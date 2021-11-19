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Кто и когда сможет вводить чрезвычайное положение в Узбекистане
Кто и когда сможет вводить чрезвычайное положение в Узбекистане
До настоящего времени порядок введения чрезвычайного положения никак не регулировался правом.
2021-11-19T15:55+0500
2021-11-19T16:03+0500
общество
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ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Сенаторы одобрили закон "О чрезвычайном положении", позволяющий вводить режим ЧП в Узбекистане на срок не более четырех месяцев.До настоящего времени в республике не существовало правового документа, в котором были бы прописаны основания для чрезвычайного положения.Теперь особый режим могут вводить в Узбекистане в случае реальной внешней угрозы, посягательства на конституционный строй и территориальную целостность страны, вооруженного мятежа, массовых беспорядков, терактов, а также крупных катастроф, стихийных бедствий, эпидемий и других чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.На сколько и кем вводится чрезвычайное положениеСоответствующий указ подписывает президент Узбекистан — в течение трех суток этот документ должны внести на утверждение на совместном заседании обеих палат парламента.Президент может продлить режим чрезвычайного положения еще на один срок, если ситуация не стабилизируется.Этот указ также должен быть утвержден на совместном заседании палат парламента.Почему возникла необходимость принять законВ марте 2021 года закон приняла Законодательная палата Олий Мажлиса. Тогда в пояснительной записке к документу указывалось, что проект подготовили с учетом международного опыта в условиях распространение пандемии коронавируса в мире. Некоторые депутаты парламента отмечали, что в первые дни пандемии в обществе широко обсуждалась идея объявления чрезвычайного положения в стране, однако, сделать это не позволяло отсутствие законодательства.
https://uz.sputniknews.ru/20200713/Pochemu-v-Uzbekistane-ne-vvodyat-obyavlyayut-rezhim-ChP-iz-za-COVID-19--otvet-zamministra-14528236.html
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Кто и когда сможет вводить чрезвычайное положение в Узбекистане

15:55 19.11.2021 (обновлено: 16:03 19.11.2021)
© PixabayСирена
Сирена - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.11.2021
© Pixabay
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До настоящего времени порядок введения чрезвычайного положения никак не регулировался правом.
ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Сенаторы одобрили закон "О чрезвычайном положении", позволяющий вводить режим ЧП в Узбекистане на срок не более четырех месяцев.
До настоящего времени в республике не существовало правового документа, в котором были бы прописаны основания для чрезвычайного положения.
Теперь особый режим могут вводить в Узбекистане в случае реальной внешней угрозы, посягательства на конституционный строй и территориальную целостность страны, вооруженного мятежа, массовых беспорядков, терактов, а также крупных катастроф, стихийных бедствий, эпидемий и других чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

На сколько и кем вводится чрезвычайное положение

Соответствующий указ подписывает президент Узбекистан — в течение трех суток этот документ должны внести на утверждение на совместном заседании обеих палат парламента.

Срок действия чрезвычайного положения, вводимого на всей территории Узбекистана, не может превышать тридцати суток, а вводимого в ее отдельных местностях — шестидесяти суток.

Президент может продлить режим чрезвычайного положения еще на один срок, если ситуация не стабилизируется.
Этот указ также должен быть утвержден на совместном заседании палат парламента.

Почему возникла необходимость принять закон

В марте 2021 года закон приняла Законодательная палата Олий Мажлиса.
Тогда в пояснительной записке к документу указывалось, что проект подготовили с учетом международного опыта в условиях распространение пандемии коронавируса в мире.
Некоторые депутаты парламента отмечали, что в первые дни пандемии в обществе широко обсуждалась идея объявления чрезвычайного положения в стране, однако, сделать это не позволяло отсутствие законодательства.
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