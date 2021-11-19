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Шавкат Мирзиеев прибыл с официальным визитом в Россию - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.11.2021
Визит Шавката Мирзиёева в Россию
19 ноября 2021 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Россию, где проведет встречу с российским лидером Владимиром Путиным.
https://uz.sputniknews.ru/20211119/mirziyoev-ob-otnosheniyax-s-rossiey-takogo-ranshe-ne-bylo-21440716.html
Мирзиёев об отношениях с Россией: "Такого раньше не было"
Мирзиёев об отношениях с Россией: "Такого раньше не было"
Шавкат Мирзиёев озвучил итоги трех больших форумов, которые были проведены накануне госвизита.
2021-11-19T19:12+0500
2021-11-19T20:56+0500
визит шавката мирзиёева в россию
узбекистан
владимир путин
шавкат мирзиёев
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. В начале встречи Шавкат Мирзиёев поблагодарил Владимира Путина за приглашение посетить Россию и теплый прием, сообщает пресс-служба российского Кремля.Президент Узбекистана отметил прорыв в двусторонних отношениях – "таких показателей никогда у нас не было". Глава республики отметил внушительные результаты интенсивной работы Межправкомиссии во главе с премьер-министрами обоих государств.Также Шавкат Мирзиёев озвучил итоги трех больших форума, которые были проведены накануне госвизита:Активно развивается и культурно-гуманитарное сотрудничество, и военно-техническое, и транспортное.Отдельно остановился Шавкат Мирзиёев на межпарламентских отношениях – "такого тоже не было". Ведется очень серьезная работа: все договоренности находятся на непрерывном контроле.Глава Узбекистана отметил, что нынешняя встреча — это хорошая возможность обсудить данные вопросы: межрегиональные, двусторонние, вопросы безопасности, вопрос Афганистана, и принять серьезные решения на перспективу.
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узбекистан, владимир путин, шавкат мирзиёев, сотрудничество

Мирзиёев об отношениях с Россией: "Такого раньше не было"

19:12 19.11.2021 (обновлено: 20:56 19.11.2021)
© Пресс-служба Президента РоссииВстреча Шавката Мирзиёева и Владимира Путина
Встреча Шавката Мирзиёева и Владимира Путина - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.11.2021
© Пресс-служба Президента России
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Шавкат Мирзиёев озвучил итоги трех больших форумов, которые были проведены накануне госвизита.
ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. В начале встречи Шавкат Мирзиёев поблагодарил Владимира Путина за приглашение посетить Россию и теплый прием, сообщает пресс-служба российского Кремля.
Президент Узбекистана отметил прорыв в двусторонних отношениях – "таких показателей никогда у нас не было".

"Как Вы сказали, товарооборот растет: по итогам девяти месяцев он составляет уже пять миллиардов [долларов], по итогам года будет семь миллиардов. Такой цифры в наших отношениях еще не было. На самом деле, я очень благодарен за поддержку наших взаимных договоренностей".

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан
Шавкат Мирзиёев
Президент Узбекистана
Глава республики отметил внушительные результаты интенсивной работы Межправкомиссии во главе с премьер-министрами обоих государств.
Также Шавкат Мирзиёев озвучил итоги трех больших форума, которые были проведены накануне госвизита:
по итогам межрегионального форума уже прорабатываются проекты на 14 миллиардов долларов;
по итогам образовательного форума подписано более 35 соглашений. А за последние три года в Узбекистане начали действовать 11 новых филиалов российских вузов. Теперь их 15, с учетом недавно открывшегося филиала Университета Пирогова.
Активно развивается и культурно-гуманитарное сотрудничество, и военно-техническое, и транспортное.
Отдельно остановился Шавкат Мирзиёев на межпарламентских отношениях – "такого тоже не было". Ведется очень серьезная работа: все договоренности находятся на непрерывном контроле.

"Нам есть о чем поговорить, потому что сегодня совершенно другой уровень [отношений] между нами. Углубленная интеграция идет по всем направлениям, и она на самом деле углубленная, потому что раньше были проекты, когда договаривались между регионами, а сегодня – проекты, которые дают добавленную стоимость. Это серьезные проекты, мы с Вами об этом делились [мнениями], в металлургии большие проекты, и они довольно успешно идут".

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан
Шавкат Мирзиёев
Президент Узбекистана
Глава Узбекистана отметил, что нынешняя встреча — это хорошая возможность обсудить данные вопросы: межрегиональные, двусторонние, вопросы безопасности, вопрос Афганистана, и принять серьезные решения на перспективу.
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