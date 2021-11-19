Самые забавные фото животных этого года

Победитель конкурса Comedy Wildlife Photo Awards 2021 — золотая шелковистая обезьяна из провинции Юньнань в Китае. Конкурс проводится с 2015 года.
Победитель конкурса Comedy Wildlife Photo Awards 2021 — золотая шелковистая обезьяна из провинции Юньнань в Китае. Конкурс проводится с 2015 года.
Иллюстрация к легенде о Давиде и Голиафе -—луговая собачка защищается от американского белоголового орлана. Главная цель конкурса -—напомнить людям о необходимости беречь природу.
Иллюстрация к легенде о Давиде и Голиафе -—луговая собачка защищается от американского белоголового орлана. Главная цель конкурса -—напомнить людям о необходимости беречь природу.
Этот носач просто чешет нос или целует дерево? В 2021 году в конкурсе участвовало более 7 тысяч фотографий.
Этот носач просто чешет нос или целует дерево? В 2021 году в конкурсе участвовало более 7 тысяч фотографий.
Енотики секретничают.
Кенгуриное танго. На самом деле, конечно, эти два самца западного серого кенгуру дерутся. Примечательно, что в драках друг с другом кенгуру редко используют нижние конечности, чаще "боксируют" более слабыми верхними, а удары мощными нижними конечностями "приберегают" для хищников.
Кенгуриное танго. На самом деле, конечно, эти два самца западного серого кенгуру дерутся. Примечательно, что в драках друг с другом кенгуру редко используют нижние конечности, чаще "боксируют" более слабыми верхними, а удары мощными нижними конечностями "приберегают" для хищников.
Слоненок радуется грязевой ванне на озере Кариба в Зимбабве.
Слоненок радуется грязевой ванне на озере Кариба в Зимбабве.
Медвежонок играет в прятки.
"Мама, пусти!" Выдра учит детеныша плавать.
"Мама, пусти!" Выдра учит детеныша плавать.
Даже голуби против COVID-19 и носят маски. Фотография Джона Спирса получила приз зрительских симпатий.
Даже голуби против COVID-19 и носят маски. Фотография Джона Спирса получила приз зрительских симпатий.