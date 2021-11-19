https://uz.sputniknews.ru/20211119/mirziyoev-ob-otnosheniyax-s-rossiey-takogo-ranshe-ne-bylo-21440716.html

Мирзиёев об отношениях с Россией: "Такого раньше не было"

Мирзиёев об отношениях с Россией: "Такого раньше не было"

Шавкат Мирзиёев озвучил итоги трех больших форумов, которые были проведены накануне госвизита.

2021-11-19T19:12+0500

2021-11-19T19:12+0500

2021-11-19T20:56+0500

визит шавката мирзиёева в россию

узбекистан

владимир путин

шавкат мирзиёев

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. В начале встречи Шавкат Мирзиёев поблагодарил Владимира Путина за приглашение посетить Россию и теплый прием, сообщает пресс-служба российского Кремля.Президент Узбекистана отметил прорыв в двусторонних отношениях – "таких показателей никогда у нас не было". Глава республики отметил внушительные результаты интенсивной работы Межправкомиссии во главе с премьер-министрами обоих государств.Также Шавкат Мирзиёев озвучил итоги трех больших форума, которые были проведены накануне госвизита:Активно развивается и культурно-гуманитарное сотрудничество, и военно-техническое, и транспортное.Отдельно остановился Шавкат Мирзиёев на межпарламентских отношениях – "такого тоже не было". Ведется очень серьезная работа: все договоренности находятся на непрерывном контроле.Глава Узбекистана отметил, что нынешняя встреча — это хорошая возможность обсудить данные вопросы: межрегиональные, двусторонние, вопросы безопасности, вопрос Афганистана, и принять серьезные решения на перспективу.

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узбекистан, владимир путин, шавкат мирзиёев, сотрудничество