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Самые забавные фото животных этого года
Самые забавные фото животных этого года
Прятки с медведем, кенгуриное танго и голубь в маске - победители конкурса смешных снимков животных в фотоподборке Sputnik.
2021-11-19T22:00+0500
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фото
конкурс
животные
победители
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фото, конкурс, животные, победители

Самые забавные фото животных этого года

22:00 19.11.2021
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Прятки с медведем, кенгуриное танго и голубь в маске — победители конкурса смешных снимков животных в фотоподборке Sputnik.
© Foto : Ken Jensen / Comedy Wildlife Photography Awards 2021

Победитель конкурса Comedy Wildlife Photo Awards 2021 — золотая шелковистая обезьяна из провинции Юньнань в Китае. Конкурс проводится с 2015 года.

Победитель конкурса Comedy Wildlife Photo Awards 2021 — золотая шелковистая обезьяна из провинции Юньнань в Китае. Конкурс проводится с 2015 года. - Sputnik Узбекистан
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© Foto : Ken Jensen / Comedy Wildlife Photography Awards 2021

Победитель конкурса Comedy Wildlife Photo Awards 2021 — золотая шелковистая обезьяна из провинции Юньнань в Китае. Конкурс проводится с 2015 года.

© Foto : Art Trevino / Comedy Wildlife Photography Awards 2021

Иллюстрация к легенде о Давиде и Голиафе -—луговая собачка защищается от американского белоголового орлана. Главная цель конкурса -—напомнить людям о необходимости беречь природу.

Иллюстрация к легенде о Давиде и Голиафе -—луговая собачка защищается от американского белоголового орлана. Главная цель конкурса -—напомнить людям о необходимости беречь природу. - Sputnik Узбекистан
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© Foto : Art Trevino / Comedy Wildlife Photography Awards 2021

Иллюстрация к легенде о Давиде и Голиафе -—луговая собачка защищается от американского белоголового орлана. Главная цель конкурса -—напомнить людям о необходимости беречь природу.

© Foto : Jakub Hodan / Comedy Wildlife Photography Awards 2021

Этот носач просто чешет нос или целует дерево? В 2021 году в конкурсе участвовало более 7 тысяч фотографий.

Этот носач просто чешет нос или целует дерево? В 2021 году в конкурсе участвовало более 7 тысяч фотографий. - Sputnik Узбекистан
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© Foto : Jakub Hodan / Comedy Wildlife Photography Awards 2021

Этот носач просто чешет нос или целует дерево? В 2021 году в конкурсе участвовало более 7 тысяч фотографий.

© Foto : Chu Han Lin / Comedy Wildlife Photography Awards 2021Снимок See who jumps high тайваньского фотографа Chu Han Lin, высоко оцененный в конкурсе 2021 The Comedy Wildlife Photography Awards.
Снимок See who jumps high тайваньского фотографа Chu Han Lin, высоко оцененный в конкурсе 2021 The Comedy Wildlife Photography Awards - Sputnik Узбекистан
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© Foto : Chu Han Lin / Comedy Wildlife Photography Awards 2021
Снимок See who jumps high тайваньского фотографа Chu Han Lin, высоко оцененный в конкурсе 2021 The Comedy Wildlife Photography Awards.
© Foto : Jan Piecha / Comedy Wildlife Photography Awards 2021

Енотики секретничают.

Енотики секретничают. - Sputnik Узбекистан
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© Foto : Jan Piecha / Comedy Wildlife Photography Awards 2021

Енотики секретничают.

© Foto : Lea Scaddan / Comedy Wildlife Photography Awards 2021

Кенгуриное танго. На самом деле, конечно, эти два самца западного серого кенгуру дерутся. Примечательно, что в драках друг с другом кенгуру редко используют нижние конечности, чаще "боксируют" более слабыми верхними, а удары мощными нижними конечностями "приберегают" для хищников.

Кенгуриное танго. На самом деле, конечно, эти два самца западного серого кенгуру дерутся. Примечательно, что в драках друг с другом кенгуру редко используют нижние конечности, чаще &quot;боксируют&quot; более слабыми верхними, а удары мощными нижними конечностями &quot;приберегают&quot; для хищников. - Sputnik Узбекистан
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© Foto : Lea Scaddan / Comedy Wildlife Photography Awards 2021

Кенгуриное танго. На самом деле, конечно, эти два самца западного серого кенгуру дерутся. Примечательно, что в драках друг с другом кенгуру редко используют нижние конечности, чаще "боксируют" более слабыми верхними, а удары мощными нижними конечностями "приберегают" для хищников.

© Foto : Vicki Jauron / Comedy Wildlife Photography Awards 2021

Слоненок радуется грязевой ванне на озере Кариба в Зимбабве.

Слоненок радуется грязевой ванне на озере Кариба в Зимбабве. - Sputnik Узбекистан
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© Foto : Vicki Jauron / Comedy Wildlife Photography Awards 2021

Слоненок радуется грязевой ванне на озере Кариба в Зимбабве.

© Foto : Pal Marchhart / Comedy Wildlife Photography Awards 2021

Медвежонок играет в прятки.

Медвежонок играет в прятки. - Sputnik Узбекистан
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© Foto : Pal Marchhart / Comedy Wildlife Photography Awards 2021

Медвежонок играет в прятки.

© Foto : Chee Kee Teo / Comedy Wildlife Photography Awards 2021

"Мама, пусти!" Выдра учит детеныша плавать.

&quot;Мама, пусти!&quot; Выдра учит детеныша плавать. - Sputnik Узбекистан
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© Foto : Chee Kee Teo / Comedy Wildlife Photography Awards 2021

"Мама, пусти!" Выдра учит детеныша плавать.

© Foto : John Speirs / Comedy Wildlife Photography Awards 2021

Даже голуби против COVID-19 и носят маски. Фотография Джона Спирса получила приз зрительских симпатий.

Даже голуби против COVID-19 и носят маски. Фотография Джона Спирса получила приз зрительских симпатий. - Sputnik Узбекистан
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© Foto : John Speirs / Comedy Wildlife Photography Awards 2021

Даже голуби против COVID-19 и носят маски. Фотография Джона Спирса получила приз зрительских симпатий.

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