https://uz.sputniknews.ru/20211119/eabr-pomojet-v-ekspertnoy-otsenke-investproektov-v-uzbekistane-21431432.html

ЕАБР поможет в экспертной оценке инвестпроектов в Узбекистане

ЕАБР поможет в экспертной оценке инвестпроектов в Узбекистане

В Узбекистан будет направлена экспертная группа Банка для предметного обсуждения прорабатываемых проектов, выхода на конкретные договоренности.

2021-11-19T13:28+0500

2021-11-19T13:28+0500

2021-11-19T13:34+0500

экономика

узбекистан

еабр

министерство инвестиций и внешней торговли узбекистана

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ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Когда Узбекистан получит статус члена ЕАБР, какие проекты в этом плане прорабатываются, а какие – уже реализуются. Об этом, в частности, шла речь на встрече заместителя премьер-министра – министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардора Умурзакова с председателем правления Евразийского банка развития Николаем Подгузовым.Уже сформирован портфель перспективных проектов по модернизации базовой инфраструктуры, развитию водного хозяйства и системы здравоохранения. Стороны рассмотрели дальнейшие шаги по продвижению этих проектов и привлечению средств ЕАБР для их имплементации, сообщили в пресс-службе МИВТ.Рассмотрели также возможности предоставления со стороны ЕАБР кредитных линий коммерческим банкам Узбекистана для финансирования проектов малого и среднего бизнеса.Участники дискуссии обсудили возможности налаживания прямого сотрудничества и обмена опытом между ЕАБР и Агентством стратегического развития Узбекистана. Банк готов консультировать Агентство в сферах управления, оценки и экспертизы инвестиционных проектов.В Узбекистан будет направлена экспертная группа Банка для предметного обсуждения прорабатываемых проектов, выхода на конкретные договоренности, а также выработки конкретных направлений взаимодействия с Агентством. Об этом договорились по итогам встречи.Напомним, в мае этого года Шавкат Мирзиёев, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета, заявил, что Ташкент готов к тесной работе с ЕАБР.ЕАБР — международная финансовая организация, призванная содействовать развитию рыночной экономики стран-участниц, их экономическому росту, а также расширению взаимных торгово-экономических связей.Членами ЕАБР являются Россия, Беларусь, Армения, Кыргызстан, Казахстан и Таджикистан.

https://uz.sputniknews.ru/20210831/uzbekistan-xochet-provesti-ofitsialnye-konsultatsii-o-vxojdenii-v-eabr-20304667.html

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узбекистан, еабр, министерство инвестиций и внешней торговли узбекистана