработке проекта изучался международный опыт и привлекались эксперты международных финансовых институтов (МВФ, ЕБРР).
https://uz.sputniknews.ru/20211007/v-uzbekistane-nachnut-stimulirovat-geologorazvedku-i-dobychu-poleznyx-iskopaemyx-20811499.html
https://uz.sputniknews.ru/20210825/vse-uchityvat-nichego-ne-pryatat--opredelen-poryadok-dobychi-dragotsennyx-kamney-i-metallov-20228359.html
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узбекистан, налоги, полезные ископаемые
Узбекистан меняет порядок налогообложения за пользование недрами
13:41 29.10.2021 (обновлено: 13:59 29.10.2021)
По отдельным видам металлов предлагается применять цены Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов (LBMA) и Лондонской биржи металлов (LME).
ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik.
В Узбекистане вынесли на общественное обсуждение законопроект
"О внесении изменения и дополнений в Налоговый кодекс РУз, в связи с совершенствованием налогообложения недропользователей".
Проект разработан Минфином с целью дальнейшего стимулирования геологоразведочных работ. В частности, предусматривается совершенствование порядка исчисления налога за пользование недрами:
уточняется порядок определения объема добытого полезного ископаемого;
по всем видам полезных ископаемых (за исключением углеводородов и металлов) сохраняется порядок определения налоговой базы исходя из средневзвешенной цены реализации.
По углеводородам и металлам вводится особенный порядок определения налоговой базы. При этом по отдельным видам металлов предлагается применять цены Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов (LBMA) и Лондонской биржи металлов (LME).
Вместе с тем, налоговая база определяется:
при переработке добытого природного газа и (или) нефти — исходя из цены реализации полученных из этих полезных ископаемых продуктов за вычетом расходов, понесенных налогоплательщиком на их первичную обработку, переработку и транспортировку;
по золоту, серебру, платине, палладию, меди, цинку, свинцу и молибдену, котируемые на Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов и Лондонской биржи металлов — исходя из среднеарифметической биржевой цены;
по остальным металлам — исходя из средневзвешенной цены реализации этого полезного ископаемого, а при его обработке (обогащении), переработке и (или) транспортировке за вычетом данных расходов.
Кроме того, налоговые ставки унифицированы и сгруппированы, а по отдельным видам полезных ископаемых налоговые ставки снижены. Снижение налоговых ставок позволит с точки зрения добычи обеспечить разработку месторождений с низким содержанием полезных ископаемых и увеличить их рентабельность.
Вводится специальный рентный налог
Рентный налог на добычу полезных ископаемых предлагается для юрлиц, осуществляющих добычу углеводородов, драгоценных, цветных и радиоактивных металлов, редких и редкоземельных элементов.
В Минфине считают, что введение налога на рентный доход в совокупности с низкими ставками налога за пользование недрами позволит инвесторам возместить все капитальные расходы и требуемую доходность по инвестициям (не используя высокие налоговые ставки в начале добычи).
При этом рентный доход определяется в рамках деятельности по добыче металлов или углеводородного сырья, прошедших первичную обработку (первичную промысловую переработку, обогащение руды) и пригодных к реализации.
Стимулы для иностранных инвесторов
Предприятиям с иностранными инвестициями, являющимися плательщиками специального рентного налога на добычу полезных ископаемых предоставлено право вести налоговый учет в целях налогообложения в долларах.
Проект направлен на повышение инвестиционной привлекательности для иностранных добывающих компаний на проведение геологоразведочных работ в Узбекистане, а также обеспечение разработки месторождений с низким содержанием полезных ископаемых (за счет обеспечения их рентабельности за счет снижения ставок налога за пользование недрами).
При разработке проекта изучался международный опыт и привлекались эксперты международных финансовых институтов (МВФ, ЕБРР).