Самые забавные фото животных этого года

Кенгуриное танго. На самом деле, конечно, эти два самца западного серого кенгуру дерутся. Примечательно, что в драках друг с другом кенгуру редко используют нижние конечности, чаще "боксируют" более слабыми верхними, а удары мощными нижними конечностями "приберегают" для хищников.