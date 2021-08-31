https://uz.sputniknews.ru/20210831/uzbekistan-xochet-provesti-ofitsialnye-konsultatsii-o-vxojdenii-v-eabr-20304667.html

Узбекистан хочет провести официальные консультации о вхождении в ЕАБР

Узбекистан хочет провести официальные консультации о вхождении в ЕАБР

Открытие представительства банка — это событие, завершающее присоединение Узбекистана к ЕАБР, считают в организации. 31.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-31T11:41+0500

2021-08-31T11:41+0500

2021-08-31T11:41+0500

общество

узбекистан

представительство

еабр

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ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Правительство Узбекистана информировало Евразийский банк развития (ЕАБР) о своей готовности провести официальные консультации по вопросу вхождения в состав банка.Сейчас стороны ведут активную совместную работу в этом направлении, рассказал в беседе с РИА Новости председатель правления ЕАБР Николай Подгузов.Ранее сообщалось, что представительство банка может открыться в республике до конца этого года.В конце 2020-го Узбекистан получил статус страны-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).В мае президент Шавкат Мирзиёев, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета, заявил, что Ташкент готов к тесной работе с ЕАБР для реализации совместных проектов с участниками союза.ЕАБР — международная финансовая организация, призванная содействовать развитию рыночной экономики стран-участниц, их экономическому росту, а также расширению взаимных торгово-экономических связей.Членами ЕАБР являются Россия, Беларусь, Армения, Кыргызстан, Казахстан и Таджикистан.

https://uz.sputniknews.ru/20200312/Uzbekistan-mozhet-prisoedinitsya-k-EABR-v-uskorennom-poryadke---Belyaninov-13656104.html

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