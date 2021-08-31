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Узбекистан хочет провести официальные консультации о вхождении в ЕАБР
Узбекистан хочет провести официальные консультации о вхождении в ЕАБР
Открытие представительства банка — это событие, завершающее присоединение Узбекистана к ЕАБР, считают в организации. 31.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-31T11:41+0500
2021-08-31T11:41+0500
общество
узбекистан
представительство
еабр
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ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Правительство Узбекистана информировало Евразийский банк развития (ЕАБР) о своей готовности провести официальные консультации по вопросу вхождения в состав банка.Сейчас стороны ведут активную совместную работу в этом направлении, рассказал в беседе с РИА Новости председатель правления ЕАБР Николай Подгузов.Ранее сообщалось, что представительство банка может открыться в республике до конца этого года.В конце 2020-го Узбекистан получил статус страны-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).В мае президент Шавкат Мирзиёев, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета, заявил, что Ташкент готов к тесной работе с ЕАБР для реализации совместных проектов с участниками союза.ЕАБР — международная финансовая организация, призванная содействовать развитию рыночной экономики стран-участниц, их экономическому росту, а также расширению взаимных торгово-экономических связей.Членами ЕАБР являются Россия, Беларусь, Армения, Кыргызстан, Казахстан и Таджикистан.
https://uz.sputniknews.ru/20200312/Uzbekistan-mozhet-prisoedinitsya-k-EABR-v-uskorennom-poryadke---Belyaninov-13656104.html
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узбекистан, представительство, еабр

Узбекистан хочет провести официальные консультации о вхождении в ЕАБР

11:41 31.08.2021
1139
© Pixabay / LoggaWigglerУзбекистан
Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.08.2021
© Pixabay / LoggaWiggler
Открытие представительства банка — это событие, завершающее присоединение Узбекистана к ЕАБР, считают в организации.
ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Правительство Узбекистана информировало Евразийский банк развития (ЕАБР) о своей готовности провести официальные консультации по вопросу вхождения в состав банка.
Сейчас стороны ведут активную совместную работу в этом направлении, рассказал в беседе с РИА Новости председатель правления ЕАБР Николай Подгузов.
"Открытие представительства банка — это событие, завершающее присоединение страны к ЕАБР. Власти Узбекистана проявляют интерес к вступлению в наш банк", — добавил Подгузов.
Ранее сообщалось, что представительство банка может открыться в республике до конца этого года.
В конце 2020-го Узбекистан получил статус страны-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).
В мае президент Шавкат Мирзиёев, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета, заявил, что Ташкент готов к тесной работе с ЕАБР для реализации совместных проектов с участниками союза.
ЕАБР — международная финансовая организация, призванная содействовать развитию рыночной экономики стран-участниц, их экономическому росту, а также расширению взаимных торгово-экономических связей.
Членами ЕАБР являются Россия, Беларусь, Армения, Кыргызстан, Казахстан и Таджикистан.
Председатель правления Евразийского банка развития Андрей Бельянинов, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.03.2020
Узбекистан может присоединиться к ЕАБР в ускоренном порядке - Бельянинов
12 марта 2020, 15:55
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