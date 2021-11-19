https://uz.sputniknews.ru/20211119/nalogovoe-administrirovanie-podvergnetsya-izmeneniyu--zakon-21441178.html

Налоговое администрирование подвергнется изменению – закон

Налоговое администрирование подвергнется изменению – закон

Планируется ввести ряд льгот, в ходе которых будет вновь организовано свыше 1400 субъектов предпринимательства.

2021-11-19T19:21+0500

2021-11-19T19:21+0500

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общество

узбекистан

налоги

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ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Налоговое законодательство Узбекистана претерпело некоторые изменения, согласно которым предусматриваются льготы по имущественным налогам, фиксированным налогам с предпринимателей, работающим в горных, отдаленных районах, а также на засоленных территориях. Кроме того, вводятся временные налоговые льготы для субъектов предпринимательства в пострадавших от наводнений городах и селах страны.Согласно одобренному Сенатом закону вновь созданные субъекты предпринимательства (за исключением кластеров) в Бандиханском, Кызырыкском, Музрабадском, Шерабадском районах, горных районах и территориях с засоленными земельными площадями Сурхандарьинской области на период до 1 января 2024 года освобождаются от уплаты земельного налога, налога на имущество, налога с оборота, а также фиксированной суммы налога на доходы для индивидуальных предпринимателей.К тому же предприниматели в горных районах и территориях с засоленными земельными площадями Сурхандарьинской области на период с 10 сентября 2021-го до 1 января 2024 года смогут уплачивать налог на прибыль по налоговым ставкам, сниженным на 50% от установленной налоговой ставки.По предварительным подсчетам, в результате введения льгот на этих территориях будет вновь организовано более 1 400 субъектов предпринимательства и в их ведении останется 13,4 млрд сумов.Кроме того, вводятся временные налоговые льготы для поддержки субъектов предпринимательства, занимающихся рыболовством, животноводством и птицеводством в Сырдарьинском, Акалтынском и Мирзаабадском районах, пострадавших в результате техногенной аварии, произошедшей на Сардобинском водохранилище в 2020 году.Также освобождаются с 1 мая 2020-го до 1 ноября 2022 года от уплаты земельного налога с юридических лиц и налога на имущество юридических лиц рыбоводческие, животноводческие и птицеводческие хозяйства, пострадавшие вследствие чрезвычайного происшествия в Сардобинском, Акалтынском и Мирзаабадском районах Сырдарьинской области, перечень которых утверждается местным Кенгашем народных депутатов.Согласно расчетам, в ведении 69 рыбоводческих, 41 животноводческих и 5 птицеводческих хозяйств останутся средства в размере более 1 млрд сумов.Защита прав потребителейУстанавливается ответственность за:Кроме того, для обеспечения прозрачности в Налоговый кодекс вводится норма о проведении налогового контроля путем видеосъемки, а при отсутствии такой возможности – с участием понятых.Еще одним облегчением для налогоплательщиков является отмена порядка применения штрафов за несвоевременное представление инкассовых поручений предприятиям, имеющим задолженность по платежам в бюджет.

https://uz.sputniknews.ru/20211018/uzbekistantsam-razreshili-platit-nalogi-v-rassrochku-20948990.html

https://uz.sputniknews.ru/20210831/vlasti-uzbekistana-ponizyat-proizvoditelyam-tsementa-stavku-naloga-na-pribyl-20310471.html

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узбекистан, налоги